Kesinleşen aday listeleri açıklandı...İşte tüm adaylar

Yüksek Seçim Kurulu, 25 Aralık'ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini açıkladı.
LEFKOŞA İLÇESİ
BELEDİYELER
D.MENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
ALİ KARAVEZİRLER (CTP Adayı)
EBRU TÖREHAN (UBP Adayı)
KAMİL ERDOĞAN MEREN (BAĞIMSIZ)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
RECEP GÜLER (CTP Adayı)
AYŞE BETMEZOĞLU BERAN (CTP Adayı)
MUSTAFA CAMBAZ (CTP Adayı)
HİLMİ KARAÖZ (CTP Adayı)
YEŞİM BOZAT (CTP Adayı)
TAHİR IRIZ (CTP Adayı)
SAMET DİLEKKAYA (CTP Adayı)
AYTEN YENİÇERİ (CTP Adayı)
ARZU MİYASE BABAHAN (CTP Adayı)
AHMET GÜNEŞ (CTP Adayı)
HASAN KESAT (CTP Adayı)
ULAŞ ERZEN (CTP Adayı)
MEHMET TİKİCİ (UBP Adayı)
MUSTAFA UZUNSAF (UBP Adayı)
HASAN GÜNEŞEL (UBP Adayı)
AZİZ MAHSUCU (UBP Adayı)
FEHİM YILMAZ (UBP Adayı)
AYSAN ÖZNACAR (UBP Adayı)
AYŞE OY (UBP Adayı)
ORHAN SÖNMEZER (UBP Adayı)
GÜLSAR MUSLU (UBP Adayı)
ESRA TOPKAYALI (UBP Adayı)
MEMDUH GÖKÇERİ (UBP Adayı)
HASAN KUNT (UBP Adayı)
ŞEFİKA BURÇAKLI ABBASOĞLU (DP Adayı)
AYTEN GÜLER (DP Adayı)
MUSTAFA TOKTAŞ (DP Adayı)
AHMET PEKÜN (DP Adayı)
HÜSEYİN ÖZER (DP Adayı)
SALAHETTİN OSMANLIZADELER (DP Adayı)
ÖZGÜR EVRİM ÇELİK (DP Adayı)
SALİH ALAMİNYOLU (DP Adayı)
ADEM BABAHAN (DP Adayı)
YAĞMUR ÇELİK (DP Adayı)
FATMA ÖZTÜRK (DP Adayı)
SÜLEYMAN AKÇİMEN (DP Adayı)
TANER AKYÜZ (YDP Adayı)
MUSTAFA OSMANOĞLU (YDP Adayı)
ÖMER BOLAT (YDP Adayı)
İBRAHİM YABANCI (YDP Adayı)
AYŞE ER (YDP Adayı)
MUSTAFA ŞAŞMAZ (YDP Adayı)
HÜLYA İLKBAHAR (YDP Adayı)
KADİR BARITCI (YDP Adayı)
FATMA AYDIN (YDP Adayı)
NESİME SERT (YDP Adayı)
SEBİHA KOÇ (YDP Adayı)
KAMURAN SİN (YDP Adayı)
1- ERDOĞAN EYRİ (BAĞIMSIZ)
GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
AHMET YALÇIN BENLİ (CTP Adayı)
HÜSEYİN AMCAOĞLU (UBP Adayı)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
GÖKHAN SOYKAN (CTP Adayı)
HÜLYA AKBİL (CTP Adayı)
H.SOYER KOLOZALİ (CTP Adayı)
FAHRİ ARABACIOĞLU (CTP Adayı)
AYGÜL ÖZKSÜZOĞLU (CTP Adayı)
MUSTAFA DİNARLI (CTP Adayı)
PEMBE BORAKAN (CTP Adayı)
GAMZE BÜRÜNCÜK (CTP Adayı)
ŞAHİN KARASALİH (CTP Adayı)
SEVİM KAYIKÇI (CTP Adayı)
ERDİNÇ LORD (CTP Adayı)
KENAN ALTINAY (CTP Adayı)
HATİCE BENAN (CTP Adayı)
HASAN DAYI (CTP Adayı)
SİNEM BAŞTAŞ (UBP Adayı)
ALEV ALP (UBP Adayı)
FIRAT MERTTÜRK (UBP Adayı)
MEHMET ARSLAN (UBP Adayı)
CANER GÖNYELİ (UBP Adayı)
LEMAN ÇAVUŞOĞLU (UBP Adayı)
ÖZEN HÜRSES (UBP Adayı)
OSMAN NAZLI (UBP Adayı)
MENTEŞ AYTAÇ (UBP Adayı)
HÜLYA ÜÇÖZ (UBP Adayı)
İSMAİL KOFALI (UBP Adayı)
MURAT PİRGOT (UBP Adayı)
FARUK UMUT (UBP Adayı)
HÜSEYİN BALLI (UBP Adayı)
NEVZAT NEVZAT (DP Adayı)
SÜLEYMAN DEDE (DP Adayı)
ARZU TEZEL (DP Adayı)
İPEK EKER (DP Adayı)
TÜRKEL OKAN (DP Adayı)
EREN YOĞURTÇU (DP Adayı)
CENGİZ KOFALI (DP Adayı)
SUZAN MUTAL (DP Adayı)
AYSIN AVINÇ (DP Adayı)
İPEK KABİDAN (DP Adayı)
ELİF GÖREM GÜMÜŞMADEN (DP Adayı)
OZAN BEYSAN (DP Adayı)
GÜNER MANGA (DP Adayı)
SITTIKA YILMAZ (DP Adayı)
TÜRKEŞ KARŞILI (YDP Adayı)
BANU BALIK (YDP Adayı)
RAMAZAN KANSU (YDP Adayı)
SONGÜL UĞUZ (YDP Adayı)
HÜSEYİN ŞİRAN (YDP Adayı)
BUĞRA ACAR (YDP Adayı)
EFENDİ AYDOĞAN (YDP Adayı)
SEMRA KIR (YDP Adayı)
NURŞAH ÇİFTÇİ (YDP Adayı)
EDA YENEN (YDP Adayı)
MÜFİDE ERMİŞ (YDP Adayı)
RECEP AYDOĞAN (YDP Adayı)
HALİL KANSU (YDP Adayı)
NESİMİ SOYKAN (YDP Adayı)
LEFKOŞA BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
SILA USAR İNCİRLİ (CTP Adayı)
MEHMET HARMANCI (TDP Adayı)
SADIK GARDİYANOĞLU (UBP Adayı)
HÜSEYİN ERYAMAN (BAĞIMSIZ)
OYTUN ANDAŞ (BAĞIMSIZ)
OKYAY SADIKOĞLU (BAĞIMSIZ)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
BERKAY RAMİZ (CTP Adayı)
HAZAR VAHİP (CTP Adayı)
BUKET ASİLSOY (CTP Adayı)
AHMET EŞSİZER (CTP Adayı)
KEMAL GÜLERCAN (CTP Adayı)
HÜSEYİN KURD (CTP Adayı)
AYŞE ÖZDEMİRAĞ (CTP Adayı)
HARİKA T. KIRAL (CTP Adayı)
ZEKİ TOPCU (CTP Adayı)
ERALP MÜNİR PINAR (CTP Adayı)
ESER ÖKTEM (CTP Adayı)
DİLAN AŞAN (CTP Adayı)
ÖYKÜ AKCAN (CTP Adayı)
GÖZDE BERKMAN (CTP Adayı)
SALİH BORAN (CTP Adayı)
MUSTAFA GÜRKAN (CTP Adayı)
AYDANUR ARAR (CTP Adayı)
ARINÇ PERÇİNCİ (CTP Adayı)
SİBEL HANÇERLİ (CTP Adayı)
NİYAZİ KAFİDİR (CTP Adayı)
UMURE ÖRS (CTP Adayı)
TOLGA AHMET RAŞİT (CTP Adayı)
MEHMET ÇAKMAK (CTP Adayı)
ÖMER ACUN (CTP Adayı)
HAMİT SAKALLI (CTP Adayı)
MEHMET ERENLER (CTP Adayı)
EZGİ BERTİZ (TDP Adayı)
ÖZLEM ÜNSAL (TDP Adayı)
