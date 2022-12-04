Kesinleşen aday listeleri açıklandı...İşte tüm adaylar

Kesinleşen aday listeleri açıklandı...İşte tüm adaylar
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Yüksek Seçim Kurulu, 25 Aralık'ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini açıkladı.

LEFKOŞA İLÇESİ

BELEDİYELER

D.MENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

ALİ KARAVEZİRLER (CTP Adayı)

EBRU TÖREHAN (UBP Adayı)

KAMİL ERDOĞAN MEREN (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

RECEP GÜLER (CTP Adayı)

AYŞE BETMEZOĞLU BERAN (CTP Adayı)

MUSTAFA CAMBAZ (CTP Adayı)

HİLMİ KARAÖZ (CTP Adayı)

YEŞİM BOZAT (CTP Adayı)

TAHİR IRIZ (CTP Adayı)

SAMET DİLEKKAYA (CTP Adayı)

AYTEN YENİÇERİ (CTP Adayı)

ARZU MİYASE BABAHAN (CTP Adayı)

AHMET GÜNEŞ (CTP Adayı)

HASAN KESAT (CTP Adayı)

ULAŞ ERZEN (CTP Adayı)

MEHMET TİKİCİ (UBP Adayı)

MUSTAFA UZUNSAF (UBP Adayı)

HASAN GÜNEŞEL (UBP Adayı)

AZİZ MAHSUCU (UBP Adayı)

FEHİM YILMAZ (UBP Adayı)

AYSAN ÖZNACAR (UBP Adayı)

AYŞE OY (UBP Adayı)

ORHAN SÖNMEZER (UBP Adayı)

GÜLSAR MUSLU (UBP Adayı)

ESRA TOPKAYALI (UBP Adayı)

MEMDUH GÖKÇERİ (UBP Adayı)

HASAN KUNT (UBP Adayı)

ŞEFİKA BURÇAKLI ABBASOĞLU (DP Adayı)

AYTEN GÜLER (DP Adayı)

MUSTAFA TOKTAŞ (DP Adayı)

AHMET PEKÜN (DP Adayı)

HÜSEYİN ÖZER (DP Adayı)

SALAHETTİN OSMANLIZADELER (DP Adayı)

ÖZGÜR EVRİM ÇELİK (DP Adayı)

SALİH ALAMİNYOLU (DP Adayı)

ADEM BABAHAN (DP Adayı)

YAĞMUR ÇELİK (DP Adayı)

FATMA ÖZTÜRK (DP Adayı)

SÜLEYMAN AKÇİMEN (DP Adayı)

TANER AKYÜZ (YDP Adayı)

MUSTAFA OSMANOĞLU (YDP Adayı)

ÖMER BOLAT (YDP Adayı)

İBRAHİM YABANCI (YDP Adayı)

AYŞE ER (YDP Adayı)

MUSTAFA ŞAŞMAZ (YDP Adayı)

HÜLYA İLKBAHAR (YDP Adayı)

KADİR BARITCI (YDP Adayı)

FATMA AYDIN (YDP Adayı)

NESİME SERT (YDP Adayı)

SEBİHA KOÇ (YDP Adayı)

KAMURAN SİN (YDP Adayı)

1- ERDOĞAN EYRİ (BAĞIMSIZ)

GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

AHMET YALÇIN BENLİ (CTP Adayı)

HÜSEYİN AMCAOĞLU (UBP Adayı)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

GÖKHAN SOYKAN (CTP Adayı)

HÜLYA AKBİL (CTP Adayı)

H.SOYER KOLOZALİ (CTP Adayı)

FAHRİ ARABACIOĞLU (CTP Adayı)

AYGÜL ÖZKSÜZOĞLU (CTP Adayı)

MUSTAFA DİNARLI (CTP Adayı)

PEMBE BORAKAN (CTP Adayı)

GAMZE BÜRÜNCÜK (CTP Adayı)

ŞAHİN KARASALİH (CTP Adayı)

SEVİM KAYIKÇI (CTP Adayı)

ERDİNÇ LORD (CTP Adayı)

KENAN ALTINAY (CTP Adayı)

HATİCE BENAN (CTP Adayı)

HASAN DAYI (CTP Adayı)

SİNEM BAŞTAŞ (UBP Adayı)

ALEV ALP (UBP Adayı)

FIRAT MERTTÜRK (UBP Adayı)

MEHMET ARSLAN (UBP Adayı)

CANER GÖNYELİ (UBP Adayı)

LEMAN ÇAVUŞOĞLU (UBP Adayı)

ÖZEN HÜRSES (UBP Adayı)

OSMAN NAZLI (UBP Adayı)

MENTEŞ AYTAÇ (UBP Adayı)

HÜLYA ÜÇÖZ (UBP Adayı)

İSMAİL KOFALI (UBP Adayı)

MURAT PİRGOT (UBP Adayı)

FARUK UMUT (UBP Adayı)

HÜSEYİN BALLI (UBP Adayı)

NEVZAT NEVZAT (DP Adayı)

SÜLEYMAN DEDE (DP Adayı)

ARZU TEZEL (DP Adayı)

İPEK EKER (DP Adayı)

TÜRKEL OKAN (DP Adayı)

EREN YOĞURTÇU (DP Adayı)

CENGİZ KOFALI (DP Adayı)

SUZAN MUTAL (DP Adayı)

AYSIN AVINÇ (DP Adayı)

İPEK KABİDAN (DP Adayı)

ELİF GÖREM GÜMÜŞMADEN (DP Adayı)

OZAN BEYSAN (DP Adayı)

GÜNER MANGA (DP Adayı)

SITTIKA YILMAZ (DP Adayı)

TÜRKEŞ KARŞILI (YDP Adayı)

BANU BALIK (YDP Adayı)

RAMAZAN KANSU (YDP Adayı)

SONGÜL UĞUZ (YDP Adayı)

HÜSEYİN ŞİRAN (YDP Adayı)

BUĞRA ACAR (YDP Adayı)

EFENDİ AYDOĞAN (YDP Adayı)

SEMRA KIR (YDP Adayı)

NURŞAH ÇİFTÇİ (YDP Adayı)

EDA YENEN (YDP Adayı)

MÜFİDE ERMİŞ (YDP Adayı)

RECEP AYDOĞAN (YDP Adayı)

HALİL KANSU (YDP Adayı)

NESİMİ SOYKAN (YDP Adayı)

LEFKOŞA BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

SILA USAR İNCİRLİ (CTP Adayı)

MEHMET HARMANCI (TDP Adayı)

SADIK GARDİYANOĞLU (UBP Adayı)

HÜSEYİN ERYAMAN (BAĞIMSIZ)

OYTUN ANDAŞ (BAĞIMSIZ)

OKYAY SADIKOĞLU (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

BERKAY RAMİZ (CTP Adayı)

HAZAR VAHİP (CTP Adayı)

BUKET ASİLSOY (CTP Adayı)

AHMET EŞSİZER (CTP Adayı)

KEMAL GÜLERCAN (CTP Adayı)

HÜSEYİN KURD (CTP Adayı)

AYŞE ÖZDEMİRAĞ (CTP Adayı)

HARİKA T. KIRAL (CTP Adayı)

ZEKİ TOPCU (CTP Adayı)

ERALP MÜNİR PINAR (CTP Adayı)

ESER ÖKTEM (CTP Adayı)

DİLAN AŞAN (CTP Adayı)

ÖYKÜ AKCAN (CTP Adayı)

GÖZDE BERKMAN (CTP Adayı)

SALİH BORAN (CTP Adayı)

MUSTAFA GÜRKAN (CTP Adayı)

AYDANUR ARAR (CTP Adayı)

ARINÇ PERÇİNCİ (CTP Adayı)

SİBEL HANÇERLİ (CTP Adayı)

NİYAZİ KAFİDİR (CTP Adayı)

UMURE ÖRS (CTP Adayı)

TOLGA AHMET RAŞİT (CTP Adayı)

MEHMET ÇAKMAK (CTP Adayı)

ÖMER ACUN (CTP Adayı)

HAMİT SAKALLI (CTP Adayı)

MEHMET ERENLER (CTP Adayı)

EZGİ BERTİZ (TDP Adayı)

ÖZLEM ÜNSAL (TDP Adayı)

FERDİYE SAV (TDP Adayı)

BUĞRA GAZİOĞLU (TDP Adayı)

BORA LİMAN (TDP Adayı)

MEHMET MİRALAY (TDP Adayı)

MEHMET MANAVOĞLU (TDP Adayı)

TAHİR HOCA (TDP Adayı)

KÜRŞAT ZİYAOĞLU (TDP Adayı)

BORA RİFATOĞLU (TDP Adayı)

AHMET TÜRKDOĞAN (TDP Adayı)

GÜNER ERSEN (TDP Adayı)

CERAN TUNALI (TDP Adayı)

ALEV DENİZGİL (TDP Adayı)

CEYHUN HAMİ (TDP Adayı)

GİZEM CANER ŞEFİK (TDP Adayı)

MÜNEVVER ÖZAKALIN (TDP Adayı)

ÇİSE ATLAS (TDP Adayı)

ASYA VAHİP (TDP Adayı)

İLKE ÖZGÜR DAVULCU (TDP Adayı)

GÜLAY KAŞER (TDP Adayı)

ÇELEN ÇAĞANSOY (TDP Adayı)

İZLEM SÖNMEZ (TDP Adayı)

DENİZ ERKAL (TDP Adayı)

MURAT KANATLI (TDP Adayı)

HÜSEYİN AYTAÇ (TDP Adayı)

CANSU N. NAZLI (BY Adayı)

TAHSİN OYGAR (BY Adayı)

ZEKİYE ŞENTÜRKLER (BY Adayı)

BEHİÇ ANİBAL (BY Adayı)

SEVGÜL UZKAN (BY Adayı)

CENK TUNCAY (BY Adayı)

FATMA SEZİKLİ (BY Adayı)

MUSTAFA KELEŞZADE (BY Adayı)

MELİSA KOLOZ (BY Adayı)

MUSTAFA BATAK (BY Adayı)

FATMA DOĞANÇİÇEK (BY Adayı)

BÜLENT KURT (BY Adayı)

HALİDE ERKIVANÇ (BY Adayı)

DEMRE COŞKUN (BY Adayı)

FATOŞ KARABİBER (BY Adayı)

TAĞMAÇ ÖZBERK (BY Adayı)

HASAN ÇAĞIN TEZBAŞAR (BY Adayı)

GAZİ GÖK (BY Adayı)

ALİ KEMAL PİYALE (BY Adayı)

ALİ ÖZSOY (BY Adayı)

MEMET KILIÇ (BY Adayı)

EVREN CEM (BY Adayı)

UMUT ERSOY (BY Adayı)

SUNALP ASENA (BY Adayı)

SENCER GÜVEN (BY Adayı)

SALİH HAYALOĞLU (BY Adayı)

HÜSEYİN ÖNDER ECESOY (UBP Adayı)

MUHARREM MÜJDE (UBP Adayı)

MEHMET KERMEOĞLU (UBP Adayı)

MEHMET İZZET ZEYBEKÇİ (UBP Adayı)

LEVENT ÇIRAKLI (UBP Adayı)

HAYDAR GÜZELOĞLAN (UBP Adayı)

BENGÜ TOPALOĞLU (UBP Adayı)

GÖRKEM ÖNEM (UBP Adayı)

ELİZ MAĞRACI (UBP Adayı)

EZCAN ÖZSOY (UBP Adayı)

İBRAHİM MISIRLIOĞLU (UBP Adayı)

SEYDİ AVŞAR (UBP Adayı)

SIDIKA KİREÇDAĞ (UBP Adayı)

MEHMET TUNÇÇAĞ (UBP Adayı)

KAZIM ALTUNCUOĞLU (UBP Adayı)

FİLİZ ELÇİOĞLU İĞREK (UBP Adayı)

MURAT İPEK (UBP Adayı)

FAYSAL DAĞDELEN (UBP Adayı)

TAHSİN ALTINCIOĞLU (UBP Adayı)

FUAT DİZLİKLİOĞLU (UBP Adayı)

HİDAYET YAĞIZERLER (UBP Adayı)

PELİN ORHON (UBP Adayı)

GÜLÇİN ARABULUCU SOYAL (UBP Adayı)

MELTEM ONUR (UBP Adayı)

REŞTAN AKSOY (UBP Adayı)

MUSTAFA KARATAŞ (UBP Adayı)

SALİH ÇELİKER (DP Adayı)

REMZİ GARDİYANOĞLU (DP Adayı)

CEVDET AKTEPE (DP Adayı)

BESİM KARA (DP Adayı)

TURGUT SONAP (DP Adayı)

DÖNDÜ YAZICI (DP Adayı)

HAKAN AYDIN (DP Adayı)

MEHMET SPORCUOĞLU (DP Adayı)

RESUL ACER (DP Adayı)

MESUT AYAR (DP Adayı)

ORKAN BÜKE (DP Adayı)

MUSTAFA GÜNER (DP Adayı)

AYŞE KÖSE EMMİ (DP Adayı)

ÇETİN SADELİ (DP Adayı)

AYŞEN FELLAH (DP Adayı)

ANIL AKSOY (DP Adayı)

MERCEM ADIGÜZEL DAVULCU (DP Adayı)

MEHMET SAFA (DP Adayı)

OGÜN KİŞMİR (DP Adayı)

FUNDA ÖZSAKINÇ (DP Adayı)

YASİN KANSU (DP Adayı)

HAVVA ÖZDEMİRAĞ (DP Adayı)

FADIL BENDER (DP Adayı)

YUSUF SÜRÜCÜ (DP Adayı)

HURİYE BİRSEL (DP Adayı)

NESLİHAN BAŞARAN (DP Adayı)

MAHMUT TEZCAN (HP Adayı)

GÜLŞAH ARKOÇ (HP Adayı)

ABDURRAHMAN KAYLAK (HP Adayı)

MUZAFFER DÖNMEZ (HP Adayı)

MUSTAFA DEVELİ (HP Adayı)

ZELİHA ÖZKAN (HP Adayı)

EMİNE HACIMUSA (HP Adayı)

NURAN KAVÇIN (HP Adayı)

HASAN KAYA (HP Adayı)

MERVE BAĞIGÜZEL (HP Adayı)

FİKRET ALAS (HP Adayı)

NAZİF TANRIÖVER (HP Adayı)

AHMET MORALI (HP Adayı)

MEJDİ TEZCAN (HP Adayı)

CUMA BEYGE (HP Adayı)

SONER ÇELİK (HP Adayı)

ALİHAN AKARSOY (HP Adayı)

HASAN ZAROĞLU (HP Adayı)

SABRİYE CEYLAN (HP Adayı)

MURAT ÖZBEK (HP Adayı)

MEHMET YILDIRIM (HP Adayı)

BEHCET ERKAL (HP Adayı)

MUSTAFA DOĞAN (HP Adayı)

HAKAN AK (HP Adayı)

AYŞE ŞAH (HP Adayı)

GÜLCAN ALP (HP Adayı)

H.AZER ÖZKAN (YDP Adayı)

MİKAİL YEL (YDP Adayı)

METİN AKAR (YDP Adayı)

İBRAHİM BAŞARIR (YDP Adayı)

YETER ÖZPINAR (YDP Adayı)

LEYLA ASLAN (YDP Adayı)

MUSTAFA BALOĞLU (YDP Adayı)

YAVUZ AYDIN (YDP Adayı)

ÖZAY BARIM (YDP Adayı)

MERYEM GETİRMEZ (YDP Adayı)

REYHAN ÖZHAN DEMİR (YDP Adayı)

ŞEVKET DAĞA (YDP Adayı)

ERKAN ARIKLI (YDP Adayı)

CELAL AÇIK (YDP Adayı)

ABDULKADİR ALKIŞ (YDP Adayı)

MELEK ALIR (YDP Adayı)

MEHMET ALİ ŞAHİN (YDP Adayı)

MEHMET GÜRLEK (YDP Adayı)

MESUT ŞAHİN (YDP Adayı)

BEYZA KANSU (YDP Adayı)

ZEYNEP SİNEM KESER (YDP Adayı)

NESİMİ KANAR (YDP Adayı)

BİRSEN KÖSE (YDP Adayı)

MUHİTTİN ALKAN (YDP Adayı)

MALIK FAYYAZ AHMED (YDP Adayı)

AHMET ÇETİN (YDP Adayı)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

D.MENLİK - AKINCILAR - AKINCILAR

Muhtarlık Adayları

MUSTAFA EĞMEZ

ERKAN BARBAROS

İBRAHİM ÇUFOĞLU

HASAN TÜRK

ŞERİFE KAPLAN

KEMAL ŞAH

MUSTAFA ÖZUÇAR

D.MENLİK - AKINCILAR - BAHÇELİEVLER MAH.

Muhtarlık Adayları

GÜLÇİN ERSOY

HÜSEYİN EYRİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DUYAL DİNÇOL

İRFAN VERDİL

İZZET KOÇÇAT

OSMAN EMİROĞULLARI

D.MENLİK - AKINCILAR - BALIKESİR

Muhtarlık Adayları

MÜRÜDE ERZEN

İSMAİL ERBEK

OSMAN GÜLTEKİN

MENDUH ERGÜLER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUKADDES SAKALLI

FATMA ÇİĞDEM FAİZ

NASİP PİRGOT

HALİL İBRAHİM TİNLİ

ASLI KURT

REFİA AKTÜRK

İSMAİL SARAL

ÖMER SOLAKAY

D.MENLİK - AKINCILAR - BAŞPINAR MAH. DEĞ.

Muhtarlık Adayları

AHMET KALKAN

AHMET İSPİROĞLU

BEYZADE ÇETİNKAYA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ORHAN ÖZDEMİR

ALTIN YAZICI

CEMAL EMİNDAYI

D.MENLİK - AKINCILAR - BEYKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

AHMET ONBAŞI

OLAY AKTAŞLI

SERMİN AYRANCIOĞLU

MUSTAFA GÜLOĞLAN

ALİ KARACA

OSMAN GÜDÜL

MURAT ÇARKA

D.MENLİK - AKINCILAR - CAMİALTI MAH.

