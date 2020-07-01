Kemaler: "81. yılımızda müşteri memnuniyeti ve dijitalleşmeyi önemsiyoruz "

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler Limasol Bankası’nın bugünlere nasıl geldiğini, misyon ve vizyonu ile nasıl öne çıktığını anlattı. Kemaler ayrıca Pandemi sürecinde bankanın nasıl önlem ve tedbirler aldığını, müşterilerine ne gibi kolaylıklar sağladığını da anlatarak olası ikinci dalgada neler yapılmasına dair bilgileride paylaştı. Açıklamalarda dijitalleşme konusuna dikkat çeken Hüseyin Kemaler, “Bankamız müşteri memnuniyetini hat safhaya çıkarmak için 81. Yılında dijitalleşmeye önem veriyor ve bu konuda yatırımlar yapıyoruz. Bugüne kadar bu alanda yaptıklarımızı daha da ileriye taşımak ve uluslararası bir banka olabilmek için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Soru: Limasol Bankası, 81 yıldır halka hizmet veriyor. 81. yıl ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Limasol Bankası bugünlere nasıl geldi?

Limasol Bankası 81 yıl önce 9 Haziran 1939’da Limasol’da o günün ekonomik koşullarından sebep, o dönemin İngiliz yönetiminin yönlendirmesi ile bir grup girişimci tarafından kuruldu. Bugün Bankamız 81 yıllık köklü geçmişi ile kökleri derin, gövdesi sağlam ulu bir çınar gibi ayakta duruyor. Bizde bu köklü geçmişimizden aldığımız güç ile güvenli bir gelecek yaratmak için var gücümüz ile çalışıyoruz.Bankamız 81 yıl boyunca birçok farklı yönetim yaşadı . Bunlar İngiliz Koloni Yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyeti, Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi, Federe Türk Devleti ve KKTC Yönetimi’dir. Bankamız bu 5 rejimde başarılı bir şekilde yönetildi. Bunun en temel sebebi ise yasa ile kurallara saygılı olup uymak ve müşteri memnuniyeti yönetimidir.

Biz 1974 yılında Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra tek şube ile çalışıyorduk. Bu yıllarda bankamız Limasol’daki Kıbrıs Türk toplumunun Kuzeyden Güneye göç etme serüveninde ailelerin desteklenmesinede katkı sağladı. Ayrıca Limasol’da tek Türk kalana kadar görevini sürdürdü. Bu göç sırasında o dönemin yöneticileri büyük bir özveri ile bankanın bütün evraklarını, kayıtlarının tümünü Kuzeye geçirdiler. Eğer o dönem banka evrak ve kayıtlarını Kuzeye geçirmemiş olsaydık bugün Bankamız hayatta olmayabilirdi. O süreçtegerekli özveri gösterildiği için Bankamız kaldığı yerden Girne’de yoluna devam etmeye başladı. Fakat 1974’deki göç sırasında Güneyde yaşayan Limasollular Kuzeyde farklı bölgelere yerleştirildi. Bunun üzerine tüm Limasollu müşterilerimize hizmet verebilmek için diğer bölgelere de şube açmamız gerekti. Yaşanan bu durum bankamızın şube açmasına ve büyümesine sebebiyet verdi ve böylece büyüme serüvenimiz başlamış oldu. Herşeye sıfırdan başladık diyebilirim. Ne mutlu bize ki bankamız çok köklü ve sadık müşterilerimiz var. Müşterilerimiz ile birlikte bugünlere geldik. Ben bu vesileyle de Bankamızın tüm müşterilerine ve KKTC halkına bizlere gösterdikleri güven ve işbirliği için teşekkür etmek isterim. Her zaman halkımızdan güç alarak ilerliyoruz. 80. yılda yaptığım konuşmamda Bankamızın finansal hafızası adeta KKTC halkının finansal hafızası ile örtüştüğünü belirtmiştim. Bu sebep ile halk bizi kendinden görüyor . Bizde bu durumdan mutluluk duyuyoruz.

