"Kendinizi koruyun, başkalarını düşünün, akıllı olun"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, COVID 19 enfeksiyonunun görüldüğü tüm ülkelerde panik havasının yaşandığına işaret ederek, “Panik olmak değil bilgi edinmek, hazırlıklı ve sorumlu olmak gereklidir” dedi.

Tabipler Birliği, Çin’den başlayarak yaklaşık 2 buçuk ay içinde dünyanın 122 ülkesinde 125 binden fazla insanı etkileyen ve 4600’den çok ölüme neden olan COVID 19 enfeksiyonunun ülkemizde de turist olarak bulunan bir kişide saptandığını hatırlatarak, dün de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut imzasıyla yapılan açıklamada, Tabipler Birliği’nin COVID 19 enfeksiyonunun görüldüğü ilk dönemden beri ülkede yapılması gereken hazırlıklar, alınması gereken tedbirler konusunda çalışmalara katıldığı belirtilerek, “Hastalığın görülmesi ile günümüzde ülkemizde yaşanan panik havasının hastalığın görüldüğü tüm ülkelerde de yaşanmakta olduğu gerçektir. Ancak bilinmelidir ki panik olmak değil bilgi edinmek, hazırlıklı ve sorumlu olmak gereklidir” dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID 19 ile ilgili bireylere yaptığı çağrıları paylaştı.

DSÖ’NÜN ÇAĞRISI

Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID 19 ile ilgili çağrısı şöyle;

“1-Kendinizi Koruyun

Hastalığa yol açan virüs solunum yollarına yerleşerek ateş, kuru öksürük, nefes almakta güçlük gibi şikayetlere yol açmaktadır.

-El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya anti bakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

- Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

- Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 metre uzakta bulunulmalıdır).

- Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.

- Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi ve hemen sonrasında kağıt mendili çöpe atması, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske (N95 maskeye gerek yoktur) kullanması önerilmektedir.

2-Başkalarını Düşünün

COVID 19 enfeksiyonu yaşlı, beraberinde kalp damar hastalığı, diyabet, hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı, kanser gibi hastalıkları olanlarda daha ağır ve öldürücü seyretmektedir. Ateşli hastalık geçiren kişilerin sağlıklı kişilerle temas etmemesi, evlerinde istirahat ermeleri ve tıbbi yardım gerekmedikçe evden çıkmamaları gerekmektedir. Zorunlu hallerde dışarı çıkarlarsa mutlaka ağız ve burunlarını cerrahi maske ile (N95 maske gerekli değildir) kapatmaları gereklidir.

Ayrıca bu dönemde hastalığın görüldüğü bölge ve ülkelere zorunlu olmadıkça seyahat etmemek, mutlaka gidilecekse geri dönüşte 14 gün boyunca toplum içine çıkmayıp evde izolasyonda (ev karantinası) kalmak gereklidir.

Hastalık görülen ülkelerde halkın evlerine maske, antiseptik gibi maddeleri depolaması, sağlıklı kişilerin gereksiz yere maske takması bu malzemelerde eksikliğe yol açacağından bunları kullanması zorunlu olan hastalar ve onlara hizmet verecek olan sağlık personeli tarafından bulunamayacağından toplum sağlığını tehdit altına sokacaktır.

3-Akıllı Olun

COVID 19 enfeksiyonundan korunmak için bilgili ve bilinçli olmak çok önemlidir. Ancak şu anda tüm dünyada çok fazla miktarda yanlış, kirli bilgi mevcuttur. Hastalıkla ilgili bilgileri Dünya Sağlık Örgütü, CDC, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık Bakanlığı sitelerinden izleyebilirsiniz.

Lütfen kaynağını doğrulamadığınız bilgilere itibar etmeyiniz ve paylaşmayınız.

COVID-19 KTTB BİLİMSEL KURULU OLASI TÜM SENARYOLAR İÇİN DETAYLI ALGORİTMA HAZIRLADI

Ülkemizdeki tüm enfeksiyon uzmanlarımızın katılımı ile oluşturduğumuz COVID-19 KTTB Bilimsel Kurulu tarafından olası tüm senaryolar için detaylı bir algoritma hazırlanmıştır.

Kurul BNDH’nde, YDÜ ve Girne Üniversitesinde çalışan hekimlerimizden oluşmuş ve çok ciddi, bilimsel verilere dayalı ve ülkemiz şartlarını gözeten bir anlayışla gayet önemli bir çalışma ortaya çıkartılmıştır.

Algoritma Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve tüm bakanlıklarla ilgili kurum ve dairelere iletilecektir”.