FERDİYE SAV (TDP Adayı)
BUĞRA GAZİOĞLU (TDP Adayı)
BORA LİMAN (TDP Adayı)
MEHMET MİRALAY (TDP Adayı)
MEHMET MANAVOĞLU (TDP Adayı)
TAHİR HOCA (TDP Adayı)
KÜRŞAT ZİYAOĞLU (TDP Adayı)
BORA RİFATOĞLU (TDP Adayı)
AHMET TÜRKDOĞAN (TDP Adayı)
GÜNER ERSEN (TDP Adayı)
CERAN TUNALI (TDP Adayı)
ALEV DENİZGİL (TDP Adayı)
CEYHUN HAMİ (TDP Adayı)
GİZEM CANER ŞEFİK (TDP Adayı)
MÜNEVVER ÖZAKALIN (TDP Adayı)
ÇİSE ATLAS (TDP Adayı)
ASYA VAHİP (TDP Adayı)
İLKE ÖZGÜR DAVULCU (TDP Adayı)
GÜLAY KAŞER (TDP Adayı)
ÇELEN ÇAĞANSOY (TDP Adayı)
İZLEM SÖNMEZ (TDP Adayı)
DENİZ ERKAL (TDP Adayı)
MURAT KANATLI (TDP Adayı)
HÜSEYİN AYTAÇ (TDP Adayı)
CANSU N. NAZLI (BY Adayı)
TAHSİN OYGAR (BY Adayı)
ZEKİYE ŞENTÜRKLER (BY Adayı)
BEHİÇ ANİBAL (BY Adayı)
SEVGÜL UZKAN (BY Adayı)
CENK TUNCAY (BY Adayı)
FATMA SEZİKLİ (BY Adayı)
MUSTAFA KELEŞZADE (BY Adayı)
MELİSA KOLOZ (BY Adayı)
MUSTAFA BATAK (BY Adayı)
FATMA DOĞANÇİÇEK (BY Adayı)
BÜLENT KURT (BY Adayı)
HALİDE ERKIVANÇ (BY Adayı)
DEMRE COŞKUN (BY Adayı)
FATOŞ KARABİBER (BY Adayı)
TAĞMAÇ ÖZBERK (BY Adayı)
HASAN ÇAĞIN TEZBAŞAR (BY Adayı)
GAZİ GÖK (BY Adayı)
ALİ KEMAL PİYALE (BY Adayı)
ALİ ÖZSOY (BY Adayı)
MEMET KILIÇ (BY Adayı)
EVREN CEM (BY Adayı)
UMUT ERSOY (BY Adayı)
SUNALP ASENA (BY Adayı)
SENCER GÜVEN (BY Adayı)
SALİH HAYALOĞLU (BY Adayı)
HÜSEYİN ÖNDER ECESOY (UBP Adayı)
MUHARREM MÜJDE (UBP Adayı)
MEHMET KERMEOĞLU (UBP Adayı)
MEHMET İZZET ZEYBEKÇİ (UBP Adayı)
LEVENT ÇIRAKLI (UBP Adayı)
HAYDAR GÜZELOĞLAN (UBP Adayı)
BENGÜ TOPALOĞLU (UBP Adayı)
GÖRKEM ÖNEM (UBP Adayı)
ELİZ MAĞRACI (UBP Adayı)
EZCAN ÖZSOY (UBP Adayı)
İBRAHİM MISIRLIOĞLU (UBP Adayı)
SEYDİ AVŞAR (UBP Adayı)
SIDIKA KİREÇDAĞ (UBP Adayı)
MEHMET TUNÇÇAĞ (UBP Adayı)
KAZIM ALTUNCUOĞLU (UBP Adayı)
FİLİZ ELÇİOĞLU İĞREK (UBP Adayı)
MURAT İPEK (UBP Adayı)
FAYSAL DAĞDELEN (UBP Adayı)
TAHSİN ALTINCIOĞLU (UBP Adayı)
FUAT DİZLİKLİOĞLU (UBP Adayı)
HİDAYET YAĞIZERLER (UBP Adayı)
PELİN ORHON (UBP Adayı)
GÜLÇİN ARABULUCU SOYAL (UBP Adayı)
MELTEM ONUR (UBP Adayı)
REŞTAN AKSOY (UBP Adayı)
MUSTAFA KARATAŞ (UBP Adayı)
SALİH ÇELİKER (DP Adayı)
REMZİ GARDİYANOĞLU (DP Adayı)
CEVDET AKTEPE (DP Adayı)
BESİM KARA (DP Adayı)
TURGUT SONAP (DP Adayı)
DÖNDÜ YAZICI (DP Adayı)
HAKAN AYDIN (DP Adayı)
MEHMET SPORCUOĞLU (DP Adayı)
RESUL ACER (DP Adayı)
MESUT AYAR (DP Adayı)
ORKAN BÜKE (DP Adayı)
MUSTAFA GÜNER (DP Adayı)
AYŞE KÖSE EMMİ (DP Adayı)
ÇETİN SADELİ (DP Adayı)
AYŞEN FELLAH (DP Adayı)
ANIL AKSOY (DP Adayı)
MERCEM ADIGÜZEL DAVULCU (DP Adayı)
MEHMET SAFA (DP Adayı)
OGÜN KİŞMİR (DP Adayı)
FUNDA ÖZSAKINÇ (DP Adayı)
YASİN KANSU (DP Adayı)
HAVVA ÖZDEMİRAĞ (DP Adayı)
FADIL BENDER (DP Adayı)
YUSUF SÜRÜCÜ (DP Adayı)
HURİYE BİRSEL (DP Adayı)
NESLİHAN BAŞARAN (DP Adayı)
MAHMUT TEZCAN (HP Adayı)
GÜLŞAH ARKOÇ (HP Adayı)
ABDURRAHMAN KAYLAK (HP Adayı)
MUZAFFER DÖNMEZ (HP Adayı)
MUSTAFA DEVELİ (HP Adayı)
ZELİHA ÖZKAN (HP Adayı)
EMİNE HACIMUSA (HP Adayı)
NURAN KAVÇIN (HP Adayı)
HASAN KAYA (HP Adayı)
MERVE BAĞIGÜZEL (HP Adayı)
FİKRET ALAS (HP Adayı)
NAZİF TANRIÖVER (HP Adayı)
AHMET MORALI (HP Adayı)
MEJDİ TEZCAN (HP Adayı)
CUMA BEYGE (HP Adayı)
SONER ÇELİK (HP Adayı)
ALİHAN AKARSOY (HP Adayı)
HASAN ZAROĞLU (HP Adayı)
SABRİYE CEYLAN (HP Adayı)
MURAT ÖZBEK (HP Adayı)
MEHMET YILDIRIM (HP Adayı)
BEHCET ERKAL (HP Adayı)
MUSTAFA DOĞAN (HP Adayı)
HAKAN AK (HP Adayı)
AYŞE ŞAH (HP Adayı)
GÜLCAN ALP (HP Adayı)
H.AZER ÖZKAN (YDP Adayı)
MİKAİL YEL (YDP Adayı)
METİN AKAR (YDP Adayı)
İBRAHİM BAŞARIR (YDP Adayı)
YETER ÖZPINAR (YDP Adayı)
LEYLA ASLAN (YDP Adayı)
MUSTAFA BALOĞLU (YDP Adayı)
YAVUZ AYDIN (YDP Adayı)
ÖZAY BARIM (YDP Adayı)
MERYEM GETİRMEZ (YDP Adayı)
REYHAN ÖZHAN DEMİR (YDP Adayı)
ŞEVKET DAĞA (YDP Adayı)
ERKAN ARIKLI (YDP Adayı)
CELAL AÇIK (YDP Adayı)
ABDULKADİR ALKIŞ (YDP Adayı)
MELEK ALIR (YDP Adayı)
MEHMET ALİ ŞAHİN (YDP Adayı)
MEHMET GÜRLEK (YDP Adayı)
MESUT ŞAHİN (YDP Adayı)
BEYZA KANSU (YDP Adayı)
ZEYNEP SİNEM KESER (YDP Adayı)
NESİMİ KANAR (YDP Adayı)
BİRSEN KÖSE (YDP Adayı)
MUHİTTİN ALKAN (YDP Adayı)
MALIK FAYYAZ AHMED (YDP Adayı)
AHMET ÇETİN (YDP Adayı)
KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
D.MENLİK - AKINCILAR - AKINCILAR
Muhtarlık Adayları
MUSTAFA EĞMEZ
ERKAN BARBAROS
İBRAHİM ÇUFOĞLU
HASAN TÜRK
ŞERİFE KAPLAN
KEMAL ŞAH
MUSTAFA ÖZUÇAR
D.MENLİK - AKINCILAR - BAHÇELİEVLER MAH.
