Kemal Saraçoğlu Vakfı ürünleri NESDERSAN.COM’da online satışa sunuluyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, ürünlerini” Nedersan.com”da satışa sunuyor.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl farklı ürünler tasarlayarak gelir elde etmeyi amaçlayan vakıf, geçen yıllarda, özel tasarımlı bez çantalar, kupa bardaklar, termoslar, ip saplı kumaş sırt çantaları, A5 boyutunda defterleri ve özel günlerde ürettiği “Umut Kartları”nın satışına devam ediyor.

Açıklamada, Kemal Saraçoğlu Vakfı ürünlerinden almak isteyen bağış severlerin artık ürünlere online alışveriş sitesi olan “nesdersan.com” adresinden de ulaşabilecekleri kaydedildi.

Kuruluş, kendilerine veya sevdiklerine alacaklara vakıf ürünleri için kargo ücreti de almayacağını duyurdu.

Vakıf ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi için +90 (392) 227 0616 ve +90 (542) 850 8700 numaralı telefonların aranabileceği, www.kemalsaracoglu.org websitesinin ziyaret edilebileceği veya Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkililerine sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği kaydedildi.