Muhtarlık Adayları

HALİT YİĞİTCE

MUSA SUİÇMEZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

HASAN HAYATİ GÜNERİ

RAMAZAN BALDAN

AYŞE SUİÇMEZ

TACEDDİN ÖZER

D.MENLİK - AKINCILAR - CİHANGİR

Muhtarlık Adayları

MEHMET REİS

ULAŞ SOLAKAY

ALİ ÖZCİHANGİRLİ

CELAL TOPUZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İBRAHİM ÇAKLİOĞLU

MUSTAFA MEHTER

TUNCAY ALPTEKİN

TUFAN OHTAROĞLU

GÜLÇİN ONBAŞI

CEMAL ÖZKUŞ

MUSTAFA HASANCIK

ADNAN KAYA

D.MENLİK - AKINCILAR - ÇUKUROVA

Muhtarlık Adayları 1- YUSUF SOFU

2- HİLMİ TUNCAY

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA SOFU

HASAN BULUT

NAZIM ÖKTEN

CEMAL ULUÇAY

NAZIM KURUMANASTIRLI

RASİM GÖNÜL

D.MENLİK - AKINCILAR - DEMİRHAN

Muhtarlık Adayları

CEMİL ŞENSOY

MÜŞERREF AKAR

ALİCAN DEMİRER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AYŞE MANTAR

EMİNE ÇELİK

ALİ TAYFUR

KASIM YARGICI

MURAT ŞEHİTOĞLU

AHMET BAYRAM

FIRAT ATAMTÜRK

NEŞE ILGAN

ERKUT MANTAR

MUSTAFA ÖZGÜL

TOPEL GEÇİLMEZ

D.MENLİK - AKINCILAR - DİLEKKAYA

Muhtarlık Adayları

AHMET ÇELİKER MENTEŞOĞULLARI

ARİF MENTEŞOĞULLARI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ÖNEL ÖZİPEK

SERTAÇ GAZİTAÇ

COŞKUN ALASLAN

TÖZÜN KARAPELİT

MURAT KUMRU

D.MENLİK - AKINCILAR - DÜZOVA

Muhtarlık Adayları

TURGAY KALAMAN

YILMAZ YILMAZOĞULLARI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

MEHMET BAYRAMOĞULLARI

HALİL BETMEZOĞLU

SERCAN ÇİFTÇİOĞLU

MUSTAFA BETMEZOĞLU

SELÇUK TEKOL

RİFAT UYGUN

SERPİL HÜRSÖZ

MEHMET KAHRAMAN

D.MENLİK - AKINCILAR - ERDEMLİ

Muhtarlık Adayları

AHMET YANIKER

KAMİL ŞENOCAKLI

YUSUF VURUŞKAN

SERKAN VURUŞKAN

TÜLİN VURUŞKAN

HASAN ÖNCÜLER

D.MENLİK - AKINCILAR - GAZİKÖY

Muhtarlık Adayları

GÜRCAN TOPKAYALI

ÜNAL MEHMET CEYDA

MUHİDDİN MİRALAY

ZÜHRE MEREN KANATLI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HAKAN ALİOĞLU

HÜSEYİN MELHEM

ALİ ALİOĞLU

BÜLENT SOYALAN

AZİZ MİRALAY

SABAHAT YİĞİT

TURAN CEYDA

GÜLİN MEREN PEHLİVANOĞULLARI

ZINAIDA GÖRÜ

HÜSEYİN ÖZÜNLÜ

ALİ ALPAY CİNCİOĞLU

D.MENLİK - AKINCILAR - KALAVAÇ

Muhtarlık Adayları

HALİL KARASOY

ADİL MERAKLI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- YAKUP ŞAH

İSMET YÜCETÜRK

MURAT ŞAH

NECATİ YAKUPOĞLULARI

ERHAN ŞAH

AHMET ÇELİK

MÜRÜDE ŞİLA

SERKAN YAKUPOĞLULARI

D.MENLİK - AKINCILAR - KIRIKKALE

Muhtarlık Adayları

SAVAŞ ÖZMERT

HALİL KOCABAŞ

CAHİT KAVAZ

CEMAL GÜRSEL OSMANOĞLU

NAZIM ÖZSEVER

AHMET KARŞILI

İRFAN AKTUNÇ

HASAN HAMİTOĞULLARI

D.MENLİK - AKINCILAR - MEHMETCİK MAH. DEĞ.

Muhtarlık Adayları

AHMET HALİTOĞLU

HALİL TATARLAR

KAZIM SÖNMEZTÜRK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ERHAN BABAHAN

MEHMET ALİ HALİTOĞLU

RAİF YAŞIN

ZAKİR SHAH

RİFAT SÖNMEZTÜRK

D.MENLİK - AKINCILAR - MERİÇ

Muhtarlık Adayları

SONER GÖYMEN

MUSTAFA ÇİYKUŞU

ERKAN DEBRELİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CİHAT RAY

MUSTAFA YALNIZ

HASAN ŞENKAYALAR

KENAN GÜMÜŞÖREN

SALİH SAVAŞ

NİYAZİ REYNAR

CEMAL ÖZKILIÇLAR

BERKE SARCAN

D.MENLİK - AKINCILAR - MİNARELİKÖY

Muhtarlık Adayları

ŞEVKET FEDAİ

ARİF OKCU

KENAN UYĞUN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET GÖKSU

NEVRAN ALTIN

MUSTAFA KOCA

ÜMİT KOÇAK

ŞENOL TİKİCİ

GÜLNUR KORUOĞLU

MERYEM KURUCU BURAN

Muhtarlık Adayları 1- DANİŞ AŞICI

ÖMER NİZAM

MİNE ÇOLAKOĞLU

İMREN FERAMEZOĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CEMAL KARACANLI

CENGİZ UNUZ

REMZİ ERCÜMENT

TURGAY SEDATGİL

NURİ EFE

FATMA ÇELİK

MELEK SHAH

MEHMET UNUZ

D.MENLİK - AKINCILAR - TEPEBAŞI MAH. DEĞ.

Muhtarlık Adayları

YILMAZ KOLOĞLU

ABDURRAHMAN KOLOĞLU

ERDOĞAN AYDIN

DURSUN KUMAŞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- KAMİL AYHAN

MEHMET AYSIN KARGI

SERKAN ULGAR

RAMAZAN KALDIRIM

D.MENLİK - AKINCILAR - YENİCEKÖY

Muhtarlık Adayları

AHMET BARDAK

MEHMET İYİCİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- FERHAT KAYA

ŞEFİKA YAPICIEL

MEDİHA RAMİZ

GÖKHAN GÖRGÜL

D.MENLİK - AKINCILAR - YİĞİTLER

Muhtarlık Adayları

MESERET ÖZSAĞLAM

CEM GÜÇLÜHAN

HASAN YUSUFOĞLU

MUSTAFA COŞKUN

ALİ EMİR

HASAN GÜRTUNÇ

ELSUN DORATLI

EMSAL ÖZSAĞLAM KIRCIOĞLU

KEMAL UZUN

CEMAL ATİLAOĞULLARI

MEHMET ÖZCANLI

ALİ GÖKTEPE

KENAN TOK

HATİCE OY

MEHMET EMİR

GÖNYELİ-ALAYKÖY - ALAYKÖY

Muhtarlık Adayları

İBRAHİM İNANLAR

RAZİYE ULAŞ

YAVUZ KANSU

FEHMİ SOYKAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ELİFE ÖZGÜÇER

OSMAN SAV

SELMA KARAKAYA

ÜVEYİS KANSU

MUSTAFA TÜRKKAL

ENES SOYKAN

HÜSEYİN TANRIKULU

SONER TÜRKKAL

GÖNYELİ-ALAYKÖY - GÖNYELİ MAH.

Muhtarlık Adayları

ÖMER MENDERES

PEMBE KANLI

EGEMEN NAZLI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SEVİLAY HACI

MEHMET TATLICI

FERİT KABAALİ

GÜLŞAH ÇOBAN

ERCAN KAÇER

AZMİ ERKASAP

GÖNYELİ-ALAYKÖY - KANLIKÖY

Muhtarlık Adayları 1- GÜLEN KILIÇ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

HATİCE AMCAOĞLU

CENK KOFALI

FATOŞ KANLI

SERHAN UYSAL

GÖNYELİ-ALAYKÖY - YENİKENT MAH.

Muhtarlık Adayları

SALİH TOKATLI

MELEK ARABACIOĞLU

İLKER DAMDELEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ERDİNÇ BORANHAN

DOĞAN ŞAH

MAHMUT ŞARA

SELAHATTİN TEKİN

HATİCE SARITAŞ

HARE ERGEN

FATMA SONAY İKİNCİ

HATİCE YÜCEDAL

ÖREN YURTERİ

ESRA ŞEREBET

HASİP SALAHİ ŞAH

MEHMET HANCIOĞLU

GÖNYELİ-ALAYKÖY - YILMAZKÖY

Muhtarlık Adayları

MEHMET ÜÇÖZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET ATAŞ

OĞUZ ÜÇÖZ

HATİCE ÜÇÖZ

MUSTAFA ŞEVKİ HIZAL

LEFKOŞA - ABDİ ÇAVUŞ MAH.

Muhtarlık Adayları

OSMAN YAKUP MULLAHALİL

NİYAZİ DİKMEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET UĞURLU

ŞABAN ŞİMŞEK

ABDULLAH AKAR

MİNE BULDUK

MUSA BOZLAR

CUMA BERKÖZ

MEHMET DERİN

HASAN AY

LEFKOŞA - AKKAVUK MAH.

Muhtarlık Adayları

ABDULLAH KARADEMİR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DİRGEM ASLAN

İSMET KARADEMİR

RİFAT UÇAR

AHMET TUNÇ

LEFKOŞA - ARABAHMET MAH.

Muhtarlık Adayları 1- ALİ SARI

2- RAMAZAN KAZAK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SİMGE SARI

SALİH SARI

AYSUN TAŞKINÇAY

HALUK TAŞKINÇAY

ABBAS ÇEVİK

MEHMET BEBEK

LEFKOŞA - AYDEMET MAH.

Muhtarlık Adayları

EMİNE DAVUTOĞLU SHEEKHO

MAHMUT ÇELİK

CEMAL SAĞIR

SARPER COŞKUN

PEMBE KILIÇKAYA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AYSEL YALÇIN

HASAN TURGAY ADAK

SERHAT ERTÜRK

HÜRMÜS KUZEL

FATMA ÇELİK

OYA DEMİRSÖZ

ÇİĞDEM NAR

ŞENAY ÖKSÜZER

SELMA ÇETİNKAYA

CEMALİYE BALDIRAN

LEFKOŞA - AYYILDIZ MAH.

Muhtarlık Adayları

FERDİYE AKSU

TAKSİM ÇÖREKCİOĞLU

İSMET YAYAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

ÖMER ŞUKUF

GÜNEŞ AKA

SİBEL AYDIN

BESTAMİ BEYOĞLU

MEMET PORSNOK

SİBEL DÖĞEN

SAKİNE AKSU

LEFKOŞA - ÇAĞLAYAN MAH.

Muhtarlık Adayları

ERDOĞAN KÖROĞLU

NUTKU KARSU

NÜKET IRKAD

SELÇUK AVCI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

MUSTAFA KEMAL GÜNEY

YAKUP BAĞCI

GÜLTEKİN KARSU

HAKAN AŞIK

YILMAZ DEMİR

NESLİHAN GÜZEY

AYTEN ŞENOL

MÜJGAN SOYKAN

SERPİL AVCI

AYÇA KERİMAN NECİPOĞLULARI

DERVİŞ NİHAD

ZEKİ BİLSE

LEFKOŞA - GÖÇMENKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

SONER KARASALİH

SELİM GÜNERMAN

AYŞE BAŞARANEL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İSMAYIL DENİZKAYASI

OKAN KALAYCILAR

SERKAN BİRGİN

YÜKSEL ÖCAL

VASİT GÖKSUN

KIVANÇ ÖZSOY

GÜRCAN YÜCEL

KAMİL RACİOĞLU

MURAT ADIGÜZEL

TANSEL BORANHAN

AHMET DÜKYANCI

EROL SOYGÜR

LEFKOŞA - HAMİTKÖY

Muhtarlık Adayları

1- FEYZULLAH RAŞİT BOSTANCI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

BİRCAN USLU BEREKETLİGİL

MUSTAFA SAKALLI

SALİH BUBA

CEMAL ÖZTURAN

LEFKOŞA - HASPOLAT

Muhtarlık Adayları

TALİP ÖZDEMİR

ASIM EGEMEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İBRAHİM KOLBAŞI

NECATİ YILDIRIM

MAHMUT GÖKSU

MAHMUT İĞREK

DAMLA GÜNAY

OKSANA MIHOVA

MEHMET ALDIÇ

NİYAZİ KÖRKURT

YÜKSEL BAŞAR

ALİ BURSALI

CENGİZ ERBAŞ

LEFKOŞA - HAYDARPAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları

MESUT KAZIK

NACİYE DEMİR

ŞÜKRAN ATAKAN

ALİ CALBAN

DURAN ÇENGİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DURSUN BEYOĞLU

AHMET GÖREN

HABİP AKAD

ABDULLAH CENGİZ

FİDAN SERTYÜREK

AHMET İRİ

KASIM DEMİR

SERKAN ÜNVER

Muhtarlık Adayları

1- BÜLENT BAYTEKİN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

TEZCAN BEREKETBULUR

SIDIKA BABA

AYŞEN ÖZBENGÜ

ERCAN ŞAŞKARA

LEFKOŞA - İPLİKPAZARI/K.EFENDİ

Muhtarlık Adayları

MEHMET ALİSİNANOĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NEVİN ALİSİNANOĞLU

ÖMER ATAY

MURAT TUNCAY

MEHMET KAYA

LEFKOŞA - KAFESLİ MAH.

Muhtarlık Adayları

HÜSEYİN EMİNOĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ERSİN EMİNOĞLU

MEHMET HALİL KAPLAN

KEZİBAN EMİNOĞLU

AHMET ÇOLAK

LEFKOŞA - KARAMANZADE MAH.

Muhtarlık Adayları

HÜSAMETTİN ÇOLLO

SEHER BİRİCİK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ÖKKEŞ EVRAN

2- FİLİZ ÇOLLO

LEFKOŞA - KIZILAY MAH.

Muhtarlık Adayları

NESRİN GÜVENER

HASAN HÜSEYİN ÖKSÜZ

SEZEL GÜVENER

EMİNE GÖRGÜNER

MİNE HAFIZ

TARIK AKRAM

HALİL ÖKSÜZ

MEHMET KAYLAK

LEFKOŞA - KÖŞKLÜÇİFTLİK MAH.

Muhtarlık Adayları

HÜSEYİN ERGÖK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HAMZA ERYILMAZ

AYŞE MADİ

AYFER UZMAN

KORAY ERGÖK

LEFKOŞA - KUMSAL MAH.

Muhtarlık Adayları

MUSTAFA ALGÜL

SEZGİN GÜÇLÜ

HÜDAVERDİ ÖZENEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SEVİLAY ALGÜL

SÜLEYMAN GÜÇLÜ

ZERİN SOYLUKAL

YUSUF KARATAŞ

LEFKOŞA - KÜÇÜK KAYMAKLI MAH.

Muhtarlık Adayları

AYŞE SERHAT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İBRAHİM EKİCİ

METİN KORUER

MURAT YAYMAN

SALİH ÇIDAM

SÜLEYMAN TÜNÇ

PINAR BÜYÜKHÜSEYİN

LEFKOŞA - MAHMUT PAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- MEHMET ALİ BEBEK

YÜKSEL BEBEK

YUSUF KAPLİ

AYHAN KURKMAZ

NARİNÇ KARABULUT

LEFKOŞA - MARMARA MAH.

Muhtarlık Adayları

AHMET YÜRÜKER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DERVİŞE YÜRÜKER

İLKER KARABİNA

ERDAL ILICAN

MEHMET ERDOĞDU

LEFKOŞA - ORTAKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

CENGİZ TOPER TUĞCAN

FAYIK TAŞEL

MEHMET UĞUR GÜLSEVENER

MEHMET KONTİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- TURGAY TUĞCAN

BEHÇET ODABAŞI

BİKEM TAŞEL

KAMİL KANLI

SERAP BORAN

ERKAN NASİBOĞLU

ZALHE SERPİL YÜCEL

HANİFE GÜLSEVENER

RAMADAN TEKAN

LEFKOŞA - SELİMİYE MAH.

Muhtarlık Adayları

NESRİN KAZIK

MAHMUT AYGÜNER

MUSTAFA MESUTOĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- KADİR KAYLAK

ŞEKİP GÜMÜŞ

MEHMET SAYAR

Muhtarlık Adayları

DERVİŞ DİZLİKLİOĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA ŞADIN

BİLGİN ÖZALTINOK

ONUR GERÇEKER

TALAT ÜRER

LEFKOŞA - YENİCAMİ MAH.

Muhtarlık Adayları

SELİM ÖZDEMİR

AYŞEN HAMİTOĞLU

MEHMET ÇAMIR

HASAN AKKUŞ

BEYAZIT SERT

MEHMET SÜPHAN YAŞAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA ASI

AHMET KURKMAZ

VAHAP BAYSAL

HAFİZE AKKUŞ

ADNAN GETİRMEZ

ALİ AKIN

HASAN HAZIRLAR

KEÇE DAĞDELEN

LEFKOŞA - YENİŞEHİR MAH.

