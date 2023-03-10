Kervansaray plajı genişletiliyor

Girne Belediyesi’ne bağlı Kervansaray Halk Plajı için genişletme çalışmalarına başlandı.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediyenin kullanımında olan plajın yanı sıra plajın batı kısmının temizlenme çalışmalarına başlandığını kaydetti.

-Sahiller halkındır

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, plajda yer alan taşların temizlenmesine ek olarak batı tarafından yeni giriş bölgesi, batı plajı cankurtaran kulesi ve batı plajı otoparkını düzenlenerek halka en iyi hizmetin sunulacağını sözlerine ekledi.

“Sahiller halkındır” ilkesinden yola çıkılarak plaj girişlerinde artık bilet ücreti alınmayacağını dile getiren Şenkul, yalnızca şezlong ve şemsiye talebinde bulunan ziyaretçilerden bu hizmet için ücret alınacağını vurguladı.

Girne Belediyesi olarak kentin tüm gelir gruplarının kentin doğal nimetlerinden eşit faydalanabilmesi gerektiğini düşündüklerinin altını çizen Şenkul, bu yönde atılan adımların devamının geleceği mesajını verdi.