Muhtarlık Adayları
GÜLÇİN ERSOY
HÜSEYİN EYRİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DUYAL DİNÇOL
İRFAN VERDİL
İZZET KOÇÇAT
OSMAN EMİROĞULLARI
D.MENLİK - AKINCILAR - BALIKESİR
Muhtarlık Adayları
MÜRÜDE ERZEN
İSMAİL ERBEK
OSMAN GÜLTEKİN
MENDUH ERGÜLER
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUKADDES SAKALLI
FATMA ÇİĞDEM FAİZ
NASİP PİRGOT
HALİL İBRAHİM TİNLİ
ASLI KURT
REFİA AKTÜRK
İSMAİL SARAL
ÖMER SOLAKAY
D.MENLİK - AKINCILAR - BAŞPINAR MAH. DEĞ.
Muhtarlık Adayları
AHMET KALKAN
AHMET İSPİROĞLU
BEYZADE ÇETİNKAYA
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ORHAN ÖZDEMİR
ALTIN YAZICI
CEMAL EMİNDAYI
D.MENLİK - AKINCILAR - BEYKÖY MAH.
Muhtarlık Adayları
AHMET ONBAŞI
OLAY AKTAŞLI
SERMİN AYRANCIOĞLU
MUSTAFA GÜLOĞLAN
ALİ KARACA
OSMAN GÜDÜL
MURAT ÇARKA
D.MENLİK - AKINCILAR - CAMİALTI MAH.
Muhtarlık Adayları
HALİT YİĞİTCE
MUSA SUİÇMEZ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
HASAN HAYATİ GÜNERİ
RAMAZAN BALDAN
AYŞE SUİÇMEZ
TACEDDİN ÖZER
D.MENLİK - AKINCILAR - CİHANGİR
Muhtarlık Adayları
MEHMET REİS
ULAŞ SOLAKAY
ALİ ÖZCİHANGİRLİ
CELAL TOPUZ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İBRAHİM ÇAKLİOĞLU
MUSTAFA MEHTER
TUNCAY ALPTEKİN
TUFAN OHTAROĞLU
GÜLÇİN ONBAŞI
CEMAL ÖZKUŞ
MUSTAFA HASANCIK
ADNAN KAYA
D.MENLİK - AKINCILAR - ÇUKUROVA
Muhtarlık Adayları 1- YUSUF SOFU
2- HİLMİ TUNCAY
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA SOFU
HASAN BULUT
NAZIM ÖKTEN
CEMAL ULUÇAY
NAZIM KURUMANASTIRLI
RASİM GÖNÜL
D.MENLİK - AKINCILAR - DEMİRHAN
Muhtarlık Adayları
CEMİL ŞENSOY
MÜŞERREF AKAR
ALİCAN DEMİRER
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AYŞE MANTAR
EMİNE ÇELİK
ALİ TAYFUR
KASIM YARGICI
MURAT ŞEHİTOĞLU
AHMET BAYRAM
FIRAT ATAMTÜRK
NEŞE ILGAN
ERKUT MANTAR
MUSTAFA ÖZGÜL
TOPEL GEÇİLMEZ
D.MENLİK - AKINCILAR - DİLEKKAYA
Muhtarlık Adayları
AHMET ÇELİKER MENTEŞOĞULLARI
ARİF MENTEŞOĞULLARI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ÖNEL ÖZİPEK
SERTAÇ GAZİTAÇ
COŞKUN ALASLAN
TÖZÜN KARAPELİT
MURAT KUMRU
D.MENLİK - AKINCILAR - DÜZOVA
Muhtarlık Adayları
TURGAY KALAMAN
YILMAZ YILMAZOĞULLARI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
MEHMET BAYRAMOĞULLARI
HALİL BETMEZOĞLU
SERCAN ÇİFTÇİOĞLU
MUSTAFA BETMEZOĞLU
SELÇUK TEKOL
RİFAT UYGUN
SERPİL HÜRSÖZ
MEHMET KAHRAMAN
D.MENLİK - AKINCILAR - ERDEMLİ
Muhtarlık Adayları
AHMET YANIKER
KAMİL ŞENOCAKLI
YUSUF VURUŞKAN
SERKAN VURUŞKAN
TÜLİN VURUŞKAN
HASAN ÖNCÜLER
D.MENLİK - AKINCILAR - GAZİKÖY
Muhtarlık Adayları
GÜRCAN TOPKAYALI
ÜNAL MEHMET CEYDA
MUHİDDİN MİRALAY
ZÜHRE MEREN KANATLI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HAKAN ALİOĞLU
HÜSEYİN MELHEM
ALİ ALİOĞLU
BÜLENT SOYALAN
AZİZ MİRALAY
SABAHAT YİĞİT
TURAN CEYDA
GÜLİN MEREN PEHLİVANOĞULLARI
ZINAIDA GÖRÜ
HÜSEYİN ÖZÜNLÜ
ALİ ALPAY CİNCİOĞLU
D.MENLİK - AKINCILAR - KALAVAÇ
Muhtarlık Adayları
HALİL KARASOY
ADİL MERAKLI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- YAKUP ŞAH
İSMET YÜCETÜRK
MURAT ŞAH
NECATİ YAKUPOĞLULARI
ERHAN ŞAH
AHMET ÇELİK
MÜRÜDE ŞİLA
SERKAN YAKUPOĞLULARI
D.MENLİK - AKINCILAR - KIRIKKALE
Muhtarlık Adayları
SAVAŞ ÖZMERT
HALİL KOCABAŞ
CAHİT KAVAZ
CEMAL GÜRSEL OSMANOĞLU
NAZIM ÖZSEVER
AHMET KARŞILI
İRFAN AKTUNÇ
HASAN HAMİTOĞULLARI
D.MENLİK - AKINCILAR - MEHMETCİK MAH. DEĞ.
Muhtarlık Adayları
AHMET HALİTOĞLU
HALİL TATARLAR
KAZIM SÖNMEZTÜRK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ERHAN BABAHAN
MEHMET ALİ HALİTOĞLU
RAİF YAŞIN
ZAKİR SHAH
RİFAT SÖNMEZTÜRK
D.MENLİK - AKINCILAR - MERİÇ
Muhtarlık Adayları
SONER GÖYMEN
MUSTAFA ÇİYKUŞU
ERKAN DEBRELİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CİHAT RAY
MUSTAFA YALNIZ
HASAN ŞENKAYALAR
KENAN GÜMÜŞÖREN
SALİH SAVAŞ
NİYAZİ REYNAR
CEMAL ÖZKILIÇLAR
BERKE SARCAN
D.MENLİK - AKINCILAR - MİNARELİKÖY
Muhtarlık Adayları
ŞEVKET FEDAİ
ARİF OKCU
KENAN UYĞUN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET GÖKSU
NEVRAN ALTIN
MUSTAFA KOCA
ÜMİT KOÇAK
ŞENOL TİKİCİ
GÜLNUR KORUOĞLU
MERYEM KURUCU BURAN
Muhtarlık Adayları 1- DANİŞ AŞICI
ÖMER NİZAM
MİNE ÇOLAKOĞLU
İMREN FERAMEZOĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CEMAL KARACANLI
CENGİZ UNUZ
REMZİ ERCÜMENT
TURGAY SEDATGİL
NURİ EFE
FATMA ÇELİK
MELEK SHAH
MEHMET UNUZ
D.MENLİK - AKINCILAR - TEPEBAŞI MAH. DEĞ.