Muhtarlık Adayları

YAŞAR ARACI

MUSTAFA METİN BIÇKICIOĞLU

ETHEM BİNİCİ

YUSUF ŞİMŞEK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

MEHMET MAHMUT AŞKAROĞLU

SEBİHA TODİL

KEMAL AKSU

İSMAİL ULAŞ

FEZİLE AKKOYUN

MUSTAFA DENİZGEZEN

AHMET HARBELİOĞLU

FADIL SÜTÇÜLER

BAKİ ARICI

MEHMET ALİ ATICI

HÜSEYİN MAZI

RAŞİT SÖZALP

ALİ AYNACI

ŞABAN DAĞA

ECEVİT BUĞDAY

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

BELEDİYELER

BEYARMUDU BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

İLKER EDİP (UBP Adayı)

SADIK TUVER (CTP Adayı)

GÜRAY KAFA (BAĞIMSIZ)

BÜLENT BEBEK (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

KEMAL KASAPOĞLU (CTP Adayı)

İSMET MEHMETEMİNOĞULLARI (CTP Adayı)

ORHAN DELİKUŞ (CTP Adayı)

MEHMET ODUNCUOĞLU (CTP Adayı)

FERUZE YILDIZ (CTP Adayı)

SEVİLAY ŞEKER (CTP Adayı)

ALKAN KAYA (CTP Adayı)

PEYMAN GERÇEKER (CTP Adayı)

SERTAÇ ÇİFTCİ (DP Adayı)

TEZCAN AKAY GİRİTLİ (DP Adayı)

GÜLSÜM ATALAY HAYDAROĞULLARI (DP Adayı)

METUN ERSALAN (DP Adayı)

ŞENGÜL ŞARKICI ÖZŞEN (DP Adayı)

LALE ÖĞER (DP Adayı)

DÖNDÜ ZARARSIZ (DP Adayı)

TOLGA ARSLANOĞLU (DP Adayı)

ÜMİT ŞENER ÇAPLI (TDP Adayı)

YASEMİN ÇOBANOĞLU (TDP Adayı)

GÜNAY ERÇİKA (TDP Adayı)

ZELİHA BOZACI (TDP Adayı)

ALİ TAŞKIN (TDP Adayı)

DUYAL SAĞIR (TDP Adayı)

KEMAL GÜÇVEREN (TDP Adayı)

ALİ SÜRER (TDP Adayı)

BENEK ARSUNLAR (UBP Adayı)

MUSTAFA KAĞANSOY (UBP Adayı)

AYŞE KAFA MENTEŞOĞULLARI (UBP Adayı)

AHMET ZORT (UBP Adayı)

MUSTAFA DOSTBİLEN (UBP Adayı)

MÜRİVET YÜCETÜRK (UBP Adayı)

HASAN YAHYA (UBP Adayı)

BAYRAM TOPRAK (UBP Adayı)

YUSUF KELEŞ (YDP Adayı)

ŞEVVAL ÖZTÜRK (YDP Adayı)

EBRU DÖLEK (YDP Adayı)

NAİME ALAŞAHİN (YDP Adayı)

FATMA SALMAN (YDP Adayı)

ADNAN AMASYALI (YDP Adayı)

SÜLEYMAN DURAN (YDP Adayı)

ALİ KOŞAR (YDP Adayı)

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

ERDAL ÖZCENK (UBP Adayı)

SÜLEYMAN ULUÇAY (CTP Adayı)

UMUT KADI (TDP Adayı)

SALİH OKTAY (BAĞIMSIZ)

HABİBE ÇETİN (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

MİNE KARACA (CTP Adayı)

ARZU ABİÇ (CTP Adayı)

RAMADAN KÜÇÜKSU (CTP Adayı)

VELİ TEPE (CTP Adayı)

UFUK UMAY (CTP Adayı)

ELHAMİYE TANKI FETHİ (CTP Adayı)

HÜSEYİN MANİK (CTP Adayı)

ÖZKAN OZA (CTP Adayı)

HÜSEYİN ARANIR (CTP Adayı)

HALİDE DALOKAY (CTP Adayı)

EMİR ERDİNÇ AYBENK (CTP Adayı)

YİĞİT DOĞRUÖZ (CTP Adayı)

MÜGE EVRAM (CTP Adayı)

ERHUN ŞAHALİ (CTP Adayı)

MEHMET İNCE (CTP Adayı)

MERYEM UYGAR (CTP Adayı)

MUSTAFA KIRALP (CTP Adayı)

SAFFET MEHMETALİOĞULLARI (CTP Adayı)

HAKAN BORATAŞ (DP Adayı)

HASAN ARSLAN (DP Adayı)

KASIM GÜLEK ULUÇAYLI (DP Adayı)

AYBEN KARADENİZ (DP Adayı)

İZLEM AYPAR (DP Adayı)

BERNA EKŞİCİ (DP Adayı)

ALİ KÜÇÜK (DP Adayı)

ERTAÇ ERDOĞAN (DP Adayı)

AHMET DEMİREL (DP Adayı)

SİNEM GÜZELGÖZ (DP Adayı)

ŞÜKRAN ERTAŞ (DP Adayı)

TAŞKIN ATAOĞLU (DP Adayı)

YÜKSEL ÖZEN (DP Adayı)

ABDULLAH KESKİNEL (DP Adayı)

BURÇİN YİĞİTBAŞ (DP Adayı)

HALİL DOĞAN (DP Adayı)

HASAN CANER (DP Adayı)

YENER YILDIZ (DP Adayı)

TOLGA ÖZÇELİK (HP Adayı)

HÜLYA KARAALİ (HP Adayı)

İSMAİL KIZILŞAHİN (HP Adayı)

EBRU SÖNMEZ (HP Adayı)

OĞUZHAN ABİ (HP Adayı)

İSMAİL GÖRÜR (HP Adayı)

ZEKİ ÖZGÜRKANLILAR (HP Adayı)

İNCİ AVCI (HP Adayı)

NAZMİYE ELÇİN ERBAY (HP Adayı)

DİLRUBA ESENGİN (HP Adayı)

MEHMET FAHRİ UYGUR (HP Adayı)

CELAL SESLİ (HP Adayı)

BURÇİN ERDEM (HP Adayı)

ERSAN BOYBEY (HP Adayı)

KENAN AKYALÇIN (HP Adayı)

KAĞAN BEKTAŞ (HP Adayı)

CAHİT FEVZİ BAĞIGÜZEL (HP Adayı)

NİGAR ABU HAWILA (HP Adayı)

ECE BALCI (TDP Adayı)

İLYAS YAĞLI (TDP Adayı)

OLGU TANSUĞ (TDP Adayı)

FATOŞ GÜL (TDP Adayı)

ASİYE BEYAZ (TDP Adayı)

CEYDA PÜSKÜLLÜ (TDP Adayı)

SEYİT SOYDAN CAMBAZOĞLULARI (TDP Adayı)

ŞENEL SERTDEMİR (TDP Adayı)

METİN İSMET PEKRİ (TDP Adayı)

MAHİR DEMİR (TDP Adayı)

EMİR GENÇ (TDP Adayı)

YÜCER YÜRÜK (TDP Adayı)

MUSTAFA NOYAN (TDP Adayı)

AHMET HÜSEYİN (TDP Adayı)

ALİ ÖZALTIN (TDP Adayı)

HÜSEYİN SERTAP TUĞCAN (TDP Adayı)

AYŞE İSPİR (TDP Adayı)

ONUR İÇTEN (TDP Adayı)

MEHMET EKŞİCİ (UBP Adayı)

TURGUT YENAĞRALI (UBP Adayı)

İBRAHİM KÖROĞLU (UBP Adayı)

AYŞE DEMİR (UBP Adayı)

AYGÜL BENZİNCİOĞLU (UBP Adayı)

AHMET ÖZTENAY (UBP Adayı)

CEM YABABA (UBP Adayı)

ALPAY TEBELLEŞOL (UBP Adayı)

ÇİSE SEYMEN (UBP Adayı)

AYŞE BASRİ (UBP Adayı)

YEŞİM ÜNSALAN SEFER (UBP Adayı)

ÖZERK RAİF (UBP Adayı)

ÖZGÜR DEDEOĞLU (UBP Adayı)

BENEK ÇAĞAKANLI (UBP Adayı)

TOLGA YAVUZ (UBP Adayı)

GÜREL SEVEREN (UBP Adayı)

AHMET DOĞAN (UBP Adayı)

YENAL GARABLİ (UBP Adayı)

AYDOĞAN YILMAZ (YDP Adayı)

TAMER KARAKAŞLI (YDP Adayı)

GÜLHAN İBİLİ (YDP Adayı)

HATİCE SEÇKİN (YDP Adayı)

ORHAN ÖZER (YDP Adayı)

YUSUF SAVRAN (YDP Adayı)

MELİKA PERVER (YDP Adayı)

CAFER KOÇAK (YDP Adayı)

MEHMET SOLMAZ (YDP Adayı)

İLTER ÖMEROĞLU (YDP Adayı)

ŞÜKRÜ DEMİRBAŞ (YDP Adayı)

MAHMUT COŞKUN (YDP Adayı)

ALİ CENK AKAY (YDP Adayı)

MEHMET UYSAL (YDP Adayı)

EMİNE ÖZEL (YDP Adayı)

ENGİN TOLUNGÜÇ (YDP Adayı)

YETER ESİM (YDP Adayı)

ÖZLEM YAKIŞTIR (YDP Adayı)

Başkanlık Adayları

HALİL KASIM (UBP Adayı)

HASAN ÖZTAŞ (CTP Adayı)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

AYFER ESENDAĞ (CTP Adayı)

SALİH RUSO (CTP Adayı)

ÇİĞDEM DEMİRPENÇE (CTP Adayı)

EMİN SOYAL (CTP Adayı)

NEZAKET ŞAHİNSOY (CTP Adayı)

TAYGUN HACIARİF (CTP Adayı)

ELÇİN HACIARİF (CTP Adayı)

TOLGA KASAP (CTP Adayı)

MUSTAFA SEVİNÇ (CTP Adayı)

AHMET KADI (CTP Adayı)

MİKAİL CANKURT (DP Adayı)

İLHAN BAYANDURSUN (DP Adayı)

MEHMET SALİH HAVALI (DP Adayı)

SEDAT YAMAN (DP Adayı)

FERİHA YELDA KULLE (DP Adayı)

HABİB ÇAKMAKÇI (DP Adayı)

SAFA ŞENGÜL (DP Adayı)

MEHTAP KADI (DP Adayı)

İSMAHAN YORGANCI (DP Adayı)

CEMALİ İNCE (DP Adayı)

AHMET ŞAH (TDP Adayı)

İBRAHİM SÖNMEZLER (TDP Adayı)

ZEYNEP AKÇAGİL (TDP Adayı)

BAKİYE KÜRTOĞLU (TDP Adayı)

ŞAZİYE DAĞAŞAN (TDP Adayı)

CEMAL KIRCALI (TDP Adayı)

FIRAT BÜYÜKSOY (TDP Adayı)

ŞAKİR ERCÜMENT (TDP Adayı)

AHMET KASIM (TDP Adayı)

MÜCAHİT KARATOSUN (TDP Adayı)

ALİ BARKUT (UBP Adayı)

CEMİL ÇAVUŞ (UBP Adayı)

İZZET KÜÇÜKOĞLU (UBP Adayı)

NURCAN DEMİRAY (UBP Adayı)

TAYFUN BİLLÜROĞLU (UBP Adayı)

HASAN PAKSOY (UBP Adayı)

MUSTAFA ŞENGÜLER (UBP Adayı)

ZİLFİ AFŞİN ÖLMEZ (UBP Adayı)

ALİYE BİLAL (UBP Adayı)

HABİB YILDIRIMLAR (UBP Adayı)

MESARYA BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

KÜRŞAT ÖZER (UBP Adayı)

AHMET LATİF (CTP Adayı)

EYLEM DOLMACI NALCIOĞLU (BAĞIMSIZ)

HASAN ADAHAN (BAĞIMSIZ)

ÖMER PALA (CTP Adayı)

AHMET TAŞER (CTP Adayı)

NAZLI DALGIÇLAR ILGAN (CTP Adayı)

MERTAN ÖZER (CTP Adayı)

ALİ YAZGI (CTP Adayı)

İRFAN CAN GÜR (CTP Adayı)

EMİNE TOTO (CTP Adayı)

SÜMEYYA GÖK (CTP Adayı)

CEM KARA (CTP Adayı)

HÜSEYİN ÇOKBİLEN (CTP Adayı)

İRFAN UZUNOĞLULARI (DP Adayı)

ÇETİN ŞAHAN (DP Adayı)

GÜLAY ÇAYLAR (DP Adayı)

HANİFE MENTEŞ (DP Adayı)

TURGUT AKTAŞ (DP Adayı)

NURİYE KARAOĞLAN (DP Adayı)

YAHYA ŞENGÜL (DP Adayı)

CUMA ALİ ÖZOĞUL (DP Adayı)

YUSUF KESKİNEL (DP Adayı)

HALUK SÖNMEZ (DP Adayı)

MURAT TÜTÜNCÜOĞLULARI (UBP Adayı)

İBRAHİM AKTUNA (UBP Adayı)

RİZA GİRGİN (UBP Adayı)

SERAP ŞİMŞEK GÜZEL (UBP Adayı)

KERZİBAN AFACAN (UBP Adayı)

KEMAL ÖZUĞURLU (UBP Adayı)

FERHAT ŞENGÜL (UBP Adayı)

SELCAN ORUÇ (UBP Adayı)

TAHİR TEHDİT (UBP Adayı)

İBRAHİM TUĞAÇ (UBP Adayı)

ERHAN SAPSIZOĞLU (YDP Adayı)

CUMALİ YALIN (YDP Adayı)

SANİE SAMİ KORKMAZ (YDP Adayı)

RECEP KÖSE (YDP Adayı)

RUKİYE SONBAŞ (YDP Adayı)

DİLEK YİĞEN (YDP Adayı)

HÜSEYİN ZAFER (YDP Adayı)

MESUT KURT (YDP Adayı)

NECİP FİDAN (YDP Adayı)

SALİH AKTAŞ (YDP Adayı)

TATLISU BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

AHMET HAYRİ ORÇAN (DP Adayı)

ORHAN BEBEK (BAĞIMSIZ)

MEHMET ALİ ÖZDEMİR (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

MUZAFFER AYDIN (DP Adayı)

HASAN YAMAN (DP Adayı)

SULTAN YALÇIN USTA (DP Adayı)

RİFAT ATEŞ (DP Adayı)

AYSEL KIZILCANLI (DP Adayı)

MEHMET AKKAYA (DP Adayı)

MEHMET YILDIZ (UBP Adayı)

ÖZLEM ELCİL CİNTOSUN (UBP Adayı)

GÜLDEREN AKTUNA (UBP Adayı)

YILDIRAY GÜRCEN (UBP Adayı)

EVREN YILMAZ (UBP Adayı)

DURMUŞ ALİ KILINÇ (UBP Adayı)

GÜLLÜ YAVŞAN (YDP Adayı)

HASAN GÖK (YDP Adayı)

İSRAFİL VAYVAYLI (YDP Adayı)

MİTHAT KANTÜRK (YDP Adayı)

SİMGE BAHAR (YDP Adayı)

İBRAHİM ATEŞ (YDP Adayı)

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

ŞİFA ÇOLAKOĞLU (CTP Adayı)

MUSTAFA ZURNACILAR (BAĞIMSIZ)

KATİP DEMİR (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

ÖZCAN ÖZDEMİR (CTP Adayı)

BURHAN ÖZDEMİRCİLER (CTP Adayı)

İSMAİL GÜRSOY (CTP Adayı)

HALUK AĞA (CTP Adayı)

YAŞAR SENSEV (CTP Adayı)

SELÇUK GÖKBAYRAK (CTP Adayı)

KORAY DİRAN (CTP Adayı)

ESEN BEYKÖYLÜ (CTP Adayı)

HALE AYBEY BEYAZ (CTP Adayı)

AHENK YILGIN DAMGACI (CTP Adayı)

GÖKTUĞ KONCA (DP Adayı)

MUHAMMET KARGI (DP Adayı)

ATALAY TALAYKURT (DP Adayı)

AYŞE ÖZTÜRK (DP Adayı)

AKIN ALTUNTAS (DP Adayı)

MEHMET ODACI (DP Adayı)

ŞERMİN KASAP (DP Adayı)

ŞERİFE DÖNMEZ (DP Adayı)

ERTUĞRUL EKER (DP Adayı)

SEÇKİN AKALIN (DP Adayı)

ERŞEN UMMANEL (HP Adayı)

RAŞİT ERCEN (HP Adayı)

MEHMET TOKDEMİR (HP Adayı)

İSMAİL MENEVİLİ (HP Adayı)

AYNUR BAĞIGÜZEL (HP Adayı)

HASAN İZKAN (HP Adayı)

YUSUF KEMER (HP Adayı)

EMİN ŞEKER (HP Adayı)

HANİFE DEMİRÖZ (HP Adayı)

HAVVA GÖKER (HP Adayı)

GÖRAL YILDIZÇOBAN (UBP Adayı)

HALİL ERDOĞUŞ (UBP Adayı)

OSMAN OĞUR (UBP Adayı)

PINAR ÜZÜM (UBP Adayı)

MUHARREM KUŞAF (UBP Adayı)

SALİH RUSO (UBP Adayı)

HATİCE DOYGUNDAĞ ASLIER (UBP Adayı)

SULTAN KARAŞAHİN (UBP Adayı)

HALDUN DOLU (UBP Adayı)

AHMET HAFİYE (UBP Adayı)

SERVER DÜZENLİ (YDP Adayı)

SEZGİN UÇAR (YDP Adayı)

ÜZEYİR BORAN (YDP Adayı)

FATMA TURGUT (YDP Adayı)

YASİN ŞİMŞEK (YDP Adayı)

ALİ BAKIR (YDP Adayı)

PERİHAN AKTAŞ (YDP Adayı)

SEVGİ GÜNEŞ (YDP Adayı)

VELİ ARKIN (YDP Adayı)

NACİ DÜZENLİ (YDP Adayı)

1- MEHMET KARAKAŞ (BAĞIMSIZ)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ 1- PİLE

Muhtarlık Adayları

VEYSAL GÜDEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AYŞE ERMETAL PAŞA

HASAN KARAGÖZLÜ

HASAN SAVAŞ SAKALLI

TÜRKAY ERÇIKA

BEYARMUDU - BEYARMUDU

Muhtarlık Adayları

MUSTAFA TAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SEVİLAY KASAPOĞLU

MEHMET KELEŞZADE

HÜSEYİN TANER

İSMAİL LORD

BEYARMUDU - ÇAYÖNÜ

Muhtarlık Adayları

MUSA YILDIRIM

MURAT FINDIK

HALİL ERSALAN

CAFER BAYIR

FERDİ AMASYALI

HATAY BOLAT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

ERKAN ALICI

KADER ÇAYÖNÜ

ZERİN ŞEKER

İBRAHİM ŞAHAN

BEHİÇ ÜNERDİ

BEYARMUDU – GÜVERCİNLİK

Muhtarlık Adayları

HÜSEYİN ÜNAL

SALAHATTİN ŞAFAK

BURHAN TOPUZ

RAMAZAN SALMAN

SAİM KARA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HÜSEYİN ÇİL

TOLGAHAN EKER

ADEM KAVUŞ

MUSA AKİ

AHMET ÇİL

TUĞBA BİTEN

GÜL ÇAĞMEL

TACETTİN ÇİL

HAMİT DEMİR

BEYARMUDU - İNCİRLİ

Muhtarlık Adayları

MUHAMMET MUSTAFA YEŞİLLEME

HÜSEYİN SERTCE

BEKİR SAYAK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

GÜLSEREN METNİ YAVUZ

ATAY AKSULU

RAİF DOSTBİLEN

PEMBE KIZILOKGİL

KEMAL MAROTLU

ABDULLAH YILMAZ

SÜLEYMAN BAYCANLI

ARİF AKSULU

AHMET HALKSEVEN

BEYARMUDU - KÖPRÜLÜ

Muhtarlık Adayları

1- TURGAY ALIKAN

KENAN GİRİTLİ

HALİL ŞAHİNTEPE

HÜSEYİN KADİR KARAMULLA

YILMAZ GÖKBULUT

BEYARMUDU - TÜRKMENKÖY

Muhtarlık Adayları 1- AYŞE KOROL

2- AHMET BATIHAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

BAYRAM DERECİ

ERTAN KÜLAHLILAR

MUSA KIZILŞAHİN

HALİL GAZELCİ

KADİR TAVUKÇU

GAZİMAĞUSA - ANADOLU MAH.

