Kermal Aşık, anıldı

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) merhum müdürlerinden Kemal Aşık 31. ölüm yıldönümünde anıldı.

TAK’ı yasal statüye kavuşturan gazeteci Kemal Aşık için mezarı başında ve yıllarca müdürlüğünü yaptığı kurumda bulunan büstü önünde tören düzenlendi.

Lefkoşa Kabristanlığındaki mezarı başında yapılan törene, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, ailesi ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende, TAK Müdürü Gürdallı konuşma yaptı daha sonra Aşık’ın mezarına çelenkler sunuldu.

Mezarı başındaki törenin ardından, Kemal Aşık’ın TAK binasındaki büstüne çelenkler bırakıldı.

GÜRDALLI: ARAMIZDAN AYRILIŞININ 31.YILINDA HİZMETLERİ HALA KONUŞULUYOR

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Aşık’ın Lefkoşa Kabristanlığındaki mezarı başında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kemal Aşık’ın ölümünün ardından 31 yıl geçtiğini ancak bıraktığı izlerin silinmediğini söyledi.

Aşık’ın yaşamının son 7 yılını TAK Müdürü olarak geçirdiğini, kurumda çok derin izler bıraktığını, özverili çalışmaları ve verdiği hizmetlerin konuşulmaya devam ettiğini dile getiren Gürdallı, “Bu Aşık’ın manevi olarak bizimle olduğunun göstergesidir” dedi.

Gürdallı, her sabah TAK binasında bulunan Kemal Aşık’ın büstü önünden geçerken, kurumu ileriye taşımak adına neler yapılması gerektiğini düşündüklerini, bu sorumluluğu hissettiklerini kaydetti.

TAK Müdürü Gürdallı, “Kemal Aşık’ın hakkı ödenmez, verdiği hizmetler ve özverili çalışmaları unutulmaz. Onu sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

Aşık’ın oğlu Semavi Aşık da başta Gürdallı olmak üzere, babasının 31. ölüm yıldönümü törenlerine katılan herkese teşekkürlerini sundu.

1925’te Sütlüce’de doğan gazeteci Kemal Aşık, 1989 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu, 64 yaşında hayatını kaybetmişti.