Muhtarlık Adayları
YILMAZ KOLOĞLU
ABDURRAHMAN KOLOĞLU
ERDOĞAN AYDIN
DURSUN KUMAŞ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- KAMİL AYHAN
MEHMET AYSIN KARGI
SERKAN ULGAR
RAMAZAN KALDIRIM
D.MENLİK - AKINCILAR - YENİCEKÖY
Muhtarlık Adayları
AHMET BARDAK
MEHMET İYİCİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- FERHAT KAYA
ŞEFİKA YAPICIEL
MEDİHA RAMİZ
GÖKHAN GÖRGÜL
D.MENLİK - AKINCILAR - YİĞİTLER
Muhtarlık Adayları
MESERET ÖZSAĞLAM
CEM GÜÇLÜHAN
HASAN YUSUFOĞLU
MUSTAFA COŞKUN
ALİ EMİR
HASAN GÜRTUNÇ
ELSUN DORATLI
EMSAL ÖZSAĞLAM KIRCIOĞLU
KEMAL UZUN
CEMAL ATİLAOĞULLARI
MEHMET ÖZCANLI
ALİ GÖKTEPE
KENAN TOK
HATİCE OY
MEHMET EMİR
GÖNYELİ-ALAYKÖY - ALAYKÖY
Muhtarlık Adayları
İBRAHİM İNANLAR
RAZİYE ULAŞ
YAVUZ KANSU
FEHMİ SOYKAN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ELİFE ÖZGÜÇER
OSMAN SAV
SELMA KARAKAYA
ÜVEYİS KANSU
MUSTAFA TÜRKKAL
ENES SOYKAN
HÜSEYİN TANRIKULU
SONER TÜRKKAL
GÖNYELİ-ALAYKÖY - GÖNYELİ MAH.
Muhtarlık Adayları
ÖMER MENDERES
PEMBE KANLI
EGEMEN NAZLI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SEVİLAY HACI
MEHMET TATLICI
FERİT KABAALİ
GÜLŞAH ÇOBAN
ERCAN KAÇER
AZMİ ERKASAP
GÖNYELİ-ALAYKÖY - KANLIKÖY
Muhtarlık Adayları 1- GÜLEN KILIÇ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
HATİCE AMCAOĞLU
CENK KOFALI
FATOŞ KANLI
SERHAN UYSAL
GÖNYELİ-ALAYKÖY - YENİKENT MAH.
Muhtarlık Adayları
SALİH TOKATLI
MELEK ARABACIOĞLU
İLKER DAMDELEN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ERDİNÇ BORANHAN
DOĞAN ŞAH
MAHMUT ŞARA
SELAHATTİN TEKİN
HATİCE SARITAŞ
HARE ERGEN
FATMA SONAY İKİNCİ
HATİCE YÜCEDAL
ÖREN YURTERİ
ESRA ŞEREBET
HASİP SALAHİ ŞAH
MEHMET HANCIOĞLU
GÖNYELİ-ALAYKÖY - YILMAZKÖY
Muhtarlık Adayları
MEHMET ÜÇÖZ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET ATAŞ
OĞUZ ÜÇÖZ
HATİCE ÜÇÖZ
MUSTAFA ŞEVKİ HIZAL
LEFKOŞA - ABDİ ÇAVUŞ MAH.
Muhtarlık Adayları
OSMAN YAKUP MULLAHALİL
NİYAZİ DİKMEN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET UĞURLU
ŞABAN ŞİMŞEK
ABDULLAH AKAR
MİNE BULDUK
MUSA BOZLAR
CUMA BERKÖZ
MEHMET DERİN
HASAN AY
LEFKOŞA - AKKAVUK MAH.
Muhtarlık Adayları
ABDULLAH KARADEMİR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DİRGEM ASLAN
İSMET KARADEMİR
RİFAT UÇAR
AHMET TUNÇ
LEFKOŞA - ARABAHMET MAH.
Muhtarlık Adayları 1- ALİ SARI
2- RAMAZAN KAZAK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SİMGE SARI
SALİH SARI
AYSUN TAŞKINÇAY
HALUK TAŞKINÇAY
ABBAS ÇEVİK
MEHMET BEBEK
LEFKOŞA - AYDEMET MAH.
Muhtarlık Adayları
EMİNE DAVUTOĞLU SHEEKHO
MAHMUT ÇELİK
CEMAL SAĞIR
SARPER COŞKUN
PEMBE KILIÇKAYA
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AYSEL YALÇIN
HASAN TURGAY ADAK
SERHAT ERTÜRK
HÜRMÜS KUZEL
FATMA ÇELİK
OYA DEMİRSÖZ
ÇİĞDEM NAR
ŞENAY ÖKSÜZER
SELMA ÇETİNKAYA
CEMALİYE BALDIRAN
LEFKOŞA - AYYILDIZ MAH.
Muhtarlık Adayları
FERDİYE AKSU
TAKSİM ÇÖREKCİOĞLU
İSMET YAYAR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
ÖMER ŞUKUF
GÜNEŞ AKA
SİBEL AYDIN
BESTAMİ BEYOĞLU
MEMET PORSNOK
SİBEL DÖĞEN
SAKİNE AKSU
LEFKOŞA - ÇAĞLAYAN MAH.
Muhtarlık Adayları
ERDOĞAN KÖROĞLU
NUTKU KARSU
NÜKET IRKAD
SELÇUK AVCI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
MUSTAFA KEMAL GÜNEY
YAKUP BAĞCI
GÜLTEKİN KARSU
HAKAN AŞIK
YILMAZ DEMİR
NESLİHAN GÜZEY
AYTEN ŞENOL
MÜJGAN SOYKAN
SERPİL AVCI
AYÇA KERİMAN NECİPOĞLULARI
DERVİŞ NİHAD
ZEKİ BİLSE
LEFKOŞA - GÖÇMENKÖY MAH.
Muhtarlık Adayları
SONER KARASALİH
SELİM GÜNERMAN
AYŞE BAŞARANEL
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İSMAYIL DENİZKAYASI
OKAN KALAYCILAR
SERKAN BİRGİN
YÜKSEL ÖCAL
VASİT GÖKSUN
KIVANÇ ÖZSOY
GÜRCAN YÜCEL
KAMİL RACİOĞLU
MURAT ADIGÜZEL
TANSEL BORANHAN
AHMET DÜKYANCI
EROL SOYGÜR
LEFKOŞA - HAMİTKÖY
Muhtarlık Adayları
1- FEYZULLAH RAŞİT BOSTANCI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
BİRCAN USLU BEREKETLİGİL
MUSTAFA SAKALLI
SALİH BUBA
CEMAL ÖZTURAN
LEFKOŞA - HASPOLAT
Muhtarlık Adayları
TALİP ÖZDEMİR
ASIM EGEMEN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İBRAHİM KOLBAŞI
NECATİ YILDIRIM
MAHMUT GÖKSU
MAHMUT İĞREK
DAMLA GÜNAY
OKSANA MIHOVA
MEHMET ALDIÇ
NİYAZİ KÖRKURT
YÜKSEL BAŞAR
ALİ BURSALI
CENGİZ ERBAŞ
LEFKOŞA - HAYDARPAŞA MAH.