Muhtarlık Adayları 1- FİSUN ATEŞ

2- ALİ BURUK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ABDULLAH YÜĞLÜK

GÜRKAN GÜDER

SAFİYE AYTEKİN

SAMET GÜRBÜZ

FATİH YAPAR

ERDOĞAN GÖREN

GAZİMAĞUSA - BAYKAL MAH.

Muhtarlık Adayları

ÖZGER ERSEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET HANDAN

SEVİL ERSEN

HAKAN BAYRAKTAR

ERGÜN GÖRSAY

GAZİMAĞUSA - CANBULAT MAH.

Muhtarlık Adayları

METİN DELİDENİZ

ALKAN ALTIOK

SÖNMEZ KARAKULLE

SEZER DELİDENİZ

AZİZ KAVAZ

OZAN HAKANSOY

İBRAHİM GEDİK

SÜLEYMAN DURAKLI

HAKAN SÖNMEZ

GAZİMAĞUSA - ÇANAKKALE MAH.

Muhtarlık Adayları

ABBAS MENDELİ

FEHİME ÖZTİNEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NEZİF ELYELİ

SEVİM ÖMEROĞLU

İBRAHİM ÖZTİNEN

MÜSTEYDE İYİCAN

VEHBİ KABAK

BEHZAT DEMİRTAŞ

MEHMET GÜDER

ÖMER ALKAN

GAZİMAĞUSA - DUMLUPINAR MAH.

Muhtarlık Adayları

NEJLA TOPCU

İMER ÇAVUŞOĞLU

ALİ DANA

İSMAİL AYCAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NURİ DOĞRU

GÖKŞEN GÜNEŞ

GÜLTEN ÖZTENAY

EŞREF KESKEN

DOĞAN BAHÇECİOĞLU

SÜLEYMAN CANATAN

AHMET AYDINSOY

İSMAİL GÜNEŞ YURTTANIR

GAZİMAĞUSA - HARİKA MAH.

Muhtarlık Adayları

HALİL BALKANLI

CEMALEDDİN BALKANLI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET ŞEN

MUSTAFA DUDU

ALİ DOĞAN

ÖZLEM KÜPELİ

MURAT KARATAŞ

HASAN KARAMAN

HANİFİ ÇAPUK

GAZİMAĞUSA - KARAKOL MAH.

Muhtarlık Adayları

SALİH BİLGİNERLER

TAMER TUNÇ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İRFAN KORCAN

AURICA BİLGİNERLER

MEHMET ALİ GÜNDOĞDU

İBRAHİM HALİL ÖZTÜRK

LETİFE TUNÇ

ALİ DENİZER

MUSTAFA GÖKÇEN

GAZİMAĞUSA - LALA MUSTAFAPAŞA MAH

Muhtarlık Adayları

TUNCAY YAHYAOĞLU

BURAK ŞARKICI

SEYDALİ HAKSEVER

ÖZKAN KAFAOĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA BORAZANCI

LEYLA SAĞBİLEK

VEDAT DOĞACAN

ÖZKAN DEREBEY

GÜLEL ÖZKIRAÇ

TOLGA BİLİNÇLİ

SADİ SADETTİN ÖZKALAN

GAZİMAĞUSA - MUTLUYAKA

Muhtarlık Adayları

ERKİN ŞAFAKLI

BURAN DİRENSOY

HAKKI ÇELEBİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

BEHCET HARMANCIOĞLU

EMİRALİ ÖZGEM

HASAN YELKANAT

BÜLENT DİRENSOY

SALİH ESENER

UĞUR BEYAZ

GAZİMAĞUSA - NAMIK KEMAL MAH.

Muhtarlık Adayları

HÜSEYİN AKTUNÇ

OĞUZHAN KARABULUT

HAKKI ALTINTAŞ

SELDA ALTINTAŞ

AYŞE TERAN

ZÜLFİYE KUTGÜN

GAZİMAĞUSA - PERTEVPAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları

ADNAN AKBAŞ

HİDAYET UYSAL

SÜLEYMAN KOÇAK

SONER DURMAZ

MEHMET KARAYILAN

ZÜHAL ALTINIŞIK

RECEP ŞAHAN

EYUP KARADAŞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RAHMİ SOLMAZ

AHMET KEMAL YAZLIK

TUĞBA SEYHAN

GÜRKAN ABAT

LEYLA GÜZEL

ARZU YAZLIK EŞİN

UMUR ÖZTEMUR

MEHMET ŞERİF KILIÇ

ERDİNÇ ELMASTAŞ

HAKAN YILDIRIM

KENAN KARABOĞA

RAHİME KÜÇÜK

GAZİMAĞUSA - PİYALE PAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları 1- KADİR UÇAR

RİFAT SEVİNDİK

MURAT İŞLEK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EYÜPHAN SUBATAN

MUSTAFA DOĞAN

CEMAL ÖZKUYUCU

ALİ ÖZGEN

MUSTAFA YÜCEL

FADİLE DEMİR

MİHRİBAN TAT

UFUK AKKUŞ

GAZİMAĞUSA - SAKARYA MAH.

Muhtarlık Adayları

MUSTAFA SARP

AHMET SÖNMEZ

NURCAN ŞEKER

ZERİN SARP

AKAY TORAN

AHMET EFECAN

MEHMET ERMES

İSMAİL TÜRKER

HÜSEYİN KİLİLİ

ZÜLAL ÖZFEVZİ

SERHAT KİRİŞ

GAZİMAĞUSA - SURİÇİ MAH.

Muhtarlık Adayları

NEVİN FENERCİOĞLU

RAİF LAMA

ÖZALPER KÖROĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SÜREYYA OKTAY

ADİLE SİMİTCİOĞLU

BİRGEN NUR

HASAN ÖZARI

AHMET KURBAN

ALİ ÇELİK

ÖMER FARUK ERYILMAZ

KIYMET LAMA

MURAT ATAKERLER

FİKRİ KÖROĞLU

GAZİMAĞUSA - TUZLA MAH.

Muhtarlık Adayları

İBRAHİM UMAY

ZEKİ TAÇSOY

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ÖMER ALKAN

FATMA İLKİN BOMBOZ

CEM TÜREN

SİMAY ALKAN

KORHAN KORTAÇ

OLGUN İMSALER

GAZİMAĞUSA - ZAFER MAH.

Muhtarlık Adayları

BURHAN KARA

ALİ YEŞİL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SERDAL ÇİN

AHMET HELLAÇ

OSMAN ŞEKER

GÖKHAN YAZLIK

ERDAL YILMAZ

GEÇİTKALE-SERDARLI - ÇAMLICA

Muhtarlık Adayları

1- HALİL DAĞSEVENLER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

HALİDE DAĞSEVENLER

HATİCE DAĞSEVENLER

MEHMET PAKSOY

MEHMET KIRCALI

GEÇİTKALE-SERDARLI - ÇINARLI

Muhtarlık Adayları

SAMİ BAŞKAN

SERKAN POYRAZLI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

HATİCE SOYBİR GÜLALİ

ÖZLEM BAŞKAN

GÜLALİ OLTAN

LATİF ERAKSAN

HALİL EMİRALİOĞLU

GEÇİTKALE-SERDARLI - ERGENEKON

Muhtarlık Adayları

1- ÖZGÜR TEPELİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

AHMET TÜRKEŞ KANDIR

SÜLEYMAN KUTLU

BARIŞ SEMAAY

MUSTAFA KANDIR

GEÇİTKALE-SERDARLI - GEÇİTKALE

Muhtarlık Adayları

HÜSNÜ BEZİRGANOĞLU

OĞUZ GÜÇERİ

SÜLEYMAN KAMBUROĞLU

MEHMET HACIÖMER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ SUNAL

HANDE GÜVEN

YELDA ŞAHİNSOY

HÜSEYİN ÇOBANOĞLU

GEÇİTKALE-SERDARLI - GÖNENDERE

Muhtarlık Adayları

MUSTAFA BOSTANCIOĞULLARI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CANAN ÇORBA

İSMAİL KULLE

AYSU ÖYÇÜM

İSMET PAŞA PEHLİVAN

GEÇİTKALE-SERDARLI - GÖRNEÇ

Muhtarlık Adayları

NEVZAT AKÇAGİL

MEHMET ŞAH

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CÜNEYT OYLUM

ECEVİT ŞAH

NEVZAT GÜLSEV

ZİYA MARAŞLI

HASAN BİLAL

HÜSEYİN İNCE

CANEV İNCE

ÖZGÜN İNCE

GEÇİTKALE-SERDARLI - KURUDERE

Muhtarlık Adayları

SELÇUK BAYSAL

BÜLENT ŞENGÜL

CENGİZ ABAY

SADIK TOKLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- KAMİL TOKLU

ERHAN ARAZ

ADEM ÖLMEZ

MUSTAFA ŞENGÜL

HALE BAYSAL

HÜSEYİN TAŞTEKİN

SAİM ŞENGÜL

HÜSEYİN ÖLMEZ

LEVENT DEMİROK

MARIA KUTLUEL

GEÇİTKALE-SERDARLI - MALLIDAĞ

Muhtarlık Adayları

1- AHMET BASRİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

AYSU BASRİ KOMİLİLER

TENGÜL BASRİ

GEÇİTKALE-SERDARLI - NERGİSLİ

Muhtarlık Adayları

OKAN HELVACI

KAŞİF KUSETOĞULLARI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- GENCEL BARBAROS

KAŞİF KUSETOĞULLARI

HALİL ADA

PERVİN UZUN

SEZAR GIRAÇ

GEÇİTKALE-SERDARLI - PINARLI

Muhtarlık Adayları

GÜNER KIRGIZ

AHMET ARDAĞAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NECDET BULUT

ENGİN ÇAĞMAN

FESİH SEYİTOĞLU

İDRİS BAYRAMOĞULLARI

MUSTAFA TOKALI

MUSTAFA KANTEPER

LETİFE ARDAĞAN

HULİSİ KILIÇ

GEÇİTKALE-SERDARLI - SERDARLI

Muhtarlık Adayları

AHMET SERDAR

MEHMET YORGANCI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- GÜLTEN ÖZDİRENÇ

FERİDUN ÇORBA

AYŞE AHMETOĞLU

CEYLAN KORKMAZCAN

BEKİR KILINÇ

AHMET MULLA

ASYA ALSANCAK

SALİH KANARYA

GEÇİTKALE-SERDARLI - SÜTLÜCE

Muhtarlık Adayları 1- ALİ EREN

SAVAŞ KAVAZ

HÜSEYİN KAPTAN

HÜSEYİN MEAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH KAPTAN

HÜSEYİN AKSU

SOYKAN ÇALTINOĞLU

HALİL HAŞİM

GEÇİTKALE-SERDARLI - TİRMEN

Muhtarlık Adayları

1- FIRAT YILDIRIMLAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

YUSUF CAN YILDIRIMLAR

AYHAN BAYANDURSUN

AHMET SAĞIR

BÜLENT ERİK

GEÇİTKALE-SERDARLI - ULUKIŞLA

Muhtarlık Adayları 1- AYNUR İŞ

2- ERDAL ÖZATA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EŞE KARAOĞLAN

SEHER AKYIL

SELVER CANKURT

HASAN YEŞİLADA EROL

SALİM DAYANIK

ATAKAN ÇAĞLAR

NECMİ FİDAN

HALİL AKYIL

GEÇİTKALE-SERDARLI - YAMAÇKÖY

Muhtarlık Adayları 1- İSMAİL TÜRK

AHMET TOPRAK

DURALİ TOPRAK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİHA TOPRAK

ÜMİT TOPRAK

ENVER TOPRAK

MESARYA - AKDOĞAN

Muhtarlık Adayları

İSMAİL KOZANOĞLU

EMİNE KORKMAZEL

EJMEN TOPBAŞ AVCI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

ALPAY LİMAN

GÜLİN ÖZYANAK

ALİYE AKTAŞ

MUSTAFA YÜCELEN

NEVBER AKINDERE

ÖZLEM AKTUNA

NİLGÜN AĞDAÇ

MESARYA - ASLANKÖY

Muhtarlık Adayları

ÖZEN DENİZALP

ADİL ONALT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RAŞİT KESKİNKAYA

İNCİ GÜÇKAN

ÇETİN İLMAN

TEVFİK İLMAN

MESARYA - DÖRTYOL

Muhtarlık Adayları 1- SALİH EREL

2- İSMAİL YİĞİT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İSMAİL ALPARSLAN

SULTAN EREL

RAMAZAN PAYAS

AHMET BEYDİLLİ

GÜLHAN GÖK

MESUT KARATOSUN

BAHADIR BUCAK

SALİH ŞENER

MESARYA - İNÖNÜ

Muhtarlık Adayları

ÖMER DEBRELİ

MEHMET DEBRELİ

MEHMET ALİ BAREKE

ÖMER EFENDİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EROL MİRALAY

DİNÇER EFENDİ

HASAN HÜSEYİN SUNUSİOĞLULARI

İLTER EFENDİ

BÜLENT ÖZYÜREKLİLER

HALİL İBRAHİM BOMBOZ

ONUR BOZCAN

HÜSEYİN PAŞA

MESARYA - KORKUTELİ

Muhtarlık Adayları

FETTAH KARAKUZU

MAHİR GÖKÇE ABİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET ACU

MURAT CİLDAN

ERDOĞAN ACU

NİHAT BEBEK

BAHRİ KARAKUŞ

MESARYA - PAŞAKÖY

Muhtarlık Adayları 1- SONAT ÖZER

ALİ GÖKTÜRK

AHMET DAL

MEDİHA TEHDİT SAVOĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ERCAN ŞENGÜL

HALİL EROL

LÜTFİYE İÇEN

FUAT TAHHUŞOĞLU

HÜSEYİN BALLI

DOĞAN BALLI

GÖKAY DUMANLI

YILMAZ EZER

KEMAL KALKANER

MESARYA - TURUNÇLU

Muhtarlık Adayları 1- SEVİL GÜLER

HÜSEYİN SAMANCIOĞLU

ECEVİT ÇELİKESMER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EMİNE SÖNMEZ

YELİZ YAZGI

MÜSTEYDE YEŞİLBAŞ

ELİF BARDAKKO KASABOĞLU

AYŞE KORKUSUZ

ALİ SAMANCIOĞLU

KEMAL İNÖNÜLÜ

SERPİL SARI

MESARYA - VADİLİ

Muhtarlık Adayları

ORHAN ÇİMEN

TÜNER ÖKSÜZOĞLU

MURAT SAPSIZOĞLU

MUSTAFA GÜVEN

HAKAN TULU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EREN KOÇAK

ALİ GÜRTAÇ

ABDULLAH ÇELİK

HÜSEYİN TOPAL

ASİYE KENANOĞLU

AYHAN GÜNGÖR

SÜLEYMAN AĞA

TATLISU - AKTUNÇ MAH.

Muhtarlık Adayları

AHMET ÇELİK

RAMAZAN YILDIZ

ZEKERİYE YOSMA

FATMA TOSUN

HAMİT MEHMET YILDIZ

ALİ TARSUS

ŞENGÜL PALA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HASAN MANGA

HÜSEYİN AÇIKGÖZ

ELİF ÖZCAN AÇIKGÖZ

MEHMET YILDIZ

TATLISU - KÜÇÜK ERENKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

BARBAROS MAHMUTOĞLU

ÜMÜT KARLANKUŞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RAMAZAN YAVŞAN

YILDAN GÜRCEN

İBRAHİM AYGÜN

ABDULKADİR ÇAVUŞOĞLU

ALİ KARLANKUŞ

TATLISU - YALI MAH.

Muhtarlık Adayları

HASAN TOSUN

ORHAN PAMUK

MURAT KAVCI

LEYLA GÜVENLİER

MEHTAP KARGI

TEMEL LÜTFİ ALTINIŞIK

HÜLYA YALÇIN

MEHMET ÜREDİ

YENİBOĞAZİÇİ - AKOVA

Muhtarlık Adayları

OSMAN ŞİNGİRLİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HALİL ÖZÇOBAN

HAVVA AKİL CELME

MEHMET KISTI

ZEHRA ŞİNGİRLİ

YENİBOĞAZİÇİ - ALANİÇİ

Muhtarlık Adayları

CEMAL YILDIZ

ZÜLFİYE AKAR

HASAN NİZAM

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EMRAH YAŞKEÇELİ

CENNET ŞANVERDİ

SALİH DERE

DOĞAN GÜNAY

ŞEVKİ KAFALI

YENİBOĞAZİÇİ - MORMENEKŞE MAH.

