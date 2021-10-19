Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), Güney Kıbrıs’tan AKTI Proje ve Araştırma Merkezi ile İngiliz Yüksek Komisyonu iş birliğinde “Kentsel Sürdürülebilirlik: Şehirlerimiz İçin Birlikte” projesi düzenleniyor.

İki toplumlu proje ile Kıbrıs kentleri için dayanıklı bir gelecek inşa etme çabalarına katkı sağlamak amaçlanıyor.

KAYAD’dan yapılan yazılı açıklamada, iklim krizinin Kıbrıs kentleri üzerindeki etkisinin önemli düzeyde olduğu ifade edilerek, kentsel dayanıklılığı inşa etme ihtiyacının zorunlu olduğu kaydedildi.

Bu ihtiyacın adanın her köşesine yayıldığı belirtilen açıklamada, daha sürdürülebilir şehirler inşa etme başarısı için iki toplumlu iş birliğinin hayati önem taşıdığı ifade edilerek, kentsel sürdürülebilirlik projesinin bu fikirle doğduğu bildirildi.

Projenin ada çapında 3 atölye çalışması etrafında yapılandırıldığı belirtilen açıklamada, 3 ana esas etrafında geniş bir vatandaş yelpazesinin katılımına izin verileceği, bunların; yeşil kentleşme, sürdürülebilir hareketlilik ve doğaya dayalı çözümler olduğu kaydedildi.

Proje çerçevesinde yapılacak her çalıştayın, eğitim ve kapasite geliştirme ile boşlukları, ihtiyaçları ve önerileri belirlemek için katılımcı ve karar destek sürecini içeren özel bir “akıllı” oturum içereceği ifade edilen açıklamada, çalıştaylara, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk uzmanların katılacağı bildirildi.

Açıklamada, politika aracı ve yol haritasının oluşturulması için tüm sonuçların birleştirilip öncelik tanınacak final çalıştayına ise bir İngiliz uzmanın katılacağı kaydedildi.

Çalıştay sürecinde katılımı, sahiplenme duygularını ve daha sürdürülebilir şehirlere uzun vadeli bağlılığı geliştirmek için bir ‘çekirdek mezunlar’ grubu da oluşturulacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Projenin uygulanması ve yapısı, adanın şehirlerinin büyümesine ve daha sürdürülebilir kentsel ortamlar haline gelmesine izin verme potansiyeline sahip olacak uzun vadeli bir uygulama sağlayacaktır.”