Girne Belediyesi, “Kent Ödülleri” çerçevesinde bu yıl da “Girne Belediyesi Kentin Güçlü Kadınları Ödül Töreni” gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Mart Cumartesi günü saat 15:00’te yapılacak organizasyonla, kentin emekçi 22 kadınına ödül verilecek.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek törene tüm halk davet edildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ödül alacak isimler şöyle:

“Ayten Berkalp, Aydın Cümbezli, Canan Aksoy, Ferdiye Menteş, Hatice Bittacı, Huriye Altınör, Hülya Dereboylu, İlknur Kanbur, Münevver Tuna, Neşe Anibal, Nisa İmamoğlu, Oya Kutsal, Özlem Tüylüoğlu, Pelin Özyalçin, Pelin Ayder, Pervin Üstünsoy, Peyman Erginel, Remziye Şahin, Sevgül Yanaroğlu, Şerife Eminağa, Zekiye Paşa, Zerrin Gürler.”