1974 sonrasında çıkan bir yasadan ötürü bankacılık lisansı alma şansı yakaladıkve bugün adada bankacılık lisansı alan tek özel kooperatif bankasıyız. 80’li yıllarda Türkiye’den adaya turist akını başladığı zaman yabancı mal satışı hızlanmıştı. Bizde önümüze çıkan bu fırsatı görüp değerlendirerek dış bankacılığı kurduk ve müşterilerimize yardımcı olduk. İlerleyen süreçte de sigorta ihtiyaçları ortaya çıktı ve bu ihtiyaçtan ötürü o dönemin başkanı rahmetli Gözel Halim öncülüğünde sigorta şirketimiz olan Limasol Sigorta’yı kurduk. Bu kurum aşamasında rahmetli Gözel Halim’in bir sözü olan “Himalayarı aştık da geldik” sözü bu sürecin ne kadar zorluklardan geçtiğini bizlere gösteriyor.Bugün bakıldığında hem bankamız hem de sigorta şirketimiz hayatlarına devam ediyor ve Kıbrıs’taki finans sektörünün lider oyuncuları arasında yer alıyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Çok emek ve çabalar sarf edilerek bu noktaya gelindi. Sigorta firmamız olan Limasol Sigorta’yı kurduktan sonra da şubeleşmeye başladık ve bugün 14 şube ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bizler beş yıllık stratejik planlar ile hedeflerimizi değiştirmeden yolumuza devam ediyoruz.Hedefimiz, KKTC’nin tartışmasız finans lideri olmaktır. Bugün bu hedefimize ulaştık. En büyük değiliz belki ancakLider bir bankayız, güvenilir bir bankayız. Misyonumuzda kooperatifçilik anlayışı ile çalışmak var ve bizler bu doğrultuda ilerliyoruz.

Herkes gibi bizlerde para kazanmak için çalışyoruz. Kazandığımız paraların bir kısmını sosyal sorumluluk projelerinde kullanıyoruz. Bu sebeple de Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nu kurduk. Bu kurumülkemizde bir ilktir. Bugün bakıldığında Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu birçok işe imza attı. Son zamanlarda ise bazı kurumların da sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiğini görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun odağında çocuklar ve gençler var. Ada genelindeki tüm çocuklarımızı tiyatro ile tanışıtırıyoruz. Hiç tiyatroya gitmeyen çocukların bu etkinliğe katıldığını görünce çok mutlu oluyor ve daha iyisini yapmak için çalışmak istiyoruz.

Ulusalararası bir banka olma hedefimiz var ve 100. yılımızda Türkiye’de ve Avrupa’da şubeleri olan bir banka olmak istiyoruz. Kimi bu fikrime inandı kimi de inanmadı. Kimse bankanın ilk temelleri atıldığında bu duruma geleceğini düşünmüşler miydi acaba? Eğer ilk kuranlar bunu hayal etmişler ise bizde 100. yılımızda uluslarası banka olmayı hayal edeceğiz ve bu doğrultuda ilerleyeceğiz.

Dijitalleşme konusundan da bahsetmek istiyorum. Bankamız müşteri memnuniyetini hat safhaya çıkarmak için 81. Yılında dijitalleşmeye önem veriyor ve bu konuda yatırımlar yapıyor. Bugüne kadar bu alanda yaptıklarımız bizlere yeterli gelmediğinden dolayı ve uluslararası bir banka olabilmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.

Soru: Pandemi sebebiyle dünya şu günlerde zor bir süreçten geçiyor. Bu sebepten ötürü banka olarak bazı tedbirler aldınız ve müşterilere kolaylık sağlayacak ürünler hazırladınız. Banka olarak aldığınız önlemler ve ürünler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Öncelikle pandemi döneminde tüm banka personelim özverili bir şekilde çalıştı. Bu sebeple tüm personelime gösterdikleri performans ve özveriden dolayı çok teşekkür etmek isterim.

Bu süreçte bizlerde Yönetim Kurulumuz ile toplantılar yaparak bazı planlar hazırladık. Daha öncede açıklamış olduğum gibi 2020 yılını karsız kapatmayı göze aldığımızı dile getirmiştim. “ Ak akçe kara gün içindir” diye bir atasözü vardır. Bu dönemde söylenecek en doğru söz idi. Eğer birikiminiz varsaydı o günleri rahat geçirmişsinizdir. Ama herkes birikim yapamamış olabilirdi. Bizlerde bu durumda olan sektörlere çarkların dönmesi için onlara destekamacıyla bazı ürünler hazırladık. Hazırladığımız ekonomik paketler kendi müşterilerimize yönelik olurken bu kredilerden hiçbir kar elde etmek amacında olmadık. Tek amacımız sektörlerin kalkınması idi. Hazırladığımız ürünlerden ise en çok 100 bin TL’lik teminatsız, kefilsiz, komisyonsuz ve faiz oranları çok düşük olan kredi seçildi. Bu kredi en çok esnaf tarafından seçildi ve en önemli özelliği ödeme süresinin müşterinin kararına bırakılmasıydı.

Soru: Hükümetin pandemi döneminde hazırladığı ekonomik paket ile ilgili görüşleriniz öngörüleriniz alındı mı?