Muhtarlık Adayları
MESUT KAZIK
NACİYE DEMİR
ŞÜKRAN ATAKAN
ALİ CALBAN
DURAN ÇENGİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DURSUN BEYOĞLU
AHMET GÖREN
HABİP AKAD
ABDULLAH CENGİZ
FİDAN SERTYÜREK
AHMET İRİ
KASIM DEMİR
SERKAN ÜNVER
Muhtarlık Adayları
1- BÜLENT BAYTEKİN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
TEZCAN BEREKETBULUR
SIDIKA BABA
AYŞEN ÖZBENGÜ
ERCAN ŞAŞKARA
LEFKOŞA - İPLİKPAZARI/K.EFENDİ
Muhtarlık Adayları
MEHMET ALİSİNANOĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NEVİN ALİSİNANOĞLU
ÖMER ATAY
MURAT TUNCAY
MEHMET KAYA
LEFKOŞA - KAFESLİ MAH.
Muhtarlık Adayları
HÜSEYİN EMİNOĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ERSİN EMİNOĞLU
MEHMET HALİL KAPLAN
KEZİBAN EMİNOĞLU
AHMET ÇOLAK
LEFKOŞA - KARAMANZADE MAH.
Muhtarlık Adayları
HÜSAMETTİN ÇOLLO
SEHER BİRİCİK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ÖKKEŞ EVRAN
2- FİLİZ ÇOLLO
LEFKOŞA - KIZILAY MAH.
Muhtarlık Adayları
NESRİN GÜVENER
HASAN HÜSEYİN ÖKSÜZ
SEZEL GÜVENER
EMİNE GÖRGÜNER
MİNE HAFIZ
TARIK AKRAM
HALİL ÖKSÜZ
MEHMET KAYLAK
LEFKOŞA - KÖŞKLÜÇİFTLİK MAH.
Muhtarlık Adayları
HÜSEYİN ERGÖK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HAMZA ERYILMAZ
AYŞE MADİ
AYFER UZMAN
KORAY ERGÖK
LEFKOŞA - KUMSAL MAH.
Muhtarlık Adayları
MUSTAFA ALGÜL
SEZGİN GÜÇLÜ
HÜDAVERDİ ÖZENEN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SEVİLAY ALGÜL
SÜLEYMAN GÜÇLÜ
ZERİN SOYLUKAL
YUSUF KARATAŞ
LEFKOŞA - KÜÇÜK KAYMAKLI MAH.
Muhtarlık Adayları
AYŞE SERHAT
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İBRAHİM EKİCİ
METİN KORUER
MURAT YAYMAN
SALİH ÇIDAM
SÜLEYMAN TÜNÇ
PINAR BÜYÜKHÜSEYİN
LEFKOŞA - MAHMUT PAŞA MAH.
Muhtarlık Adayları
1- MEHMET ALİ BEBEK
YÜKSEL BEBEK
YUSUF KAPLİ
AYHAN KURKMAZ
NARİNÇ KARABULUT
LEFKOŞA - MARMARA MAH.
Muhtarlık Adayları
AHMET YÜRÜKER
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DERVİŞE YÜRÜKER
İLKER KARABİNA
ERDAL ILICAN
MEHMET ERDOĞDU
LEFKOŞA - ORTAKÖY MAH.
Muhtarlık Adayları
CENGİZ TOPER TUĞCAN
FAYIK TAŞEL
MEHMET UĞUR GÜLSEVENER
MEHMET KONTİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- TURGAY TUĞCAN
BEHÇET ODABAŞI
BİKEM TAŞEL
KAMİL KANLI
SERAP BORAN
ERKAN NASİBOĞLU
ZALHE SERPİL YÜCEL
HANİFE GÜLSEVENER
RAMADAN TEKAN
LEFKOŞA - SELİMİYE MAH.
Muhtarlık Adayları
NESRİN KAZIK
MAHMUT AYGÜNER
MUSTAFA MESUTOĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- KADİR KAYLAK
ŞEKİP GÜMÜŞ
MEHMET SAYAR
Muhtarlık Adayları
DERVİŞ DİZLİKLİOĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA ŞADIN
BİLGİN ÖZALTINOK
ONUR GERÇEKER
TALAT ÜRER
LEFKOŞA - YENİCAMİ MAH.
Muhtarlık Adayları
SELİM ÖZDEMİR
AYŞEN HAMİTOĞLU
MEHMET ÇAMIR
HASAN AKKUŞ
BEYAZIT SERT
MEHMET SÜPHAN YAŞAR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA ASI
AHMET KURKMAZ
VAHAP BAYSAL
HAFİZE AKKUŞ
ADNAN GETİRMEZ
ALİ AKIN
HASAN HAZIRLAR
KEÇE DAĞDELEN
LEFKOŞA - YENİŞEHİR MAH.
Muhtarlık Adayları
YAŞAR ARACI
MUSTAFA METİN BIÇKICIOĞLU
ETHEM BİNİCİ
YUSUF ŞİMŞEK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
MEHMET MAHMUT AŞKAROĞLU
SEBİHA TODİL
KEMAL AKSU
İSMAİL ULAŞ
FEZİLE AKKOYUN
MUSTAFA DENİZGEZEN
AHMET HARBELİOĞLU
FADIL SÜTÇÜLER
BAKİ ARICI
MEHMET ALİ ATICI
HÜSEYİN MAZI
RAŞİT SÖZALP
ALİ AYNACI
ŞABAN DAĞA
ECEVİT BUĞDAY
GAZİMAĞUSA İLÇESİ
BELEDİYELER
BEYARMUDU BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
İLKER EDİP (UBP Adayı)
SADIK TUVER (CTP Adayı)
GÜRAY KAFA (BAĞIMSIZ)
BÜLENT BEBEK (BAĞIMSIZ)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
KEMAL KASAPOĞLU (CTP Adayı)
İSMET MEHMETEMİNOĞULLARI (CTP Adayı)
ORHAN DELİKUŞ (CTP Adayı)
MEHMET ODUNCUOĞLU (CTP Adayı)
FERUZE YILDIZ (CTP Adayı)
SEVİLAY ŞEKER (CTP Adayı)
ALKAN KAYA (CTP Adayı)
PEYMAN GERÇEKER (CTP Adayı)
SERTAÇ ÇİFTCİ (DP Adayı)
TEZCAN AKAY GİRİTLİ (DP Adayı)
GÜLSÜM ATALAY HAYDAROĞULLARI (DP Adayı)
METUN ERSALAN (DP Adayı)
ŞENGÜL ŞARKICI ÖZŞEN (DP Adayı)
LALE ÖĞER (DP Adayı)
DÖNDÜ ZARARSIZ (DP Adayı)
TOLGA ARSLANOĞLU (DP Adayı)
ÜMİT ŞENER ÇAPLI (TDP Adayı)
YASEMİN ÇOBANOĞLU (TDP Adayı)
GÜNAY ERÇİKA (TDP Adayı)
ZELİHA BOZACI (TDP Adayı)
ALİ TAŞKIN (TDP Adayı)
DUYAL SAĞIR (TDP Adayı)
KEMAL GÜÇVEREN (TDP Adayı)
ALİ SÜRER (TDP Adayı)
BENEK ARSUNLAR (UBP Adayı)
MUSTAFA KAĞANSOY (UBP Adayı)
AYŞE KAFA MENTEŞOĞULLARI (UBP Adayı)
AHMET ZORT (UBP Adayı)
MUSTAFA DOSTBİLEN (UBP Adayı)
MÜRİVET YÜCETÜRK (UBP Adayı)
HASAN YAHYA (UBP Adayı)
BAYRAM TOPRAK (UBP Adayı)
YUSUF KELEŞ (YDP Adayı)
ŞEVVAL ÖZTÜRK (YDP Adayı)
EBRU DÖLEK (YDP Adayı)
NAİME ALAŞAHİN (YDP Adayı)
FATMA SALMAN (YDP Adayı)
ADNAN AMASYALI (YDP Adayı)
SÜLEYMAN DURAN (YDP Adayı)
ALİ KOŞAR (YDP Adayı)
