Kemal Saraçoğlu Vakfı'na katkı

Kemal Saraçoğlu Vakfı'na katkı

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Havva Özsu, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına piyano konseri düzenledi.

Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre, Havva Özsu’nun piyano konserinden elde edilen  3 bin 530 TL Vakıf yetkililerine teslim edildi.

Vakıf Koordinatörü  Övgü İnce yaptığı açıklamada,  Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Havva Özsu’nun gösterdiği  örnek davranışın Kemal Saraçoğlu Vakfı üyeleri ve aileleri için önemini vurguladı.

İnce, öğrencinin eğitmenlerini ve ailesini böyle  bir genç yetiştirdikleri için tebrik etti; böylesine duyarlı bir nesil yetiştiği için toplum adına mutluluk duyduğunu da dile getirdi.

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