Muhtarlık Adayları

MUSTAFA KAMUZ

ÜMİT KOÇERO

SAİM AYTÜRK

ERTOĞRUL GAZİ

HANIM ALMAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DURMUŞ ERKANLI

SIDIKA ERGAZİ

İLKAY ERDOĞUŞ

ESAT BIYIKLIGİL

YENİBOĞAZİÇİ - ŞEHİTLER

Muhtarlık Adayları

AYCAN MUHTAROĞLU

OLSAN KARABARDAK

AHMET EREŞ

MEHMET EREŞ

GÜNER TAYKAN

ERGÜR ÇETİNER

YENİBOĞAZİÇİ - YENİBOĞAZİÇİ

Muhtarlık Adayları

NAZİF ONBAŞI YAVUZ

SÜLEYMAN DİNLEYİCİ

RAHME FAHLIOĞULLARI

ABDULLAH ÖZSOY

AYDIN ÖZDOĞAÇ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EMİNE KUŞAF

ÇİĞDEM ÖZMUSALAR

ALİYE YABA

YENİBOĞAZİÇİ - YILDIRIM

Muhtarlık Adayları

İSMAİL ÖZBİLEN

BÜLENT KOCABAŞOĞLU

OSMAN BİRŞEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HÜSEYİN AKİL

SONUÇ UZUN

ALİ UZUN

MEHMET ERBULAK

OSMAN CANTAŞ

HÜSEYİN BOZKANLI

BARAN BİRŞEN

GİRNE İLÇESİ

BELEDİYELER

ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

CEYHUN KIROK (CTP Adayı)

HÜSEYİN HÖYÜK (BAĞIMSIZ)

AHMET ÖZGÜN (BAĞIMSIZ)

CEMAL ERDOĞAN (BAĞIMSIZ)

MEHMET HULUSİOĞLU (BAĞIMSIZ)

AHMET KARAL (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

SEVGİN YALÇINKAYA (CTP Adayı)

BAYRAM ÖZGÜM (CTP Adayı)

ARİF SONEL (CTP Adayı)

BAŞAK TÜMKAN (CTP Adayı)

LEMAN NİHAN PEKGÜLERYÜZ (CTP Adayı)

HALİT AĞIRTAŞ (CTP Adayı)

SERDA KİM (CTP Adayı)

SALAHİ GÜNEY (CTP Adayı)

MEHMET NASİBOĞLU (CTP Adayı)

SEHER DERECİ (CTP Adayı)

OKAN AYGÜN (DP Adayı)

MÜNÜFE BEYAZLI (DP Adayı)

HACER GÜNEŞ (DP Adayı)

LEVENT GÜNALTIN (DP Adayı)

ŞAZİYE KARAL (DP Adayı)

YAŞAR BARUT (DP Adayı)

MUHAMMET ALİ ERDOĞAN (DP Adayı)

MUZAFFER BAHAR (DP Adayı)

MUSTAFA YAVUZ (DP Adayı)

FURKAN ERDOĞAN (DP Adayı)

ZEKİ SARAÇ (UBP Adayı)

ENGİN ERCENAP (UBP Adayı)

HAVVA GÖK AKBAL (UBP Adayı)

MUSA ERKANAT (UBP Adayı)

SEYMEN DEDE (UBP Adayı)

VAİT SOYTÜRK (UBP Adayı)

YEŞİM SAKALLILAR (UBP Adayı)

ZÜLEYHA EMEN (UBP Adayı)

ALİ ABANOZ (UBP Adayı)

DERVİŞ ALBAYRAK (UBP Adayı)

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İBRAHİM HALİL MALGİR (YDP Adayı)

HÜSAME DEMİR (YDP Adayı)

ŞERİF YEŞİL (YDP Adayı)

FATMA ŞAMLIKAYA (YDP Adayı)

SEVİNÇ KARLANKUŞ (YDP Adayı)

KERİME TAY (YDP Adayı)

OKAN KİBAR (YDP Adayı)

ALİCAN KARLANKUŞ (YDP Adayı)

KADİR KARAL (YDP Adayı)

ENGİN ŞENGÜN (YDP Adayı)

DİKMEN BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

NİYAZİ ÖZTÜRK (UBP Adayı)

YÜKSEL ÇELEBİ (CTP Adayı)

SÜLEYMAN KEMİK (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

FATMA EKDAL (CTP Adayı)

SALİH KANAL (CTP Adayı)

YAŞAR AYDIN KARACA (CTP Adayı)

SAMİ ENGİNDAL (CTP Adayı)

SALİH BEŞİKTAŞ (CTP Adayı)

ALİ BALBAZ (CTP Adayı)

EMİNE YAMANTÜRK (CTP Adayı)

AYGEN BARDAKKO (CTP Adayı)

OGÜN DİLAVER (CTP Adayı)

ERSOY OLKANLI (CTP Adayı)

ANIL DURAK (DP Adayı)

HÜSEYİN TOPAL (DP Adayı)

ÖZDEM DENİZKURDU (DP Adayı)

MEHMET SONER MISIRLIOĞLU (DP Adayı)

FATMA GÖLER (DP Adayı)

KADİM UĞUREL (DP Adayı)

MEHMET TÜRKEÜN (DP Adayı)

HASAN SOYUTOK (DP Adayı)

ALİ HOROZ (DP Adayı)

CEMRE AKDAĞ (DP Adayı)

OKAN AKMANDOR (UBP Adayı)

ÖNDER SEREN MUTSUZLAR (UBP Adayı)

MEHMEDALİ TALUĞ (UBP Adayı)

ÖMÜR MANGA (UBP Adayı)

ZAFER AMCA (UBP Adayı)

AHMET SANCAK (UBP Adayı)

MEHMET ÖZSEZER (UBP Adayı)

HAVVA KOÇ (UBP Adayı)

NECATİ MUHTAROĞLU (UBP Adayı)

SELVİYE AYDIN (UBP Adayı)

BURÇİN ÇANLI (YDP Adayı)

AYŞE DİLEK (YDP Adayı)

DENİZ SARI (YDP Adayı)

KONCE EVRE KILIÇOĞLU (YDP Adayı)

AHMET TOPRAK (YDP Adayı)

MEHMET YÖRÜ (YDP Adayı)

ESMA ŞİRANLI (YDP Adayı)

CİHAN AKPINAR (YDP Adayı)

FADİME ARIKLI (YDP Adayı)

MUZAFFER KÖSELER (YDP Adayı)

GİRNE BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

OSMAN ZORBA (KSP Adayı)

MURAT ŞENKUL (CTP Adayı)

ÖZDAL KEREM (BAĞIMSIZ)

NİDAİ GÜNGÖRDÜ (BAĞIMSIZ)

ZEKİ ÇELER (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

EVREN GÜRTUNÇ (BY Adayı)

SELÇUK MANECİOĞLU (BY Adayı)

ZİMZER SERTEL (BY Adayı)

ENVER TİMUR GÜRZAP (BY Adayı)

ZİŞAN CÜRCANİ (BY Adayı)

HALİL İBRAHİM KELEŞZADE (BY Adayı)

AYŞE KONCA (BY Adayı)

GÜNGÖR ACAR (BY Adayı)

ŞAZEN SONAT (BY Adayı)

HAYDAR DOLMACI (BY Adayı)

EMEL KARAGÖZLÜ (BY Adayı)

HİLMİ BURUK (BY Adayı)

SEVGİ KELEŞ (BY Adayı)

İBRAHİM BULUT (BY Adayı)

CEBBAR KURTBEY (BY Adayı)

AHMET KARAMAN (BY Adayı)

BURAK GÜLER (CTP Adayı)

BAHAR ÇAĞAN (CTP Adayı)

ÖZLEM KARADENİZ (CTP Adayı)

HAŞİM YÜCEL (CTP Adayı)

KANİ ÇAĞLA (CTP Adayı)

TOLGAY YILMAZ (CTP Adayı)

SADİ ERDENDOĞ (CTP Adayı)

NURAY BARKAN (CTP Adayı)

AYŞE KARALIGİL (CTP Adayı)

SÜLEYMAN YALIN (CTP Adayı)

KHALED EL HAJ (CTP Adayı)

ALİ PİRO (CTP Adayı)

HALİL OKTUNÇ (CTP Adayı)

ANIL BAŞARCAN (CTP Adayı)

BURAK ANILDI (CTP Adayı)

BENGÜL ENVERGİL (CTP Adayı)

METE ÜNAL GİRGEN (DP Adayı)

ABDURRAHMAN ŞANVERDİ (DP Adayı)

ELMAS DURAL (DP Adayı)

MEHMET BAYRAM (DP Adayı)

TAHİR SOYDAN (DP Adayı)

İBRAHİM UÇAK (DP Adayı)

ZERRİN UZUN (DP Adayı)

SİBEL AÇIKALIN (DP Adayı)

HAKAN TİTİZ (DP Adayı)

BAHAR IŞIK ÇOBAN (DP Adayı)

NEŞE FELLAHOĞLU (DP Adayı)

MUSTAFA EMİN ATEŞ (DP Adayı)

NACİYE ARAT (DP Adayı)

ORHAN BİNGÖL (DP Adayı)

DEMET AVCI (DP Adayı)

KADER ATEŞ (DP Adayı)

DERYA HOCA (HP Adayı)

NEŞE ANİBAL (HP Adayı)

ÇAĞIN ÇAĞATAY (HP Adayı)

İHSAN YALDIZSAL (HP Adayı)

BAHAR AKPINAR (HP Adayı)

İSMET KAAN İSKENDER (HP Adayı)

BAHADIR ÜNLÜ (HP Adayı)

ARDA KALFAOĞLU (HP Adayı)

MEVLİT GÜL (HP Adayı)

ÖZGÜL EZGİN (HP Adayı)

YETER İSKENDER (HP Adayı)

RAHMİ ÖZKARATAN (HP Adayı)

HALİT DUR (HP Adayı)

EROL ÇULHA (HP Adayı)

MUSTAFA TEKER (HP Adayı)

MEHMET ATAŞ (HP Adayı)

ÖZER KAAN (TDP Adayı)

YAĞMUR ALİYE TERMİYECİ (TDP Adayı)

SEVDA MELEK BULUT (TDP Adayı)

YILMAZ AVCU (TDP Adayı)

SİBEL KARACA (TDP Adayı)

ZİYA EGEMEN SENCER (TDP Adayı)

TOLGA ATAMER (TDP Adayı)

FATİH ÇEVİK (TDP Adayı)

MUHAMMET GÖZAY (TDP Adayı)

SUAT BAĞSEVEN (TDP Adayı)

EBRU YASAL ÖZMEN (TDP Adayı)

HALİL DARENDELİ (TDP Adayı)

ASIM DEMİRCAN (TDP Adayı)

SERAL ÇETİNDAL (TDP Adayı)

TEVHİDE ŞENAY ŞEN (TDP Adayı)

HÜSEYİN HAKANSOY (TDP Adayı)

HÜSEYİN AYRILMAZKARDEŞLER (UBP Adayı)

BURCU KARAKAYA (UBP Adayı)

ANIL ÜSTÜN (UBP Adayı)

PERVİN GÜNEYHAN (UBP Adayı)

ALİ TEKTAN (UBP Adayı)

ERSİN AYAN (UBP Adayı)

FIRAT GÜÇLÜSOY (UBP Adayı)

ÖZBEN KALFA (UBP Adayı)

ALİ BENLİ (UBP Adayı)

SELÇUK ERGENGİL (UBP Adayı)

DİLARA AKA (UBP Adayı)

MUSTAFA SAĞIR (UBP Adayı)

MURAT BORUCU (UBP Adayı)

HATİCE AŞIK (UBP Adayı)

HAKAN ONURLU (UBP Adayı)

SEDEF ÖZZAFER TİLKİ (UBP Adayı)

HALİL İREY (YDP Adayı)

ÖMER TEKİN (YDP Adayı)

MELİHA DENİZER (YDP Adayı)

BURAK DOĞUKAN (YDP Adayı)

HÜSEYİN KAYIŞKANAT (YDP Adayı)

ELİF GÜLCE (YDP Adayı)

HÜSEYİN ÇAKIR (YDP Adayı)

HÜSEYİN ÜNLÜ (YDP Adayı)

AHMET TURAN ALICI (YDP Adayı)

HACI MEHMET DOĞAN (YDP Adayı)

RECAİ ÇELİK (YDP Adayı)

ŞÜKRÜYE TOPRAK (YDP Adayı)

ALEV TURAN (YDP Adayı)

REYHAN AYDIN (YDP Adayı)

ERCAN YILMAZ (YDP Adayı)

NECMİ YALÇIN (YDP Adayı)

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

EMRE EFENDİ (CTP Adayı)

MEHMET YULAF (BAĞIMSIZ)

SALAHİ TÜREL UÇKAN (BAĞIMSIZ)

FUAT NAMSOY (BAĞIMSIZ)

FIRAT ATASER (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

MÜNÜR ÇAĞANAĞA (CTP Adayı)

MÜRÜDE BEŞOK (CTP Adayı)

NAZİM ARSLAN (CTP Adayı)

ADAN RESMİ (CTP Adayı)

HALİL ERDOĞUŞ (CTP Adayı)

EDİP BARBAROS (CTP Adayı)

EMRAH EDİZER (CTP Adayı)

AYGÜL SERMETOĞLU (CTP Adayı)

DAĞDOĞAN SADRAZAM (CTP Adayı)

ZAFER HÜRAY (CTP Adayı)

AYŞE KAYA (CTP Adayı)

HALİT ERGÖREN (CTP Adayı)

HATİCE GÜREL (CTP Adayı)

AYTEN SAFEL (CTP Adayı)

OĞUZ KARAÇAY (DP Adayı)

ŞAHİN UĞURLU (DP Adayı)

SALİH CUMHUR (DP Adayı)

KURTULUŞ ÇAMLIBELLİ (DP Adayı)

ADIGÜZEL AKDENİZ (DP Adayı)

AHMET TAŞKIN DÜZDABAN (DP Adayı)

FATMA VERESE (DP Adayı)

ERTAN DERYA (DP Adayı)

FERDİ KAÇAKOĞLU (DP Adayı)

İSMAİL TARANCI (DP Adayı)

PEMBE PINAR BÖLÜK (DP Adayı)

CANSU AKAGÜN (DP Adayı)

GÜLTEN SEVİŞ (DP Adayı)

CENNET ANAY (DP Adayı)

BERNA DEVECİ (UBP Adayı)

FAYIK AKMANDOR (UBP Adayı)

DOĞAN BORANSEL (UBP Adayı)

SONAY AKGÜNEY (UBP Adayı)

AHMET TÜRK (UBP Adayı)

TURGUT ÖZBİRİM (UBP Adayı)

BÜŞRA YALDIZSAL (UBP Adayı)

MURAT KARALAR (UBP Adayı)

SİNEM KARDANA (UBP Adayı)

İNCİ KELEŞ (UBP Adayı)

AYŞE BORAT SARAÇ (UBP Adayı)

NİHAT REYHAN (UBP Adayı)

KORAY EMİRHOCA (UBP Adayı)

YUSUF SONAY (UBP Adayı)

REFİK ÇAĞDAŞ (YDP Adayı)

ALİ ÇAĞLAYAN (YDP Adayı)

SERDAR DUMAN (YDP Adayı)

HÜSEYİN FARİS (YDP Adayı)

HARUN ATEŞ (YDP Adayı)

ASENA TOFTA (YDP Adayı)

MEHMET YAVUZ EKMEKCİ (YDP Adayı)

SEVDA KARATAŞ (YDP Adayı)

GÜLCAHAN ARIKLI (YDP Adayı)

MÜGE GÜNAY (YDP Adayı)

ŞENOL TÜRÜT (YDP Adayı)

HALİL İBRAHİM ALAT (YDP Adayı)

SEDA KURT (YDP Adayı)

KEMAL BAYRAKTAR (YDP Adayı)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

ÇATALKÖY-ESENTEPE - ARAPKÖY

Muhtarlık Adayları

MEHMET SAKALLILAR

TUNCAY BALKAYA

ALİ AVCISOYU

BİRSEN TÜFEKÇİ

MUHAMMED KURTOĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- GÖKHAN GÜNEY

HALİL YILDIRIM

MEHMET SALİH KÜRTOĞLU

FATMA ERSOY

CEVDET TOMBUL

SALİH KARABULUT

ABDURRAHMAN SÜNBÜL

ÇATALKÖY-ESENTEPE - BAHÇELİ

Muhtarlık Adayları 1- İLYAS BULUT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

MURAT ŞENGÜN

EYÜP ŞENGÜN

SONER SOYTÜRK

HÜSEYİN AYGÜN

ÇATALKÖY-ESENTEPE - BEŞPARMAK

Muhtarlık Adayları

HÜSEYİN GÜNALTIN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HÜSEYİN ÇETİNKAYA

CİHAN GÜNALTIN

HANIM GÜNALTIN SÜNNETÇİOĞLU

AHMET ÖZTEKİN

ÇATALKÖY-ESENTEPE - ÇATALKÖY

Muhtarlık Adayları

HÜSEYİN AKIŞ

MEHMET ONAT

YUSUF SİPAHİ

MEHMET ÖMER FARİS

SERKAN ZEYİN

UMUT NUMAN

ULAŞ AYSU

SİNAN DEDE

BURAK BAĞLAŞ

AHMET SÖKER

MUSTAFA BOZYEL

GAZİ ÖNDER ORANOĞLU

HASAN BULDUK

ÇATALKÖY-ESENTEPE - ESENTEPE

Muhtarlık Adayları 1- ESER KAN

GÜNAY TAKATUKA

CEMALETTİN KARAL

ERCAN GÜRBÜZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MECİT ERMEMİŞ

AHMET FATİH FEVZİ ÇAKMAK ERDOĞAN

AHMET TEKOL

TAHSİN GENÇ

NEDİME ARIKAN

NERSİN OSMAN

AHMET ERDOĞAN

ÇATALKÖY-ESENTEPE - KARAAĞAÇ

Muhtarlık Adayları

YILMAZ UZMANER

ERDEM MEŞELİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BİRAY KORKUSUZCAN

KAAN SEZGİN

HASAN SEZGİN

VELİ MUTLUEL

DİKMEN - AĞIRDAĞ

Muhtarlık Adayları

HASAN OKTAY PİRO

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ DAYI

ÖMER SERTSÖZ

ÖZKAY ERTAYFUR

ALİ KANİ SUCUOĞLU

DİKMEN - AKÇİÇEK

Muhtarlık Adayları 1- ALİ KİNSİZ

ELMAZİYE TOSBIYIK

ECE KİNSİZ

DİKMEN - AŞAĞI DİKMEN MAH.

Muhtarlık Adayları

MUSTAFA CUMHUR

EYYUP KOÇÇAT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İSMAİL İNKAYA

DUDU KURT

SERDAR GÜRBÜZ

VELİ ÖZKOÇÇATLI

ÖZCAN KARA

KAAN GÜÇSAV

BATUHAN ORBAY

DİKMEN - AŞAĞI TAŞKENT

Muhtarlık Adayları

MEHMET ARİF YAVUZ

DURMUŞ BARIŞKAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AYŞEGÜL ŞÖFÖREL

ÖMER KALANİZ

BEHÇET ERİŞKEN

İSA TUNÇ

METE TALUĞ

BEHZAT AKKOYUN

SAMİ YEDİYILDIZ

SÜLEYMAN ULÇAY

DİKMEN - BOĞAZKÖY

Muhtarlık Adayları

YÜKSEL ÇAĞLAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HASAN HÜSEYİN DAYI

PEMBE ABOHORLU

MELİS GÜLBEŞ

MEHMET BAYSAL

DİKMEN - DAĞYOLU

Muhtarlık Adayları

1- MUSTAFA ARAP

CEMAL TOMBUL

ALİ DURAKOĞLU

ŞÜKRÜ BOZOĞLU

MUSTAFA SESSİZ

DİKMEN - GÖÇERİ

Muhtarlık Adayları

HÜSEYİN KÖROĞLU

MUSTAFA GÖÇERİLİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET KANAT

MURAT GÜZOĞLU

METİN YALINKAYA

YAKUP SÜMER ARSEVEN

DİKMEN - GÜNGÖR

Muhtarlık Adayları

AYHAN DEMİRTAŞ

NİHAT YILDIRIM

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SAFİYE FENER

PINAR DEMİRTAŞ

MUHSİNE YILDIRIM

DİKMEN - KÖMÜRCÜ

Muhtarlık Adayları

İLGENÇ BOZKURT

BURAK ELİGÖN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ZÜHRE İZMİRLİ

MÜMÜNE IMGÜL ALTAN

GÜNER ALTAN

DİKMEN - PINARBAŞI

Muhtarlık Adayları

KEMAL HACIYARIM

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- FATMA BAĞZIBAĞLI

HALİL BOŞNAK

İZZET TATLICALI

MESUT KEÇECİ

Muhtarlık Adayları

SERKAN PİLLİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MURAT AKBULUT

CEMAL MANGA

MEHMET AMCA

DİKMEN - YENİ MAH.