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
ERDAL ÖZCENK (UBP Adayı)
SÜLEYMAN ULUÇAY (CTP Adayı)
UMUT KADI (TDP Adayı)
SALİH OKTAY (BAĞIMSIZ)
HABİBE ÇETİN (BAĞIMSIZ)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
MİNE KARACA (CTP Adayı)
ARZU ABİÇ (CTP Adayı)
RAMADAN KÜÇÜKSU (CTP Adayı)
VELİ TEPE (CTP Adayı)
UFUK UMAY (CTP Adayı)
ELHAMİYE TANKI FETHİ (CTP Adayı)
HÜSEYİN MANİK (CTP Adayı)
ÖZKAN OZA (CTP Adayı)
HÜSEYİN ARANIR (CTP Adayı)
HALİDE DALOKAY (CTP Adayı)
EMİR ERDİNÇ AYBENK (CTP Adayı)
YİĞİT DOĞRUÖZ (CTP Adayı)
MÜGE EVRAM (CTP Adayı)
ERHUN ŞAHALİ (CTP Adayı)
MEHMET İNCE (CTP Adayı)
MERYEM UYGAR (CTP Adayı)
MUSTAFA KIRALP (CTP Adayı)
SAFFET MEHMETALİOĞULLARI (CTP Adayı)
HAKAN BORATAŞ (DP Adayı)
HASAN ARSLAN (DP Adayı)
KASIM GÜLEK ULUÇAYLI (DP Adayı)
AYBEN KARADENİZ (DP Adayı)
İZLEM AYPAR (DP Adayı)
BERNA EKŞİCİ (DP Adayı)
ALİ KÜÇÜK (DP Adayı)
ERTAÇ ERDOĞAN (DP Adayı)
AHMET DEMİREL (DP Adayı)
SİNEM GÜZELGÖZ (DP Adayı)
ŞÜKRAN ERTAŞ (DP Adayı)
TAŞKIN ATAOĞLU (DP Adayı)
YÜKSEL ÖZEN (DP Adayı)
ABDULLAH KESKİNEL (DP Adayı)
BURÇİN YİĞİTBAŞ (DP Adayı)
HALİL DOĞAN (DP Adayı)
HASAN CANER (DP Adayı)
YENER YILDIZ (DP Adayı)
TOLGA ÖZÇELİK (HP Adayı)
HÜLYA KARAALİ (HP Adayı)
İSMAİL KIZILŞAHİN (HP Adayı)
EBRU SÖNMEZ (HP Adayı)
OĞUZHAN ABİ (HP Adayı)
İSMAİL GÖRÜR (HP Adayı)
ZEKİ ÖZGÜRKANLILAR (HP Adayı)
İNCİ AVCI (HP Adayı)
NAZMİYE ELÇİN ERBAY (HP Adayı)
DİLRUBA ESENGİN (HP Adayı)
MEHMET FAHRİ UYGUR (HP Adayı)
CELAL SESLİ (HP Adayı)
BURÇİN ERDEM (HP Adayı)
ERSAN BOYBEY (HP Adayı)
KENAN AKYALÇIN (HP Adayı)
KAĞAN BEKTAŞ (HP Adayı)
CAHİT FEVZİ BAĞIGÜZEL (HP Adayı)
NİGAR ABU HAWILA (HP Adayı)
ECE BALCI (TDP Adayı)
İLYAS YAĞLI (TDP Adayı)
OLGU TANSUĞ (TDP Adayı)
FATOŞ GÜL (TDP Adayı)
ASİYE BEYAZ (TDP Adayı)
CEYDA PÜSKÜLLÜ (TDP Adayı)
SEYİT SOYDAN CAMBAZOĞLULARI (TDP Adayı)
ŞENEL SERTDEMİR (TDP Adayı)
METİN İSMET PEKRİ (TDP Adayı)
MAHİR DEMİR (TDP Adayı)
EMİR GENÇ (TDP Adayı)
YÜCER YÜRÜK (TDP Adayı)
MUSTAFA NOYAN (TDP Adayı)
AHMET HÜSEYİN (TDP Adayı)
ALİ ÖZALTIN (TDP Adayı)
HÜSEYİN SERTAP TUĞCAN (TDP Adayı)
AYŞE İSPİR (TDP Adayı)
ONUR İÇTEN (TDP Adayı)
MEHMET EKŞİCİ (UBP Adayı)
TURGUT YENAĞRALI (UBP Adayı)
İBRAHİM KÖROĞLU (UBP Adayı)
AYŞE DEMİR (UBP Adayı)
AYGÜL BENZİNCİOĞLU (UBP Adayı)
AHMET ÖZTENAY (UBP Adayı)
CEM YABABA (UBP Adayı)
ALPAY TEBELLEŞOL (UBP Adayı)
ÇİSE SEYMEN (UBP Adayı)
AYŞE BASRİ (UBP Adayı)
YEŞİM ÜNSALAN SEFER (UBP Adayı)
ÖZERK RAİF (UBP Adayı)
ÖZGÜR DEDEOĞLU (UBP Adayı)
BENEK ÇAĞAKANLI (UBP Adayı)
TOLGA YAVUZ (UBP Adayı)
GÜREL SEVEREN (UBP Adayı)
AHMET DOĞAN (UBP Adayı)
YENAL GARABLİ (UBP Adayı)
AYDOĞAN YILMAZ (YDP Adayı)
TAMER KARAKAŞLI (YDP Adayı)
GÜLHAN İBİLİ (YDP Adayı)
HATİCE SEÇKİN (YDP Adayı)
ORHAN ÖZER (YDP Adayı)
YUSUF SAVRAN (YDP Adayı)
MELİKA PERVER (YDP Adayı)
CAFER KOÇAK (YDP Adayı)
MEHMET SOLMAZ (YDP Adayı)
İLTER ÖMEROĞLU (YDP Adayı)
ŞÜKRÜ DEMİRBAŞ (YDP Adayı)
MAHMUT COŞKUN (YDP Adayı)
ALİ CENK AKAY (YDP Adayı)
MEHMET UYSAL (YDP Adayı)
EMİNE ÖZEL (YDP Adayı)
ENGİN TOLUNGÜÇ (YDP Adayı)
YETER ESİM (YDP Adayı)
ÖZLEM YAKIŞTIR (YDP Adayı)
Başkanlık Adayları
HALİL KASIM (UBP Adayı)
HASAN ÖZTAŞ (CTP Adayı)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
AYFER ESENDAĞ (CTP Adayı)
SALİH RUSO (CTP Adayı)
ÇİĞDEM DEMİRPENÇE (CTP Adayı)
EMİN SOYAL (CTP Adayı)
NEZAKET ŞAHİNSOY (CTP Adayı)
TAYGUN HACIARİF (CTP Adayı)
ELÇİN HACIARİF (CTP Adayı)
TOLGA KASAP (CTP Adayı)
MUSTAFA SEVİNÇ (CTP Adayı)
AHMET KADI (CTP Adayı)
MİKAİL CANKURT (DP Adayı)
İLHAN BAYANDURSUN (DP Adayı)
MEHMET SALİH HAVALI (DP Adayı)
SEDAT YAMAN (DP Adayı)
FERİHA YELDA KULLE (DP Adayı)
HABİB ÇAKMAKÇI (DP Adayı)
SAFA ŞENGÜL (DP Adayı)
MEHTAP KADI (DP Adayı)
İSMAHAN YORGANCI (DP Adayı)
CEMALİ İNCE (DP Adayı)
AHMET ŞAH (TDP Adayı)
İBRAHİM SÖNMEZLER (TDP Adayı)
ZEYNEP AKÇAGİL (TDP Adayı)
BAKİYE KÜRTOĞLU (TDP Adayı)
ŞAZİYE DAĞAŞAN (TDP Adayı)
CEMAL KIRCALI (TDP Adayı)
FIRAT BÜYÜKSOY (TDP Adayı)
ŞAKİR ERCÜMENT (TDP Adayı)
AHMET KASIM (TDP Adayı)
MÜCAHİT KARATOSUN (TDP Adayı)
ALİ BARKUT (UBP Adayı)
CEMİL ÇAVUŞ (UBP Adayı)
İZZET KÜÇÜKOĞLU (UBP Adayı)
NURCAN DEMİRAY (UBP Adayı)
TAYFUN BİLLÜROĞLU (UBP Adayı)
HASAN PAKSOY (UBP Adayı)
MUSTAFA ŞENGÜLER (UBP Adayı)
ZİLFİ AFŞİN ÖLMEZ (UBP Adayı)
ALİYE BİLAL (UBP Adayı)
HABİB YILDIRIMLAR (UBP Adayı)
MESARYA BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
KÜRŞAT ÖZER (UBP Adayı)
AHMET LATİF (CTP Adayı)
EYLEM DOLMACI NALCIOĞLU (BAĞIMSIZ)
HASAN ADAHAN (BAĞIMSIZ)
ÖMER PALA (CTP Adayı)
AHMET TAŞER (CTP Adayı)
NAZLI DALGIÇLAR ILGAN (CTP Adayı)
MERTAN ÖZER (CTP Adayı)
ALİ YAZGI (CTP Adayı)
İRFAN CAN GÜR (CTP Adayı)
EMİNE TOTO (CTP Adayı)
