Girne Belediyesi, “21 Haziran Dünya Yoga Günü” kapsamında Kervansaray Halk Plajı’nda yoga etkinliği düzenlendi.

Tüm dünya ülkelerinde global bir şekilde kutlanan “21 Haziran Dünya Yoga Günü”, yine aynı gün ve saatlerde, Girne Belediyesi organizasyonluğunda Girne’de de gerçekleşti.

Uluslararası nitelikte ve İngilizce olarak da iki dilde olmak üzere, Jivamukti Yoga Eğitmeni Naile Soyel önderliğinde, Kervansaray Halk Plajı’nda gerçekleşen etkinliğe yaklaşık olarak 100 kişi katıldı. Saat 18.30 –19.30 arasında gerçekleşen etkinlik “Dünya bu günde; Yoga’nın şifa dolu ışığını kutluyor” sloganı ile sağlıklı yaşamak, hayata olumlu bakmak ve yaşamla yeniden bağlantı temaları ile düzenlendi.