Bankalar Birliği ile hükümet bu ekonomik paketleri hazırlarken bizle hep istişare içerisinde oldu. Çok mu iyiydi diye sordunuz. Evet illa ki biraz daha iyi olabilirdi. O günün şartlarında iyi olabilirdi fakat şartlar değişince yine değişiklik gerekli idi. Bu dönemde hükümetin bankaları koruduğu bile söylendi. Unutulmaması gereken bir durum var ise hükümete kaynağı en çok bankalar yarattı ve bankalar bu dönemde çoğu alanda destek sağladı. Bu tür destekleri bizler bankalar olarak çok anlatmayı ve söylemeyi sevmeyiz. Bizleri eleştirenlerin hepsi haklıdır diye bir durum yoktur. Bizleri eleştirirlerken bir geriye dönüp bakarak neler yapıldığını bilmeleri gerekmektedir.Yeri gelmişken şu an gündemde olan yeniden yapılandırma yasasına dikkat çekmek isterim. Ben bu yasanın yeniden gözden geçirilmesini kabul ederim. Ama içinde tek bir madde yer alması gerekiyor. Bu madde ön koşulu yerine getirilmeyecek bir durum olursa tekrar hükme dönülmesini sağlamak içindir. Bizlerde sabırla ne olacağını bekliyoruz. Unutlmaması gerekir ki bugün ada genelinde faaliyet gösteren bankalar verilen krediler içerisinden %15’i bankaların sermayesidir, geriye kalan ise halka toplanan mevduattır.

Soru: “Ayağınızı yorganınıza göre uzatınız” diye bir atasözü vardır. Bugünlerde herkes önünü görmekte zorlanıyor. Sizler banka olarak da müşterilerinize kolaylıklar sağlıyorsunuz. Peki bu zor ve kritik dönemde halkımıza tavsiyeleriniz nelerdir ?

Öncelikle Kıbrıs Türk toplumu herşeyi hak ediyor çünkü bugünlere gelenlere kadar çok sıkıntılar çekti. Ama bunun bir ölçüsü var. Hele ki içinde bulunduğumuz bu kritik dönemde herkes ayağını yorganına göre uzatması gerekecektir. Eğer bu dönemde kredi alacaksak öncelikle ne kadar para kazandığımıza ve bu paranın ne kadarını ödeyebileceğimizidikkate alarak borçlanmalıyız. Bununla birlikte herkes kazandığı para birimi ne ise onu borçlanmalıdır. Yani kısacası paranıza göre borçlanın ve başınız sıkıştığı anda bankanız ile temasa geçiniz. Biz banka olarak ödeme ahlakına önem veriyoruz. Pandemi döneminde de başımıza geldi ve bu doğrultuda hareket ederek kendi müşterilerimiz rahatlatmaya çalışıyoruz.

Soru: Herkes pandemide ikinci dalgadan bahsediyor. Peki sizler banka olarak olası bir ikinci dalgayakarşı hazır mısınız ?

İkinci dalganın olmaması için tüm tedbirlerin alınması gerekiyor. 1 Temmuz tarihinden itibaren ülkeye giriş çıkışlar olacaktır. İşte bu noktada tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Biz bu salgın ile yaşamaya alışmalıyız.Tedbiri elden bırakmamak adına 1 Temmuz tarihinden sonra sosyal mesafeyi artırmalı ve maske mutlaka takmalıyız. Ayrıca hijyen kurallarınıda atlamamalıyız. Eğer herkes bu konularda hassas olursa ikinci dalganın yaşanmayacağını düşünüyorum. Halkımızın bu duyarlılık içerisinde olup kurallara uyacağına dair inancım tamdır. Umarım ki en kısa sürede tedavisi bulunur ve hayatımızı normal bir şekilde yaşarız. Hem sosyal hem de ekonomik hayatımızı normal bir şekilde idame ettiriz.

Soru: Son olarak neler söylemek istersiniz ?

Öncelikle ülkemizde yaşayanlara bankamıza duydukları güven ve gösterdikleri memnuniyet için çok teşekkür ederim. Halkımızın güvenine layık olmak için elimizden geleni yapıyor ve var gücümüzle çalışıyoruz. Bizlerin misyonu modern bankacılık ile kooperatifçiliği sentezleyerek bu ülkede yaşayanlara kaliteli bankacılık hizmeti sunmaktır. Ayrıca, uluslararası bir banka olmak içinde gerekli hazırlıklarımızı yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Bir kez daha bankamızın çalışkan çalışanları ile pandemi sürecinde bizlere destek olan halkımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Eminim bankamız nice 80,180 ve 280 yıllar müşterilerine hizmet verecektir.