Muhtarlık Adayları

MUSTAFA MERAL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MURAT AYDIN

EMİNE MERAL

PERTEV KALKANER

DİKMEN - YUKARI DİKMEN MAH.

Muhtarlık Adayları

ŞEVKET DUYAR

HÜSEYİN BARBET

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BİLAL GÜLERYÜZ

HÜSEYİN ÖZÇAKA

SEVİLAY DUYAR

ALİ İNKAYA

ASYE YILDIRIM

NEJLA BARBET

MERT ÖZSEZER

ALİ GÜLAKDENİZ

DİKMEN - YUKARI TAŞKENT

Muhtarlık Adayları

DURMUŞ AŞANDIR

İRFAN YALÇICI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH ÖZMAN

TÜNSER TAYFUNER

KAŞİF KAŞİFOĞULLARI

AHMET ATEŞSÖNMEZ

NİYAZİ AKÇAER

FATOŞ RADO

SİNAN MUSTAFA KOKULU

BESİM FARUKCAN

GİRNE - AŞAĞI GİRNE MAH.

Muhtarlık Adayları

GÖNÜL YAVŞAN

ERKAN DEDE

KAMİL ÖZAYMAN

FERDİ YILDIRIM

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MURAT HAZIRLAR

ESENGÜL ŞAHİN

DENİZ OĞUZ

ARZU GÜZ

MERT PİROĞLU

GİRNE - BEYLERBEYİ

Muhtarlık Adayları

NİYAZİ ENGİN

MAHMUT PULYACI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- OSMAN KÜÇÜK

MİTHAT KARANFİLLER

RAMADAN PERÇİN

DOĞAY AYRILMAZKARDEŞLER

GİRNE - ÇİFTLİKLER MAH.

Muhtarlık Adayları

BETÜL BEDEL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEVLANA KIRDAĞ

MUSTAFA EGEMEN ERDENDOĞ

GİRNE - DEĞİRMENTAŞI MAH.

Muhtarlık Adayları

SÜBEL SOLAK

ANDAÇ ÖZAYDINLIK

CELİL AKARPINAR

SALİH ODAY

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CELAL BARIŞ ÖZKAYIM

MUSTAFA ÖZAYDINLIK

SENEM ANCIN ÖZAYDINLIK

BUDAK OKCU

GAYE EKER

AKIN AKI

RADİYE ODAY

ABDULLAH KORKMAZ

ZULFIYA AKARPINAR

GİRNE - DOĞANKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

SERTAÇ SERDAR

NİYAZİ BEDEL

İNCİLAY FELL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DURMUŞ ŞAHİN

RAMADAN ÇAĞLA

SALİH SOYDAM KALAYCIOĞLU

AYER TAŞELOĞLU

GİRNE - EDREMİT MAH.

Muhtarlık Adayları

HASAN GÜLBAL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH GÜLBAL

OXANA GÜLBAL

NAİLE GÜLBAL

GİRNE - ESKİ TÜRK MAH.

Muhtarlık Adayları 1- TUĞÇE ÖREN

ZEKİ YILMAZ

ADİL GÖRÜŞ

EDİZ BERÇ

MERİÇ BAHADİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BESİM BESİMLER

MUSTAFA SUNAR

GÜLÜMSER AKINCI

ALİBAZ SEÇKİN

FATMA AYAN

FATMA HÜRDENİZ

ALİ FAHRİ

GİRNE - KARAKUM MAH.

Muhtarlık Adayları

AHMET AĞAOĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BURAK EMİNGİL

ADEM ŞAFAK

ALİRİZA EREN

GİRNE - KARAMAN MAH.

Muhtarlık Adayları

SAADET CİBO

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HİLAL ŞENOL

IŞIK CİBO

GİRNE - KARAOĞLANOĞLU MAH.

Muhtarlık Adayları

HÜDAVERDİ TUTKU

MUSTAFA ŞÖFÖRLER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

OSMAN RAHVANCIOĞLU

MEHMET ALİ ONAÇ

OLGUN TAN

HÜSEYİN DURAL

FATMA İNAN

SEVİLAY GİLANLIOĞULLARI

ATİLLA GENÇAYLI

ARİF UZUNALİ

OSMAN KORKMAZLAR

GİRNE - OZANKÖY

Muhtarlık Adayları

ERSOY KARAAZİZ

GÜLHAN KARAAZİZ

ERBAY KAŞİFOĞLU

RAMADAN UZUN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SEVGÜL YANAROĞLU

CELİL KÖKER

BEHSAT ERHAN KORDAĞ

KERİME UZUN

GÜLTEKİN KAŞİFOĞLU

ÖMER BALCIOĞLU

PEMBE KARAAZİZ

HACI MUSTAFA ÇOBAN

HAKKI YEŞİLLEME

GİRNE - ZEYTİNLİK KESİMİ MAH

Muhtarlık Adayları 1- ESAT ATIŞ

2- PERVİN ŞİŞMAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

GÜLTEN ATIŞ

KURTULUŞ ATIŞ

GİRNE - ZEYTİNLİK KÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

OZAN GÜNALTAY

HATİCE AYDIN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NİHAN EĞİLMEZ

SERİM ADANUR

FATMA GEYLAN

HAKAN RÜŞLÜ

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ADATEPE MAH.

Muhtarlık Adayları

KURBAN DOĞRUYOL

ÜMİT KARDEŞLER

ZÜHRE KARİP

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

BUSE ZEYCAN DOĞRUYOL

MURAT ÖZKOÇ

GÜLCAN KARDEŞLER

BAHAR KARDEŞLER

M ALİ PARLAR

FERİDE DEMİR

ŞERİF APAÇİ

FATMA GÜNER

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - AKDENİZ

Muhtarlık Adayları 1- MURAT CED

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

TURHAN BOZALAN

ÖZBAY DAĞCIL

HASAN SADRAZAM

GÜRSEL ARAP

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ALEMDAĞ

Muhtarlık Adayları

ÖMER TABUR

ENVER KONAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET KARAMAN

2- RAGIP TOSBIYIK

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - BAŞPINAR MAH.

Muhtarlık Adayları

AYFER YILMAZ

REMZİ KARADAĞ

İBRAHİM YAMAN

COŞKUN YILMAZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- FATMA CANBOLAT

ERSİN ÇAKIR

GÜNAY YILDIRIM

AYSEL YAMAN

REYHAN ÖZDİL

ÖZCAN ATILKAN

ERKİN DAĞAŞTI

GÜLDEN BÜLBÜL

CEFERİYE DAĞAŞTI

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ÇAĞLAYAN MAH. ALS.

Muhtarlık Adayları

NUREDDİN SALCI

GÜLPERİ BATIK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH PALABIYIK

AHMET YURT

OSMAN AKİNER

KEMAL MERTKOL

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ÇAMLIBEL

Muhtarlık Adayları 1- OSMAN NURİ

2- OSMAN MISIRLISOY

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İNANÇ BEYİTLER

AYKUT ÇELİK

HALİL OSMANLI

HASAN KARALAR

TANER ÖZBİLGİLİ

KEMAL ÖZBEYİT

MURAT ÖZBEYİT

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - GEÇİTKÖY

Muhtarlık Adayları

BAYRAM AVCI

TUNCAY ÇAKIR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

OSMAN KILIÇ

HALİL KILIÇ

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - HİSARKÖY

Muhtarlık Adayları

CANPOLAT ŞEMİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- YUSUF İNSEL

AHMET TOPCUOĞLU

HÜSEYİN ÇOBANCIK

MEHMET EMİN AYKEN

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ILGAZ

Muhtarlık Adayları

KIYMET SARIOĞLU

ATİLA KAYA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BİLHAN KAYA

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KARŞIYAKA

Muhtarlık Adayları

ZEYNEP DAĞGÜL

AHMET PELİT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CEMAL DÜZDABAN

HASAN ÖZSÖNMEZER

BAYRAM DAĞGÜL

ÖZBEY PAŞAOĞLULARI

MUSTAFA SERTDEMİR

ÖMER PAŞAOĞLULARI

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KAYALAR

Muhtarlık Adayları

NİZAMETDİN ÇAĞLAYAN

MÜRSEL KURT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BASRİ ÇAĞLAYAN

HAVVA ÇAKIR

MAHMUT TAŞDEMİR

METİN ÖZTÜRK

ABDURRAHMAN AYDEMİR

MAHMUT KESKİN

SABRİ DALDAL

GÜRSEL KARADAŞ

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KOCATEPE MAH.

Muhtarlık Adayları

MEHMET ALİ ELLİDÖRT

ÇAĞDAŞ GÖÇMEN

İHSAN TANIK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RÜSTEM SUCUOĞLU

TİJEN ELLİDÖRT

REMZİ TANIK

ETEM UĞURLU

HAMİT GÜNECE

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KOZAN

Muhtarlık Adayları

CEMAL ÜSTÜNSOY

SERKAN ALKANAT

HATİCE BEŞİKTEPELİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET ÜSTÜNSOY

HALİT TERKAN

MUSTAFA ŞERİFOĞLU

MEHMET ŞERİFOĞLU

KAYA KASTANBOLLU

MERAL UĞURLU

BEYİT TABUR

TUĞKAN TERALI

TURAN ÖZDEVİR

YILMAZ TÜZEL

ÇAĞDA İSMAİL BİLMEZ

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - MALATYA/İNCESU

Muhtarlık Adayları

ZEHRA BEYDOLA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ERTAN BORAT

ABDURRAZAK İŞÇİ

MUSTAFA KARABULUT

HALİT İŞÇİ

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - SADRAZAMKÖY

Muhtarlık Adayları 1- YAKUP DİLEK

2- MEHMET ÇAKIR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

MURTAZ TÜRÜT

ÖMER ÇAKIR

ADEM ERTÜRK

İBRAHİM ASLANTÜRK

MURAT AYGÜN

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - SAKARYA MAH. LAPTA

Muhtarlık Adayları

SELDA DURUSULAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH KARDEŞLER

NERGÜL TEZKOL

ZARİF KELEŞ

CRISTINA BALOĞLU

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - TEPEBAŞI

Muhtarlık Adayları

SERHAT KEYFİALA

ÖZCAN BARTU BIÇAKLI

NÖĞBER KIRMIZILAR DOĞU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MURAT ARSLAN

BÜLENT EMİNOĞLU

NECATİ KARARLI

HÜSEYİN ÇELİK

FATMA ÇAKIR

MERVE KANAK

SALAHİ SAĞOL

İNCİLAY OZAN

MELİN KEYFİALA KONYA

VAHİDE ÇELİK

EMİNE ERPAK

ZAFER TOP

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - TINAZTEPE MAH.

Muhtarlık Adayları 1- EMİNE TEK

DENİZ TUNÇELLİ

HALİL KARALAR

YUSUF TOSUN

AYER SÜERMAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

SADİYE AYPER ÇALIKAN

SAİME DERYA

SERHAN İSAOĞULLARI

MERYEM SEBEP

AHMET KONUT

İSMAİL AHİSKAL

ALAADDİN KARALAR

DOĞUŞ ÇATALOĞLU

AKAY DENİZLİ

CAN GÜNER

REFET ÖZGÜRT

YILMAZ GÖZGEN

ŞANER SİNAR

MUSTAFA KELEŞ

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - TÜRK MAH.

Muhtarlık Adayları

İBRAHİM SESSİZ

HÜSEYİN EKİNCİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET SESSİZ

BEHİYE ŞENGÜL SESSİZ

FİLİZ EKİNCİ

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YAVUZ MAH.

Muhtarlık Adayları

HALİL GÜLERMAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HÜSEYİN GÜLERMAN

HEDİYE GÜLERMAN

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YAYLA MAH.

Muhtarlık Adayları

ALİ PALABIYIK

ŞEREF ÖZBİRİM

AZİZ CİCİBABA

ZALİHE ŞAFAK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NAİM TİLKİOĞLU

RECEP KARAGÖL

SERKAN OVALI

YUSUF ÇAKARTAŞ

ŞAKİRE ÜNLÜSOYER

SELİM SONAY

NEVZAT KAPTAN

TAYFUN KARABEY

ABDULRAHİM DÜNDAR

CENK YILMAZ

İMREN GÜRLER

ÖMER ENGİN GÜL

PINAR ERKÖSE

İBRAHİM ŞAFAK

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YEŞİLOVA MAH.

Muhtarlık Adayları

BESİM TARANCI

SELDAL BOZYİĞİTBAŞI

CAVİT DERELİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

İSMAİL EMİRHOCA

İBRAHİM GEVHER

İBRAHİM KÖLE

MERYEM CİDDİ

HASAN AVLAR

HATİCE AVLAR

AŞKIN DERELİ

İSLAM SÜREK

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YEŞİLTEPE

Muhtarlık Adayları 1- YALÇIN KAYA

2- YELDA DİLEK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- GINA ŞANVERDİ

HACER SARIOĞLU

İLTER SARIOĞLU

ELA AKIN ÇEÇEN

ZELİHA TEZKOL

BEHİÇ ÖZER

MEHMET AVCI

ERDOĞAN DİLEK

MERTKAN UÇAN

GÜZELYURT İLÇESİ

BELEDİYELER

GÜZELYURT BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

OSMAN BİCAN (CTP Adayı)

MAHMUT ÖZÇINAR (UBP Adayı)

REŞAT KANSOY (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

SERGÜLEN RÜSTEMOĞLU (CTP Adayı)

NURİYE ERTÜRK (CTP Adayı)

AHMET YORULMAZ (CTP Adayı)

UĞUR SAYGILI (CTP Adayı)

KEMAL AKEL (CTP Adayı)

MÜNEVVER UYSAL TUNÇBEL (CTP Adayı)

HASAN ALTINMAKAS (CTP Adayı)

REMZİYE SİHAM (CTP Adayı)

HASAN ÖZÜORÇUN (CTP Adayı)

TURAN TARZAN (CTP Adayı)

VELEDDİN TAŞKENT (CTP Adayı)

ALİYE GİLANLIOĞULLARI (CTP Adayı)

KADRİYE PİRE (CTP Adayı)

OSMAN BULUN (CTP Adayı)

KEMAL SAYGILI (DP Adayı)

HALİDE SELDEN (DP Adayı)

GÜL AKKUŞ (DP Adayı)

KORAL SAYGINER (DP Adayı)

SALAHİDDİN İSKİFOĞLU (DP Adayı)

DERYA SADRAZAM (DP Adayı)

BEKİR ERBEKİR (DP Adayı)

ALİ KOCAMAN (DP Adayı)

FATMA KIZILYÜREK (DP Adayı)

SAVAŞ AYDIN (DP Adayı)

NECİP ÜNALAN (DP Adayı)

DUYGU KIZILKAYA (DP Adayı)

GÖKHAN GAZCIOĞLU (DP Adayı)

OSMAN GEZER (DP Adayı)

CEMAL DARBAZ (TDP Adayı)

YAHYA ÇUKUROVALI (TDP Adayı)

DİLEK ÖTÜN SAY (TDP Adayı)

KORAY GÜRKAYA (TDP Adayı)

YILMAZ ÖZTÜRK (TDP Adayı)

GÜRKAN TAÇKIRAN (TDP Adayı)

GÜLSEN ÜNLÜYOL (TDP Adayı)

FATİH ÇABUK (TDP Adayı)

EROL AKACAN (TDP Adayı)

KEREM KEREMOĞLU (TDP Adayı)

SONGÜL ÇAKIR (TDP Adayı)

EVREN DEMİRBİLEK (TDP Adayı)

NİL ÇUKUROVALI ÖZKIZAN (TDP Adayı)

FİLİZ KÜPELİOĞLU (TDP Adayı)

SALİH SALDAM (UBP Adayı)

ÖZTAŞ TÜM (UBP Adayı)

CEMAL İNECİ (UBP Adayı)

COŞKUN TALİHSİZ (UBP Adayı)

BERNA ADATAŞ (UBP Adayı)

HASAN KALKANLI (UBP Adayı)

MUSTAFA ALTUN (UBP Adayı)

EMRE SAĞANAK (UBP Adayı)

FERGÜL TATLISES (UBP Adayı)

MERYEM GÖKEN TANAYDIN (UBP Adayı)

AYŞE BÜYÜKOĞLU (UBP Adayı)

BUĞRA SADIK (UBP Adayı)

OSMAN KASABOĞLU (UBP Adayı)

SABRİYE ÖZEN SAYIM (UBP Adayı)

ALİ ERDEM (YDP Adayı)

RAMAZAN YILDIZ (YDP Adayı)

KADİR AZTEKİN (YDP Adayı)

MUSTAFA GÖKÇEOĞLU (YDP Adayı)

CENNET YASAK (YDP Adayı)

HASAN BARAN (YDP Adayı)

NUMAN SADIK KILIÇ (YDP Adayı)

ABDULLAH BAYBURT (YDP Adayı)

MUHİTTİN SÜZGEN (YDP Adayı)

MERYEM KÜPELİ (YDP Adayı)

EBRU BOZKURT (YDP Adayı)

HATİCE AVUNÇ (YDP Adayı)

POLAT URUK (YDP Adayı)

ELİF GÖKDENİZ (YDP Adayı)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ 1- GÜZELYURT - AKÇAY

Muhtarlık Adayları

UĞUR DERELİKÖYLÜ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HALİL ŞABAN

ATEŞ AYKEN

NAZIM AYKEN

ALİ DOĞTAŞ

GÜZELYURT - AŞAĞI BOSTANCI MAH.

