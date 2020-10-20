Kemal Saraçoğlu Vakfı satış listesine koruyucu maskeyi de ekledi

Kemal Saraçoğlu Vakfı, hem bağış ağını geliştirmek hem de bağış severlere farklı seçenekler sunabilmek amacıyla vakfa ait ürünleri satışa sunarak gelirlerini artırmak için çalışırken; satış listesine koruyucu maske de ekledi. Kemal Saraçoğlu Vakfı, yazılı açıklamasında, çift kat, oldukça konforlu ve 3 farklı görselle süsledikleri maskeleri 10TL’lik bağış karşılığında satışa sunduklarını belirtti ve bağışçılara farkındalıkla, fark yaratmaları çağrısı yaptı



Kanser yolculuğundaki herkesin kalkanı olan maskelerin artık herkesin gerçeği olduğunu vurgulayan Kemal Saraçoğlu Vakfı, küçük bir bağışla, vakıfa üye çocuk ve ailelerine kucak dolusu bir mutluluk armağan edilebileceğinin de altını çizdi. Vakıf, ürün satışlarının şimdilik Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan, online alışveriş sitesi “nesdersan.com” adresinden, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karşısındaki Eda Enver Eczanesi’nden ve Gilanlıoğlu Sağlık Merkezi – Gazimağusa Şubesi’nden yapıldığını duyurdu. Ürünlerle ilgili daha fazla bilgi için +90 (392) 227 0616 -17 ve +90 (542) 850 8700 numaralı telefonlardan ve vakfın sosyal medya hesaplarından vakıf yetkililerine ulaşılabilir.