SÜMEYYA GÖK (CTP Adayı)
CEM KARA (CTP Adayı)
HÜSEYİN ÇOKBİLEN (CTP Adayı)
İRFAN UZUNOĞLULARI (DP Adayı)
ÇETİN ŞAHAN (DP Adayı)
GÜLAY ÇAYLAR (DP Adayı)
HANİFE MENTEŞ (DP Adayı)
TURGUT AKTAŞ (DP Adayı)
NURİYE KARAOĞLAN (DP Adayı)
YAHYA ŞENGÜL (DP Adayı)
CUMA ALİ ÖZOĞUL (DP Adayı)
YUSUF KESKİNEL (DP Adayı)
HALUK SÖNMEZ (DP Adayı)
MURAT TÜTÜNCÜOĞLULARI (UBP Adayı)
İBRAHİM AKTUNA (UBP Adayı)
RİZA GİRGİN (UBP Adayı)
SERAP ŞİMŞEK GÜZEL (UBP Adayı)
KERZİBAN AFACAN (UBP Adayı)
KEMAL ÖZUĞURLU (UBP Adayı)
FERHAT ŞENGÜL (UBP Adayı)
SELCAN ORUÇ (UBP Adayı)
TAHİR TEHDİT (UBP Adayı)
İBRAHİM TUĞAÇ (UBP Adayı)
ERHAN SAPSIZOĞLU (YDP Adayı)
CUMALİ YALIN (YDP Adayı)
SANİE SAMİ KORKMAZ (YDP Adayı)
RECEP KÖSE (YDP Adayı)
RUKİYE SONBAŞ (YDP Adayı)
DİLEK YİĞEN (YDP Adayı)
HÜSEYİN ZAFER (YDP Adayı)
MESUT KURT (YDP Adayı)
NECİP FİDAN (YDP Adayı)
SALİH AKTAŞ (YDP Adayı)
TATLISU BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
AHMET HAYRİ ORÇAN (DP Adayı)
ORHAN BEBEK (BAĞIMSIZ)
MEHMET ALİ ÖZDEMİR (BAĞIMSIZ)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
MUZAFFER AYDIN (DP Adayı)
HASAN YAMAN (DP Adayı)
SULTAN YALÇIN USTA (DP Adayı)
RİFAT ATEŞ (DP Adayı)
AYSEL KIZILCANLI (DP Adayı)
MEHMET AKKAYA (DP Adayı)
MEHMET YILDIZ (UBP Adayı)
ÖZLEM ELCİL CİNTOSUN (UBP Adayı)
GÜLDEREN AKTUNA (UBP Adayı)
YILDIRAY GÜRCEN (UBP Adayı)
EVREN YILMAZ (UBP Adayı)
DURMUŞ ALİ KILINÇ (UBP Adayı)
GÜLLÜ YAVŞAN (YDP Adayı)
HASAN GÖK (YDP Adayı)
İSRAFİL VAYVAYLI (YDP Adayı)
MİTHAT KANTÜRK (YDP Adayı)
SİMGE BAHAR (YDP Adayı)
İBRAHİM ATEŞ (YDP Adayı)
YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
ŞİFA ÇOLAKOĞLU (CTP Adayı)
MUSTAFA ZURNACILAR (BAĞIMSIZ)
KATİP DEMİR (BAĞIMSIZ)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
ÖZCAN ÖZDEMİR (CTP Adayı)
BURHAN ÖZDEMİRCİLER (CTP Adayı)
İSMAİL GÜRSOY (CTP Adayı)
HALUK AĞA (CTP Adayı)
YAŞAR SENSEV (CTP Adayı)
SELÇUK GÖKBAYRAK (CTP Adayı)
KORAY DİRAN (CTP Adayı)
ESEN BEYKÖYLÜ (CTP Adayı)
HALE AYBEY BEYAZ (CTP Adayı)
AHENK YILGIN DAMGACI (CTP Adayı)
GÖKTUĞ KONCA (DP Adayı)
MUHAMMET KARGI (DP Adayı)
ATALAY TALAYKURT (DP Adayı)
AYŞE ÖZTÜRK (DP Adayı)
AKIN ALTUNTAS (DP Adayı)
MEHMET ODACI (DP Adayı)
ŞERMİN KASAP (DP Adayı)
ŞERİFE DÖNMEZ (DP Adayı)
ERTUĞRUL EKER (DP Adayı)
SEÇKİN AKALIN (DP Adayı)
ERŞEN UMMANEL (HP Adayı)
RAŞİT ERCEN (HP Adayı)
MEHMET TOKDEMİR (HP Adayı)
İSMAİL MENEVİLİ (HP Adayı)
AYNUR BAĞIGÜZEL (HP Adayı)
HASAN İZKAN (HP Adayı)
YUSUF KEMER (HP Adayı)
EMİN ŞEKER (HP Adayı)
HANİFE DEMİRÖZ (HP Adayı)
HAVVA GÖKER (HP Adayı)
GÖRAL YILDIZÇOBAN (UBP Adayı)
HALİL ERDOĞUŞ (UBP Adayı)
OSMAN OĞUR (UBP Adayı)
PINAR ÜZÜM (UBP Adayı)
MUHARREM KUŞAF (UBP Adayı)
SALİH RUSO (UBP Adayı)
HATİCE DOYGUNDAĞ ASLIER (UBP Adayı)
SULTAN KARAŞAHİN (UBP Adayı)
HALDUN DOLU (UBP Adayı)
AHMET HAFİYE (UBP Adayı)
SERVER DÜZENLİ (YDP Adayı)
SEZGİN UÇAR (YDP Adayı)
ÜZEYİR BORAN (YDP Adayı)
FATMA TURGUT (YDP Adayı)
YASİN ŞİMŞEK (YDP Adayı)
ALİ BAKIR (YDP Adayı)
PERİHAN AKTAŞ (YDP Adayı)
SEVGİ GÜNEŞ (YDP Adayı)
VELİ ARKIN (YDP Adayı)
NACİ DÜZENLİ (YDP Adayı)
1- MEHMET KARAKAŞ (BAĞIMSIZ)
KÖY İHTİYAR HEYETLERİ 1- PİLE
Muhtarlık Adayları
VEYSAL GÜDEN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AYŞE ERMETAL PAŞA
HASAN KARAGÖZLÜ
HASAN SAVAŞ SAKALLI
TÜRKAY ERÇIKA
BEYARMUDU - BEYARMUDU
Muhtarlık Adayları
MUSTAFA TAN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SEVİLAY KASAPOĞLU
MEHMET KELEŞZADE
HÜSEYİN TANER
İSMAİL LORD
BEYARMUDU - ÇAYÖNÜ
Muhtarlık Adayları
MUSA YILDIRIM
MURAT FINDIK
HALİL ERSALAN
CAFER BAYIR
FERDİ AMASYALI
HATAY BOLAT
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
ERKAN ALICI
KADER ÇAYÖNÜ
ZERİN ŞEKER
İBRAHİM ŞAHAN
BEHİÇ ÜNERDİ
BEYARMUDU – GÜVERCİNLİK
Muhtarlık Adayları
HÜSEYİN ÜNAL
SALAHATTİN ŞAFAK
BURHAN TOPUZ
RAMAZAN SALMAN
SAİM KARA
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HÜSEYİN ÇİL
TOLGAHAN EKER
ADEM KAVUŞ
MUSA AKİ
AHMET ÇİL
TUĞBA BİTEN
GÜL ÇAĞMEL
TACETTİN ÇİL
HAMİT DEMİR
BEYARMUDU - İNCİRLİ
Muhtarlık Adayları
MUHAMMET MUSTAFA YEŞİLLEME
HÜSEYİN SERTCE
BEKİR SAYAK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
GÜLSEREN METNİ YAVUZ
ATAY AKSULU
RAİF DOSTBİLEN
PEMBE KIZILOKGİL
KEMAL MAROTLU
ABDULLAH YILMAZ
SÜLEYMAN BAYCANLI
ARİF AKSULU
AHMET HALKSEVEN
BEYARMUDU - KÖPRÜLÜ
Muhtarlık Adayları
1- TURGAY ALIKAN
KENAN GİRİTLİ
HALİL ŞAHİNTEPE
HÜSEYİN KADİR KARAMULLA
YILMAZ GÖKBULUT
BEYARMUDU - TÜRKMENKÖY
Muhtarlık Adayları 1- AYŞE KOROL
2- AHMET BATIHAN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
BAYRAM DERECİ
ERTAN KÜLAHLILAR
MUSA KIZILŞAHİN
HALİL GAZELCİ
KADİR TAVUKÇU
GAZİMAĞUSA - ANADOLU MAH.