Muhtarlık Adayları

ÖZKAN ÖZKAN

VİJDAN OKALPOĞLU

FIRAT ARKIN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RAMADAN KAVALCI

GÖKHAN ABAKAN

NİYAZİ BETERİ

HÜSEYİN SÖNMEZ

GÜZELYURT - AYDINKÖY

Muhtarlık Adayları

RAMADAN CANER

TAMER TAYANÇ

YILMAZ FIRAT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İBRAHİM EKBİÇ

ASIM METTİ

AKILE ÇİZER

AVNİ PORTOCU

MERYEM ALKAN

GÜZELYURT - GAYRETKÖY

Muhtarlık Adayları

SERDAR UNAL

SADIK AKAN

İSA AVUNÇ

MEHMET KAPLAN

ERHAN YEŞİLYAYLA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

FATİH AZTEKİN

FATMA DOĞAN

OKAN DAĞA

UĞUR TURHAN

ARZU GÜL

HALİL YILMAZ

GÜZELYURT - GÜNEŞKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

AKAY DARBAZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RAĞIP ÇEKO

HASAN DAĞCIOĞLU

AHMET HAS

CEM ADIMLI

GÜZELYURT - İSMET PAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları

AŞIK HÜSEYİN MAVİDENİZ

AHMET KOLCU

AHMET BALTACI

HÜSEYİN EĞİTMEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- POLAT MERTBİLEK

KIVANÇ KARAMANOĞLU

SÜLEYMAN KAVAKLI

KURTULUŞ GAMLA

BÜLENT KİBAR

GÜLER CENKCİLER TERZİOĞLU

HASAN ASOVA ERDENAY

ALİ ERSES

KERİM AKGÜN

GÜZELYURT - KALKANLI

Muhtarlık Adayları

AYKUT ERİŞİR

ŞERİF AVCIOĞULLARI

KEMAL KISAOĞLU

ALPER SERİN

SEZEN HİLKAT

KAĞAN KOVANCI

MEHMET SALİH TOMBUL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BERK ÖZAŞIK

NESİME ASKAYA DİREKCİ

NESRİN KISAOĞLU

HAZAR KAPISIZ

TÖZEN BAFLI

ALİ AVCIOĞULLARI

FUNDA GİLANLIOĞULLARI

VEDİA KOVANCI

HÜSEYİN EMİNEL

AYGÜL BENEKLİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH BENEKLİ

CEMAL AKEL

DÜRÜ ALTINMAKAS

POLAT KORŞAN

GÜZELYURT - MEVLEVİ

Muhtarlık Adayları

İSMAİL AYYILDIZ

TURGAY YILDIZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SELMA TAÇKIRAN

AHMET ÖZMÜEZZİN

FİRUZE ŞİMŞEK

İLYAS ÖRENTEPE

OSMAN GÖÇMEN

ALİ DİNÇER

BAHAR AYDIN

PERİN İZMİR

GÜZELYURT - PİYALE PAŞA MAH. GÜZ

Muhtarlık Adayları

EMİRZADE SİPERCİ

OSMAN BİNATLILI

FIRAT PAŞAOĞLU

SALİH KARAPAŞA

YAVUZ YARKIN

ZİHNİ GÜLBEŞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İBRAHİM GÜLER

NİYAZİ ERGÜLEN

ALPER ÖZKUL

ALİ AVARE

SAFİYE ÖZTEMEL

ERHAN KİBAR

HATİCE YAŞİNSES

SALİH GÜLMEZ

SEVİLAY PAYTONCULAR

MAHMUT ERSES

GÜRSEL YEŞİLADA

ÖMER AMCALAR

BERGUN KIZILER

CEMİLE SİPERCİ

HANİFE İZEL

SEVGİ GÜLBEŞ

ERKAN BALÇIK

1- CAVİT SEKMEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

CEMALİYE BAĞCIOĞLULARI

ÇAĞIN ŞERİFALİ

NİYAZİ BETERİ

DENKTAŞ ÖMER ŞAHİNSOY

GÜZELYURT - ŞAHİNLER

Muhtarlık Adayları

HALİL YANGIN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DİLEK ŞERİFALİ

HAVVA YURDAL

HASAN DAYICIK

SERHAN GENCE

GÜZELYURT - YAYLA MAH. GÜZELYURT

Muhtarlık Adayları

MURAT RÜSTEMOĞLU

ÇETİN KUŞCU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NURETTİN AYVACI

ÇİSE ÖZGÖREN

MUSTAFA KAHVECİOĞLU

FIRAT ÖZTRAK

MEHMET SOLMAN

YONCA KURBANCI

AHMET SÖNMEZAY

NURETTİN TALAŞ

SALİH YILSAY

GÜZELYURT - YUKARI BOSTANCI MAH.

Muhtarlık Adayları

BÜLENT KARAHAN

CEMAL YABANER

TAŞER GÜRDAL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ERTAÇ YILDIRIM

YÜKSEL İŞKEY

ŞEMİSTAN İNECİ

MUZAFFER KORKMAZ

MEHMET KOLOŞLU

EMİRZADE TERZİOĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NEŞE CENKSOY

ÖZEL KOCAMAN

SİBEL FABRİKACI

ADEM ÇIKIKCIOĞLU

GÜZELYURT - ZÜMRÜTKÖY

Muhtarlık Adayları

FATMA SİBEL GARANTİ

ERHAN CELALLER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BEKLEM ÖZTUĞ

ALPER AKYAY

HÜSEYİN KOÇAK

ALİ EMİN

İSKELE İLÇESİ

BELEDİYELER

ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

HAMİT BAKIRCI (UBP Adayı)

SUPHİ COŞKUN (CTP Adayı)

BEKİR BOLATCAN (BAĞIMSIZ)

METİN OSMANLILAR (BAĞIMSIZ)

KÜFİ TULGA (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

DENİZ OCAK (CTP Adayı)

EVREN DAĞ (CTP Adayı)

ZEHRA KABA (CTP Adayı)

LİSANİ Kİ (CTP Adayı)

ENGİN KAR (CTP Adayı)

ESMA ETYEMEZ (CTP Adayı)

TURGAY ÖYKÜN (CTP Adayı)

MUSTAFA YÜZGEÇ (CTP Adayı)

MERAL SERTSOY (CTP Adayı)

BAYRAM TEMEL (CTP Adayı)

ŞÜKÜR GÜREŞ (DP Adayı)

ÇAĞLAR YERLİYİĞİT (DP Adayı)

AYŞE BULUT (DP Adayı)

GÜLDEN GÜLER (DP Adayı)

ÇAĞLA EROĞLU (DP Adayı)

ALİ NALBANT (DP Adayı)

AHMET FATİH AĞCAKOCA (DP Adayı)

MURAT YILDIZ (DP Adayı)

KURTULUŞ MİHMAT (DP Adayı)

MURAT BAYRAKTAROĞLU (DP Adayı)

HASAN HASANBULLİ (HP Adayı)

MURAT KIRMIZIYÜZ (HP Adayı)

NURHAY GÖÇEKLİOĞLU (HP Adayı)

YÜKSEL GÜZEL (HP Adayı)

NURTEN İBRAHİM (HP Adayı)

ZEYNEP DÜZEN (HP Adayı)

PERİHAN ARSLAN (HP Adayı)

SUAT HÜSEYİNOĞLULARI (HP Adayı)

DURSUN COŞKUN (HP Adayı)

MUSTAFA KORKMAZ (HP Adayı)

MURAT AYDENK (UBP Adayı)

EKREM AKIN (UBP Adayı)

NAİM KAYEOĞLU (UBP Adayı)

OSMAN GÜNGÖR (UBP Adayı)

HÜSEYİN ALEVKAYALI (UBP Adayı)

KEMAL SOYBİR (UBP Adayı)

EMİNE YILDIZLI (UBP Adayı)

CANAN MİMAR (UBP Adayı)

NURAY KARAKUŞ (UBP Adayı)

ERTAN NURÇİN (UBP Adayı)

SEDAT GÜLEVİ (YDP Adayı)

EREN BULDU (YDP Adayı)

MUTALİP KORKMAZ (YDP Adayı)

İDRİS KOÇ (YDP Adayı)

GÖNÜL ABAT (YDP Adayı)

YAKUP PUSA (YDP Adayı)

DÖNE ECE BEYZADE (YDP Adayı)

YAŞAR TEMEL ÇEBİ (YDP Adayı)

PINAR KÖRÜK (YDP Adayı)

RAİF ZAHTEROĞULLARI (YDP Adayı)

İSKELE BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

HASAN SADIKOĞLU (UBP Adayı)

MEHMET ŞENOL (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

ABDULLAH ALTINDAĞ (CTP Adayı)

OSMAN ÖZYÖRE (CTP Adayı)

ZEKİYE GECE (CTP Adayı)

GÜLŞAH DEMİR (CTP Adayı)

DOĞAN GÜNEŞ (CTP Adayı)

AHMET GÖKHAN GÜRER (CTP Adayı)

HALİL DERİCİOĞLU (CTP Adayı)

ÇAĞAN COŞKUNER (CTP Adayı)

MERYEM MUHTARONBAŞI (CTP Adayı)

FİLİZ AYKAN (CTP Adayı)

AKİLE OSUM (CTP Adayı)

AHMET YANMAZ (CTP Adayı)

YAŞAR GENÇ (DP Adayı)

MEHMETALİ YENİGÜN (DP Adayı)

HANİFE DEMİR (DP Adayı)

ÖVGÜ TAYFUN (DP Adayı)

OKŞAN ŞAHAN (DP Adayı)

ÖZLEM YENİGÜN (DP Adayı)

CANSU SAKALLI (DP Adayı)

İSMAİL SÖNMEZ (DP Adayı)

HÜSEYİN ONAÇ (DP Adayı)

AHMET DİNÇ (DP Adayı)

İSMAİL ÖZKURT (DP Adayı)

YAŞAR ŞİMŞEK (DP Adayı)

SİNAN ERHAN GECE (HP Adayı)

ERSİN ŞEMİ (HP Adayı)

MUSTAFA HASLIEL (HP Adayı)

AYÇA ERTUNALILAR (HP Adayı)

ÜMİT ÜREL ÜZGÜNER (HP Adayı)

FIRYUZA DERİCİ (HP Adayı)

YAKUP ÜSTÜNKAYA (HP Adayı)

FATİH AVCILAR (HP Adayı)

MOHAMAD ABOU RAJAB (HP Adayı)

ARZU KILIÇEL (HP Adayı)

HATİCE KAYA (HP Adayı)

NASUH GÜNDOĞAN (HP Adayı)

HEDİYE PEKRİ (TDP Adayı)

ECEVİT ASPRİ (TDP Adayı)

ERSİN HÜRDOĞANOĞLU (TDP Adayı)

İSMAİL OSUM (TDP Adayı)

TEKİN KIZIL (TDP Adayı)

TÜLAY ALPLER (TDP Adayı)

TORGUT ERYILDIZ (TDP Adayı)

ÖCAL MUSAOĞULLARI (TDP Adayı)

ERCAN YÜZÜAK (TDP Adayı)

ELİF ÖZYİĞİT CENGİZ (TDP Adayı)

ZÜHRE BALCIOĞLU (TDP Adayı)

NEJDET GÜL (TDP Adayı)

KUBİLAY AŞIK (UBP Adayı)

ERAY GÖKSAN (UBP Adayı)

İLDENİZ ELBASAN (UBP Adayı)

MÜRSEL ALTUNTAŞ (UBP Adayı)

SULTAN DEMİR ERSALAN (UBP Adayı)

HAMZA BAŞ (UBP Adayı)

SEYMEN YILMAZ (UBP Adayı)

AHMET ORUN (UBP Adayı)

İSMAİL OSUM (UBP Adayı)

SÖZEN ÖZANLAR (UBP Adayı)

ÇAĞLAR KARADAĞ (UBP Adayı)

GÜLSEREN BAHRİYELİ (UBP Adayı)

SEFA KURUKAFA (YDP Adayı)

SONER GENÇ (YDP Adayı)

BURHAN VURAL (YDP Adayı)

GÜLŞEN KIRMIZIYÜZ (YDP Adayı)

MUSTAFA SEVİN (YDP Adayı)

ZEHRA BATTAL (YDP Adayı)

BUSE SARGIN (YDP Adayı)

ENGİN ÇAKIR (YDP Adayı)

AYNUR YILDIZ (YDP Adayı)

ŞENOL KARAKAŞ (YDP Adayı)

KEMAL KUMAŞ (YDP Adayı)

TAYFUN KÖKSAL (YDP Adayı)

MEHMETÇİK-B.KONUK BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

FATMA ÇİMEN TUĞLU (UBP Adayı)

CEMİL SARIÇİZMELİ (CTP Adayı)

MEHMET ÇELEBİ (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

MEHMET BULDUK (CTP Adayı)

ALPARSLAN KILIÇ (CTP Adayı)

LOIS IRENE CEMAL (CTP Adayı)

YUSUF KANDİLİ (CTP Adayı)

ZALİHE SEVİL MÜDERRİS (CTP Adayı)

ADNAN MİLLİ (CTP Adayı)

ALİ BOZTUNA (CTP Adayı)

AZMİ AYDOĞDU (CTP Adayı)

HÜSEYİN OLGUN KAHYAOĞLU (CTP Adayı)

TERASA DEĞİRMENCİOĞLU (CTP Adayı)

METİN ER (DP Adayı)

EMRE ÇETİNKAYALI (DP Adayı)

ÖZLEM PARS ÇAMKIRAN (DP Adayı)

SONGÜL KOÇ (DP Adayı)

AYDAN TÜRE (DP Adayı)

CEMİL AYAZ (DP Adayı)

ABDULKADİR YİĞİT (DP Adayı)

ALİ EVREN (DP Adayı)

MUSTAFA ARIOĞLU (DP Adayı)

HÜSEYİN ÖZÜLKÜ (DP Adayı)

ERBAY ÇOBAN (TDP Adayı)

CELAL NEFESOĞLU (TDP Adayı)

NAİM ZORALİ (TDP Adayı)

NİYAZİ AYGAN (TDP Adayı)

NEVİN VAROL (TDP Adayı)

YAŞAR BAKÇA (TDP Adayı)

BAYRAM BAĞRIKARALI (TDP Adayı)

İLKNUR IŞIL TÜRKMEN (TDP Adayı)

ALİ RİZA ARIOĞLU (TDP Adayı)

FUNDA ERENYURT (TDP Adayı)

EMRAH ÖZTÜRK (UBP Adayı)

FATMA KAVAZ (UBP Adayı)

RÜSTEM EVREN (UBP Adayı)

HÜSEYİN GÜRYAY (UBP Adayı)

ASLI ÜTENOĞLU AVŞAR (UBP Adayı)

DAVUT KÖSE (UBP Adayı)

AZİZ ARAS (UBP Adayı)

ALİ BULUT (UBP Adayı)

BELMA ZORNACI (UBP Adayı)

CEMAL AYDINTAN (UBP Adayı)

ADEM YEL (YDP Adayı)

HANİFİ GÜNAY (YDP Adayı)

MEHMET ALİ ŞİMŞEK (YDP Adayı)

ÖZLEM DEĞİRMENCİ (YDP Adayı)

TUNCER TARSUS (YDP Adayı)

MUSTAFA GÖKALP (YDP Adayı)

ÇİMEN BORA (YDP Adayı)

KADER SEVİNDİK (YDP Adayı)

VESİLE HATUN HALİL (YDP Adayı)

ALİ RİZA ASLAN (YDP Adayı)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

ERENKÖY - KARPAZ - ADAÇAY

Muhtarlık Adayları

FERDİ YILMAZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ÖMER KORKMAZER

İBRAHİM KOÇYİĞİT

CANAN YAZICI

ERENKÖY - KARPAZ - AVTEPE

Muhtarlık Adayları

GÜRHAN MANİ

REZVAN İNLEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA KEMAL AŞIK

HÜSEYİN MANİ

HÜDA MANİ

İSMAİL KOCA

ERENKÖY - KARPAZ - BOLTAŞLI

Muhtarlık Adayları

TURGAY ARSLAN

MUSTAFA SOYBİR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA KOÇ

HASAN ÖZHAN

HASAN YEŞİLKANAT

BÜŞRA DEMİR

MELTEM BULUT

ERENKÖY - KARPAZ - DERİNCE

Muhtarlık Adayları

OSMAN KORKMAZ

KEMAL YILDIZ

HEDİYE GÜNEŞ

MUSTAFA BALCI

SABAHATTİN DUMAN

MEHMET ALİ KORKMAZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- VAHİT ÇELİK

2- HASAN HÜSEYİN TOZMAZ

ERENKÖY - KARPAZ - ERSİN PAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları

EMRAH DEMİRCİ

MUSTAFA ÇOBANOĞLU

EMRE CİVELEK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MURAT ALKAN

ZEHRA ÇOBANOĞLU

SELAMİ BAYRAMOĞLU

ERENKÖY - KARPAZ - ESENKÖY

Muhtarlık Adayları

LEVENT MİHMAT

CENGİZ BAYRAKTAROĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET KATIRCI

ABDULLAH COŞKUN

EMİNE MİHMAT

SONER MİHMAT

ERENKÖY - KARPAZ - GELİNCİK

Muhtarlık Adayları 1- HASAN ÖZLÜ

AHMET TALAY

SİNAN DİLMAÇ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NURETTİN NURÇİN

AHMET GÖZ

CANER ARAS

HALİL İBRAHİM TALAY

ERDAL MERCAN

ÖZKAN KIZIL

YAHYA DİLMAÇ

ERENKÖY - KARPAZ - KALEBURNU

Muhtarlık Adayları

HÜSEYİN BOYLU

MUSTAFA ŞAH

HALİL YEŞİLBULUT

MUSTAFA KAÇAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BEHCET PEKRİ

AHMET ELKOVAN

MEHMET KEMANECİ

KORALTAY SOYBİR

CEMİLE GÜL

ERENKÖY - KARPAZ - KURUOVA

Muhtarlık Adayları 1- OSMAN GÜL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

YAŞAR KARA

MUSTAFA KARA

ERTAN REFİK

ERENKÖY - KARPAZ - POLAT PAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları

HAYRİ ÇUHADAR

AHMET SOLUR

ÖZGÜR AKIN

SÜLEYMAN ÇEBİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET AKIN

ERENKÖY - KARPAZ - SANCAR PAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları 1- CEVDET DAĞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MİMAR DAĞ

ERENKÖY - KARPAZ - SİPAHİ

Muhtarlık Adayları

MUSTAFA BEYAZYÜZ

RAMAZAN KIRMIZIYÜZ

SAVAŞ ŞAHİN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SERKAN BAKIR

MEHMET YILDIZ

YASİN SOYTÜRK

HATİCE AYDIN

HÜSEYİN GÜLAY

HASAN HACIHASANOĞLU

İSMAİL AYDENK

ERENKÖY - KARPAZ - TAŞLICA

Muhtarlık Adayları

FARUK AKKUŞ

BARIŞ AKSU

BAYRAM KARAMAN

İBRAHİM ÇELİK

HATİCE AKKUŞ

AYŞE ÇELİK

ÖZLEM AKSU

KADİR ÇELİK

ERENKÖY - KARPAZ - YENİ ERENKÖY

Muhtarlık Adayları

SAFİYE MİMAR SAYAR

MESUT ÖZBALIKCI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CEMİLE ŞENKURT

MELİHA GÜNDEŞ

MEHMET AYDENER

HARBİYE MİNE SAYAR

ERENKÖY - KARPAZ - YEŞİLKÖY

Muhtarlık Adayları

PEROL MAVİLİ

HAŞİM BAYKUT

YILMAZ GÜLER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- KEMAL KADI

UĞUR GÜNGÖR

VEYSEL AKAR

ŞÜKRÜ GÜRLER

ERENKÖY - KARPAZ - ZİYAMET

Muhtarlık Adayları

RAMAZAN DEMİR

ERDAL CİNCİL

HACIBEY MEHMETOĞLU

İBRAHİM KARAMAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- UĞUR AVCI

AYGÜN TÜRK

ERDAL MUTLU

NURGÜN ZATEROĞULLARI

KADER KARAMAN

DOĞAN BULDUK

İSKELE - AĞILLAR

Muhtarlık Adayları

HALİL DAĞBAŞI

RAŞİT AYLANÇ

ALİ AKKOYUN

YILMAZ ALTUNDAĞ

İSMİHAN AVCI

ECEVİT YENİGÜN

TÜNAY ALTUNDAĞ

GÜLSEN TİLKİ

MEHMETALİ YENİGÜN

MUSTAFA MEMİŞ

İZZET AYLANÇ

İSKELE - ALTINOVA

Muhtarlık Adayları

MUSTAFA DAĞBAŞI

ERBİL KARA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İBRAHİM KARA

SULTAN KUMRAL

MURAT KASAP

GÜLSÜN KARA

ERGUN BARANİ

KEMAL KELEDİ

OZAN TİLKİ

RİFAT SELİMOĞLU

İSKELE - ARDAHAN

Muhtarlık Adayları

İSMAİL ÇAVDAR

İSMAİL ÖĞÜT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EREN GARGI

TURAN EVRAN

BAHRİ ÖZALP

İLKAY ÖĞÜT

CELİL ÖĞÜT

İSKELE - AYGÜN

Muhtarlık Adayları 1- HAMDİ KAYA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

AYŞE HATİP

ERDAL TÜRKSOY

HÜSEYİN GÜN

ORHAN ARIMUM

İSKELE - BOĞAZ MAH.

