Kendini polis olarak tanıtan şahıs tutuklandı

Kendisini polis olarak tanıtan kimliği meçhul bir kişi dün, 70 yaşındaki H.A’yı 15 bin sterlin dolandırdı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, öğleden sonra yaşanan olayda, kimliği meçhul erkek şahıs cep telefonundan H.A’yı aradı.

Meçhul şahıs, kendisini polis olarak tanıttıktan sonra, bir suç örgütüne operasyon yapılacağı gerekçesiyle H.A. ile buluşarak, 15 bin sterlin nakit parayı hile ile aldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.S.(E-39), K.A.(E-44) ve E.K.(E-29) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİNİ YAPACAĞI VAADİYLE DOLANDIRDIBültene göre, Ağustos-Eylül ayları arasında, Lefkoşa’da, E.B.K’nin (K-43) çalışma izni işlemlerini yapacağı vaadi ve dolandırmak kastı ile, T.B.(E-58) ve İ.A’dan (E-41) toplam 11 bin 922 TL nakit para aldığı ancak herhangi bir işlem yapmadığı tespit edildi.Bahse konu şahsın tutuklandığı ifade edildi.54 YAŞINDAKİ ADAM EVİNDE RAHATSIZLANARAK YAŞAMINI YİTİRDİGirne’de yaşayan 54 yaşındaki Hasan Gencer bu sabah evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Gencer’in ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı dile getirildi.