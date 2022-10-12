Kenan Çoygun anıldı

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli katkıları bulunan TMT komutanı, Bayraktar, Bozkurt ve Emekli General Kenan Çoygun, 17’nci ölüm yıl dönümünde anıldı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği tarafından Mücahitler Sitesi’ndeki salonda düzenlenen anma törenine, bazı komutanlar ve mücahitler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

-Bayar: "Efsane Bayraktar ve Komutan"

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar törende yaptığı konuşmada, Çoygun’un, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde "efsane Bayraktar ve Komutan" olarak ismini tarihe altın harflerle yazdırdığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkı olarak Çoygun’u, sevgi, saygı ve şükranla andıklarını belirten Bayar, Çoygun’un biyografisini okuyarak, varoluş mücadelesindeki önemine dikkat çekti.

“Çılgın Türk” diye nitelendirdiği Çoygun’un, askeri ve siyasi liderlik yetenekleriyle Kıbrıs Türk halkını iş birliği ve eşgüdüm içinde inançlı ve kararlı bir duruma getirerek, direnme gücünü artırdığını vurgulayan Bayar, “Birinci Bayraktarımız Rıza Vuruşkan; TMT’nin temellerini atmış, duvarlarını yükseltmiş, Kenan Paşamız da çatısını örmüş, kaleyi güçlendirmiştir” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs Türkü eğer bugünkü düzeye gelmişse, bağımsız, özgür ve egemen bir devlet kurabilmişse bunda Kenan Paşa’nın, TMT’nin Bozkurt kod adlı bu eşsiz Bayraktar’ının katkısı inkar edilemez” diyen Bayar, KKTC’nin idari, askeri, siyasi ve sosyal kurumlarının temellerinin o dönemde atıldığını söyledi.

-“Hiçbir zaman ‘ben’ demedi, hep ‘biz’ dedi”

O günlerdeki direniş gösterilmemiş olsaydı bugün Kıbrıs’tan en fazla Girit kadar söz edilebileceğini dile getiren Celal Bayar, Çoygun’un hiçbir zaman “ben” demediğine hep “biz” dediğine vurgu yaptı.

Türkiye’deki iki büyük gazetenin Kıbrıs anılarını anlatması için kat kat para teklif etmesine rağmen Çoygun’un bunu reddettiğini anlatan Celal Bayar, Kenan Çoygun’un, “Bir teşkilatın lideri konuşmaz. Benim yaptığım bir vatan hizmetiydi. Mukavemetçi sırlarıyla ölür. Ben beni anlatmayı tarihe bıraktım” dediğini kaydetti.

-“Artık geri dönüş olamaz”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Bayar konuşmasını, “Bu adada 100 yıl önce azınlık olduk, toplum olduk, direndik. Halk olduk, devlet olduk. Artık geri dönüş olamaz. Anavatanın desteği olmasaydı bugünlere ulaşamazdık. Bundan sonra da Anavatanla var olacağız” sözleriyle tamamladı.

Bayar konuşmasının ardından Kenan Çoygun’un ailesi ve KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’ün mesajlarını da okudu.