Muhtarlık Adayları

İSMAİL CURCUR

ÖZDEMİR KONURALP

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CANAN SORGÜN

ALPER ALTAY BABUTSALI

KAMİL PAŞA

GÜRCAN YÜZÜAK

İSKELE - BOĞAZİÇİ

Muhtarlık Adayları

ENİZ AKŞAHİN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SADIK YAZICI

ÖZTEKİN TAŞKIRANLAR

MEHMET ALTUNTAŞ

İSKELE - BOĞAZTEPE MAH.

Muhtarlık Adayları

OSMAN AKBALLI

ÇAĞIL ÇIRAKOĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA ŞENER

EMİNE ZORALİ

OKŞAN ÇALIŞIR

İSKELE - CEVİZLİ MAH.

Muhtarlık Adayları

PETEK NUSRET YARICIOĞLU

GÖKHAN ÖZTUGAY

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İBRAHİM EVLAT

SERKAN ÖZTUGAY

KAMİL ÖZTUGAY

ŞEFİKA EVLAT

İSKELE - ERGAZİ

Muhtarlık Adayları

HALİL FİKRET ÖZTÜRK

MEHMET ŞAHKIN

SUZAN HAFIZ

HALİL EFE

AYTEN EFE

YUSUF BOZAK

ORHAN SADIKLAR

METİN YAĞCIOĞLU

HÜSEYİN KEMANECİ

SADİYE ALTIN

İSKELE - İSKELE MERKEZ MAH.

Muhtarlık Adayları

SERMET NERELİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA ÖZDINAK

FAİK CEMMEDO

FERGÜN NERELİ

SALİH MERT ÇAKIRLI

İSKELE - KALECİK MAH.

Muhtarlık Adayları

MURAT ÖZER

MAHMUT GÜLDEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET CAN

LEYLA ÖZKAN

TARIK ÇETİNKAYA

ARİF BAŞARIR

MEHMET AVCI

İSKELE - KAPLICA

Muhtarlık Adayları 1- ADEM BAŞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

ADİL AKPINAR

FERİT ERTEM

YAKUP GENÇ

OGÜN DURSUN

İSKELE - KİLİTKAYA

Muhtarlık Adayları

HAMİDE KANİZİ KÖMÜRCÜGİL

ALKAN KİLİTKAYALI

HAŞİM KÖMÜRCÜGİL

UTKU ÖZOĞLU

MERYEM SUAN

İSMAİL KÖMÜRCÜGİL

VASIF YÜZÜAK

SELKAN ZABİTLER

PEMBE YAHAT

MUSTAFA ÖĞDÜ

İSKELE - KURTULUŞ

Muhtarlık Adayları 1- FİKRİ AKSÜT

2- ERKUT BOZDAĞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ AKSÜT

ERDİNÇ KIRIKKALE

MERYEM ZABİTLER

MERYEM ERCEN AKSÜT

İSKELE - KUZUCUK

Muhtarlık Adayları

TÜRKEŞ ÖĞÜNÇER

AKAN HOCA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ SEVEN

ÖZGÜR BEYAZ

ABDULLAH GİLDİR

BARIŞ BEREKETLİGİL

KEMAL YAŞAR HORDAN

İBRAHİM SALDUN

İSMAİL ÜRÜNCÜOĞLU

İSKELE - MERSİNLİK

Muhtarlık Adayları

YILMAZ ÇAKIRAL

MUTLU ŞEKER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- YUSUF KALEM

ÖMER GARGAR

DOĞAN AYDIN

BARIŞ MAZLUM

NİYAZİ SEVİN

SABAHATTİN GÖRAL

AZİZ AYDİNCİ

İSKELE - ÖTÜKEN

Muhtarlık Adayları

TURGUT ÖZYÖRE

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HALİL KETEN

HÜSEYİN BOLEL

MEHMET ARKOÇ

MURAT BURAM

İSKELE - SINIRÜSTÜ

Muhtarlık Adayları

HALİL YENİGÜN

ALİ GÜLLET

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET SADIKEL

AMBER EKENLEROĞLU

FİKRET AKAN

ÇAYAN BULLİ

İSKELE - TOPÇUKÖY

Muhtarlık Adayları

METİN BALAN

YUSUF HACIOĞLU

PEMBE SOĞANCI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RİFAT KONT

İZZET BAHCECİ

AHMET OSUM

GÖKHAN KONYALI

MEHMET ÖZBEN

ALPAY MİRİLLO

YUSUF SOYKARA

ÖMER AŞITAŞ

İSKELE - TURNALAR

Muhtarlık Adayları

OSMAN KIRÇİÇEK

BAYRAM GÖKTAŞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ OKUMUŞ

SİNEM AKIN

MEHMET TELLİ

SERHAT OĞUZ SEKMEN

HANIM GÖKTAŞ

CENNET DAMAR ÇAKIR

HAMDİ GÖKTAŞ

GÜRSOY GÖKTAŞ

İSKELE - TUZLUCA

Muhtarlık Adayları 1- ÖMER TIRAKİ

2- SULTAN EREN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SEDAT KORKMAZ

DURAN ASLAN

İBRAHİM SAYMAZ

NAZIM İNANDIM

FERHAT KALAY

MUSTAFA ERYÜCE

DURDU MEHMET ÇALIŞ

İSKELE - YARKÖY

Muhtarlık Adayları 1- ALİ YAKAR

2- HALİL ŞEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HÜSEYİN TURAN

RAMAZAN DOLU

SELÇUK YAZİCİER

SEYFETTİN ŞAHAN

ZAFER DEMİR

ŞENGÜL TEKKANAT

İSMAİL DOLU

RECEP GEZER

MEHMETÇİK-B.KONUK - BAFRA

Muhtarlık Adayları 1- SEMİH AVCI

SELİM ÇETİL

MEHMET GÜLEÇ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA BALCI

MUHAMMET TÜRKOĞLU

KADİR BÖŞDÜR

ALİ GÜL

UĞUR ŞİMŞEK

KENAN EROL

MEHMETÇİK-B.KONUK - BALALAN

Muhtarlık Adayları

CAFER ÖZBALALANLI

AKİF VOLKAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

HASAN BİRŞAN

BÜRHAN IŞIK GÜLKAYA

KEMAL ÇİFTÇİOĞLU

EMİR ALİ KORMAN

MEHMETÇİK-B.KONUK - BÜYÜKKONUK

Muhtarlık Adayları

NALAN EVREN

NURİ ÖZTEN

KAMİL SALPER

VELİ DAYANIKLI

MUSTAFA DOĞAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- TUĞÇE AŞUT

AHMET POSTACIOĞLU

TAYFUN USBAHALI

SERHAN UZUN

MEHMETÇİK-B.KONUK - ÇAYIROVA

Muhtarlık Adayları

İRFAN SARICA

AHMET ERCÜMENT

MUSTAFA KARAHASAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HAVVA ÇAKICI

OKTAY ABUZET

ERSİN GÜNDEĞER

GÜLAY MAHMUTLAR

MEHMETÇİK-B.KONUK - KUMYALI

Muhtarlık Adayları

YAŞAR DEMİR

GÖNÜL ERKAN

RAŞİT DOHAN

MUHLİS AĞCABAY

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İSMAİL İLHAN

MUSTAFA BANBAL

OSMAN GÜNDOĞAR

AHMET PARS

FATİH ASLAN

ASUMAN AĞCABAY

POLAT POYRAZ

MUSTAFA ASLAN

MEHMETÇİK-B.KONUK - MEHMETCİK

Muhtarlık Adayları

MURAT SOFU

GÜNEY BALLI

HASAN ONBAŞI

ÖZLEM ÖZELMAS

HAVVA KARAÇALI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MAHMUT SELVER

MUSTAFA BEHÇETOĞLU

MEHMET BAKKALOĞLU

ALİ BALETTİ

SEVİM AĞAOĞLU

SEVİM HÜRYOL

AYŞE TOLGAN

ÇAĞRI KARAÇALI

MEHMETÇİK-B.KONUK - PAMUKLU

Muhtarlık Adayları

HASAN ÇELİK

SERDAL AVŞAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HÜSEYİN KÖKSAL

ŞAHİN YAŞAR

MEHMET HASÖZ

HÜLYA YILDIZ

CANSEV AVŞAR

MURAT BAYRAM

ADNAN KEHAN

MEHMETÇİK-B.KONUK - SAZLIKÖY

Muhtarlık Adayları

GÜNEŞ BARIŞSAL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DERVİŞE BARIŞSAL

MEHMET ÇOBAN

ÜMİT HADIMCI

DERYA ÜRÜNCÜOĞLU

MEHMETÇİK-B.KONUK - YEDİKONUK

Muhtarlık Adayları

ALİ ÜTENOĞLU

DAVUT SEVİNDİK

AHMET KÖSE

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

CEBRAİL AKILLIOĞLU

GÖKHAN MORKAYA

MEYTİ ATEŞ

ALİ POLAT

İBRAHİM BULDUK

EMRULLAH KÖSE

MEHMETÇİK-B.KONUK - ZEYBEKKÖY

Muhtarlık Adayları 1- FEVZİ ÇAVUŞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

SERAL TİLİM

ALİ ÇAVUŞ

GULCHEHRA YİĞİTTÜRK

MEHMET ÇAVUŞ

LEFKE İLÇESİ

BELEDİYELER

LEFKE BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

ADİL ÖZGEY (UBP Adayı)

AZİZ KAYA (CTP Adayı)

ADNAN ERASLAN (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

HÜDAVERDİ BAYKARA (CTP Adayı)

MÜGE ÖREÇ (CTP Adayı)

MEFTÜNE HOCALI (CTP Adayı)

HATİCE SEVİNDİ (CTP Adayı)

HASAN ERGEL (CTP Adayı)

HASAN LEYLA İÇER (CTP Adayı)

HASAN YONCACI (CTP Adayı)

NURAN GAZİ (CTP Adayı)

İBRAHİM OYMAN (CTP Adayı)

ERDAL ERTÜRK (CTP Adayı)

FERİT KURTULAN (DP Adayı)

ALİYE BULANCAK (DP Adayı)

UĞUR KAŞER (DP Adayı)

RABİA SAYLAN (DP Adayı)

FİGEN KARAFİSTAN (DP Adayı)

ADEM TAHSİLDAROĞULLARI (DP Adayı)

SALİH ULUŞAN (DP Adayı)

CEMAL YORULMAZ (DP Adayı)

DEMET AYDIN (DP Adayı)

CAHİT SERGİL (DP Adayı)

ARİF KIZILGÖK (TDP Adayı)

KAMİL YAYICI (TDP Adayı)

HÜLYA KASAP (TDP Adayı)

TURGUT REİS KARABETÇA (TDP Adayı)

DERYA DEMİRCİ (TDP Adayı)

BEHİÇ EVLAT (TDP Adayı)

MEHMET GÖKÇEBAĞ (TDP Adayı)

DERVİŞE KARAGÖZLÜ (TDP Adayı)

HASAN MENEK (TDP Adayı)

YUSUF NİDAİ (TDP Adayı)

CEMALİYE SERGİL (UBP Adayı)

HAMİT DOĞAÇ (UBP Adayı)

EMİNE KAMÇI (UBP Adayı)

GÜRAL AĞIN (UBP Adayı)

EMİNE ÖZGENÇ (UBP Adayı)

MEHMET GÖRSEL (UBP Adayı)

AHTUNÇ ALPUN (UBP Adayı)

HASAN ERGEL (UBP Adayı)

ERCAN OYAL (UBP Adayı)

HÜSEYİN AS (UBP Adayı)

AHMET ÇOLAKOĞLU (YDP Adayı)

ADEM KÜÇÜKANDAÇ (YDP Adayı)

ELİF KARAKUŞ KAŞİF (YDP Adayı)

SİMTEN ZEYNEP YANIK (YDP Adayı)

ÜMİT UYAR (YDP Adayı)

ÖMÜR BASMACI (YDP Adayı)

FERİT YILDIRIM (YDP Adayı)

MURAT SEYHAN (YDP Adayı)

TAHİR ALŞAN (YDP Adayı)

AYŞEN AKKURT (YDP Adayı)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ 1- LEFKE - BADEMLİKÖY

Muhtarlık Adayları

SEDAT AŞAN

SİLVAN YAŞLI

METİN IŞIKTAŞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ ZEHİROK

2- TÜLİN KAN

LEFKE - BAĞLIKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

COŞKUN ERSEV

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ARZU ERSEV

HASAN ERSEV

ERDAL TAHSİLDAROĞULLARI

HÜSEYİN SELKAR

LEFKE - CENGİZKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

HÜSEYİN TURAÇ

SAİM TOYCA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

GÜRHAN HANOĞLU

SUZAN ALTINTAŞ

ERGÜN CEBECİ

CEMAL SAYLAN

ATAKAN SÖĞÜT

AHMET ŞEHİTZADE

LEFKE - ÇAMLIKÖY

Muhtarlık Adayları

ALTAY AYRANCIOĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ABBAS BUDAK

MEHMET HASDAĞ

ERKİN OMURTAK

LEFKE - DENİZLİ MAH.

Muhtarlık Adayları 1- SALİH FELEK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

KAMURAN ÖZREÇBEROĞLU

YILMAZ KOROĞLU

ÖZNUR İNANIR

ÖMER SARAÇ

LEFKE - DOĞANCI

Muhtarlık Adayları

ALİ YILMAZ ÇÖLAŞAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RECEP TOZANLI

TEVFİK TERCAN

ÖMER ULUŞAN

MUSTAFA POLATKAN

AYŞE BALKAYA

LEFKE - GAZİVEREN

Muhtarlık Adayları 1- HASAN AKIN

MEHMET MERCAN

ZEKİYE AKARSULAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ OKSU

EKREM BULUT

RAŞİT AKDENİZ

SAADETTİN BÜYÜKHOCA

ŞERİF SEZER SALTANAT

AFET İNİK

İBRAHİM DENEY

MUSTAFA ERALKAN

SALİH OYAL

SEVER ŞEB

ÖMER OKSU

HÜSEYİN TANRIÖVER

LEFKE - GEMİKONAĞI MAH.

Muhtarlık Adayları 1- AHMET CED

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

FADIL KUNİ

KEMAL ZAİM

SENSEVİL CED

LEFKE - LEFKE MAH.

Muhtarlık Adayları

TURGAY ÖZERSOY

SEVİLAY IŞILAY AKVAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

ALİ DURAN DEMİRKAYA

MESUT AKKOYUN

İZZET KANLI

NURAN ÖZERSOY

HÜSEYİN NUMAN BOĞAÇ

HÜSEYİN IŞILAY

ALİ ODABAŞI

LEFKE - TAŞPINAR

Muhtarlık Adayları

İZZET ERÇAĞIL

ÖZGÜR KAÇMAZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

MEHMET EMİN KARADAYI

İBRAHİM ÖZSANLI

AHMET GÜNALP

HÜSEYİN YILMAZ TAMER

LEFKE - YEDİDALGA MAH.

Muhtarlık Adayları

MURAT USANMAZ

GÜNER SERGİL

GÜRHAN ATALAR

ERDOĞAN ŞAHİNER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

FİKRET ATASOY

NECAT ÖZEMRE

ZİHNİ PALABIYIKOĞLU

NEVİN ERTARKAN

LEFKE - YEŞİLIRMAK

Muhtarlık Adayları

İSMET ÖZPOLAT

ÇAĞRI KURTBİR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- UĞUR KAN

OSMAN KAZALİ

BARIŞ BAŞ

ENVER LUMAN

UYSAL ASYA

HALİL GELENGÜL

LEFKE - YEŞİLYURT MAH.

Muhtarlık Adayları

İSMAİL GÜREN

AHMET ÖZÜDOĞRU

BURAK BATMAN

SEFER TOPUZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DANİŞ DAVUTOĞLU

FEHMİ KARADAYI

HÜSEYİN GÖKÇEN

FAİK BEŞİR

SEDAT ŞEN

MEHMET ÖZELTEKİN

İSMAİL GÜL

LEFKOŞA,

4 Aralık 2022

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