KES Başkanı Atakan’dan eleştiri: “Ülkeyi niye kontrol edemiyoruz…”

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Başkanı Buran Atakan, ülkedeki güvenlik sistemini eleştirdi.
En büyük sorunun ekonomi olarak gösterildiğini ancak artık ülkedeki güvenliğin de ciddi tehlike altında olduğunu söyleyen Buran Atakan, eğitim ya da çalışmak için KKTC’ye gelenlerin nasıl bu kadar rahat ve kural tanımaz olabileceğini sordu.
Atakan, bu duruma neden seyirci kalındığını da sorduğu yazılı açıklamasında, “Birileri böyle mi olmasını istiyor, yoksa bizler bunu bile sağlamaktan aciz miyiz?” ifadelerini kullandı.