Kendini karantinaya aldı, sosyal medyadan haber verdi

Alsancaklı bir vatandaş kendini karantinaya aldı, durumu sosyal medyada paylaştı.

Lapta'da önceki gün çıkan pozitif vaka sonucu kızında da covid -19 pozitif çıktığını açıklayan Alsancak'ın sevilen kişilerinden Mustafa Seten Ekinci,sağlık çalışanları tarafıdan ambulans ile Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine tedavi ve karantina sürecine alındığını açıkladı.Kendisinin de kızıyla temas ettiğini duyurarak,bakanlık ile görüşerek test ve karantina altına alınmak için Laptada ki karantina oteli olan Celebrıty hote'e yerleştiğini ve henüz pozitif yada negatif bir netice almadığını aktardı.

İşte o paylaşım:

DEGERLI ARKDASLARIM DUN LAPTADA CIKAN POZITIF VAKA SONUCUNDA ESKI ESIM, KIZIM VE OGLUM LAPTADAKI CELEBRITY HOTELDE KARANTINAYA ALINMIS YAPILAN TESTLER SONUCUNDA KIZIM COVID-19 POZITIF CIKMISTIR.

BU GUN OGLE SAATLERINDE SAGLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDA AMBULANS ILE LEFKOSA DR BURHAN NALBANTOGLU DEVLET HASTAHANESINDE TEDAVI VE KARANTINA SURECINE BASLANMISTIR..

BU DOGRULTUDA GECTIGIMIZ HAFTA PERSEMBE GUNU KIZIMLA TEMASDA BULUNDUGUM ICIN BAKANLIKLA GORUSUP TEST VE KARANTINA ALTINA ALINMAK ICIN LAPTADAKI KARANTINA OTELI OLAN CELEBRITY HOTELE SAAT 2 GIBI YERLESTIM SU AN ITIBARI ILE POZITIF YADA NEGATIF HERHANGI BIR NETICE ALMADIM... HERHANGI BIR NETICE ALIR ALMAZ BUNU SIZINLE YENIDEN PAYLASACAGIM...

SU AN ITIBARI ILE GEREK AILEM GEREKSE BURDAKI HERKESLE CANI GONULDEN ILGILENEN SAGLIK CALISANLARINA TESEKKURU BIR BORC BILIRIM .

EGER BENIM GIBI ENDISELI GERGIN HEYCANLI UZGUN BIR SUREC GECIRMEK ISTEMIYORSANIZ.... LUTFEN....,.

EVDE KALIN