Muhtarlık Adayları 1- FİSUN ATEŞ
2- ALİ BURUK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ABDULLAH YÜĞLÜK
GÜRKAN GÜDER
SAFİYE AYTEKİN
SAMET GÜRBÜZ
FATİH YAPAR
ERDOĞAN GÖREN
GAZİMAĞUSA - BAYKAL MAH.
Muhtarlık Adayları
ÖZGER ERSEN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET HANDAN
SEVİL ERSEN
HAKAN BAYRAKTAR
ERGÜN GÖRSAY
GAZİMAĞUSA - CANBULAT MAH.
Muhtarlık Adayları
METİN DELİDENİZ
ALKAN ALTIOK
SÖNMEZ KARAKULLE
SEZER DELİDENİZ
AZİZ KAVAZ
OZAN HAKANSOY
İBRAHİM GEDİK
SÜLEYMAN DURAKLI
HAKAN SÖNMEZ
GAZİMAĞUSA - ÇANAKKALE MAH.
Muhtarlık Adayları
ABBAS MENDELİ
FEHİME ÖZTİNEN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NEZİF ELYELİ
SEVİM ÖMEROĞLU
İBRAHİM ÖZTİNEN
MÜSTEYDE İYİCAN
VEHBİ KABAK
BEHZAT DEMİRTAŞ
MEHMET GÜDER
ÖMER ALKAN
GAZİMAĞUSA - DUMLUPINAR MAH.
Muhtarlık Adayları
NEJLA TOPCU
İMER ÇAVUŞOĞLU
ALİ DANA
İSMAİL AYCAN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NURİ DOĞRU
GÖKŞEN GÜNEŞ
GÜLTEN ÖZTENAY
EŞREF KESKEN
DOĞAN BAHÇECİOĞLU
SÜLEYMAN CANATAN
AHMET AYDINSOY
İSMAİL GÜNEŞ YURTTANIR
GAZİMAĞUSA - HARİKA MAH.
Muhtarlık Adayları
HALİL BALKANLI
CEMALEDDİN BALKANLI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET ŞEN
MUSTAFA DUDU
ALİ DOĞAN
ÖZLEM KÜPELİ
MURAT KARATAŞ
HASAN KARAMAN
HANİFİ ÇAPUK
GAZİMAĞUSA - KARAKOL MAH.
Muhtarlık Adayları
SALİH BİLGİNERLER
TAMER TUNÇ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İRFAN KORCAN
AURICA BİLGİNERLER
MEHMET ALİ GÜNDOĞDU
İBRAHİM HALİL ÖZTÜRK
LETİFE TUNÇ
ALİ DENİZER
MUSTAFA GÖKÇEN
GAZİMAĞUSA - LALA MUSTAFAPAŞA MAH
Muhtarlık Adayları
TUNCAY YAHYAOĞLU
BURAK ŞARKICI
SEYDALİ HAKSEVER
ÖZKAN KAFAOĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA BORAZANCI
LEYLA SAĞBİLEK
VEDAT DOĞACAN
ÖZKAN DEREBEY
GÜLEL ÖZKIRAÇ
TOLGA BİLİNÇLİ
SADİ SADETTİN ÖZKALAN
GAZİMAĞUSA - MUTLUYAKA
Muhtarlık Adayları
ERKİN ŞAFAKLI
BURAN DİRENSOY
HAKKI ÇELEBİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
BEHCET HARMANCIOĞLU
EMİRALİ ÖZGEM
HASAN YELKANAT
BÜLENT DİRENSOY
SALİH ESENER
UĞUR BEYAZ
GAZİMAĞUSA - NAMIK KEMAL MAH.
Muhtarlık Adayları
HÜSEYİN AKTUNÇ
OĞUZHAN KARABULUT
HAKKI ALTINTAŞ
SELDA ALTINTAŞ
AYŞE TERAN
ZÜLFİYE KUTGÜN
GAZİMAĞUSA - PERTEVPAŞA MAH.
Muhtarlık Adayları
ADNAN AKBAŞ
HİDAYET UYSAL
SÜLEYMAN KOÇAK
SONER DURMAZ
MEHMET KARAYILAN
ZÜHAL ALTINIŞIK
RECEP ŞAHAN
EYUP KARADAŞ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RAHMİ SOLMAZ
AHMET KEMAL YAZLIK
TUĞBA SEYHAN
GÜRKAN ABAT
LEYLA GÜZEL
ARZU YAZLIK EŞİN
UMUR ÖZTEMUR
MEHMET ŞERİF KILIÇ
ERDİNÇ ELMASTAŞ
HAKAN YILDIRIM
KENAN KARABOĞA
RAHİME KÜÇÜK
GAZİMAĞUSA - PİYALE PAŞA MAH.
Muhtarlık Adayları 1- KADİR UÇAR
RİFAT SEVİNDİK
MURAT İŞLEK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EYÜPHAN SUBATAN
MUSTAFA DOĞAN
CEMAL ÖZKUYUCU
ALİ ÖZGEN
MUSTAFA YÜCEL
FADİLE DEMİR
MİHRİBAN TAT
UFUK AKKUŞ
GAZİMAĞUSA - SAKARYA MAH.
Muhtarlık Adayları
MUSTAFA SARP
AHMET SÖNMEZ
NURCAN ŞEKER
ZERİN SARP
AKAY TORAN
AHMET EFECAN
MEHMET ERMES
İSMAİL TÜRKER
HÜSEYİN KİLİLİ
ZÜLAL ÖZFEVZİ
SERHAT KİRİŞ
GAZİMAĞUSA - SURİÇİ MAH.
Muhtarlık Adayları
NEVİN FENERCİOĞLU
RAİF LAMA
ÖZALPER KÖROĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SÜREYYA OKTAY
ADİLE SİMİTCİOĞLU
BİRGEN NUR
HASAN ÖZARI
AHMET KURBAN
ALİ ÇELİK
ÖMER FARUK ERYILMAZ
KIYMET LAMA
MURAT ATAKERLER
FİKRİ KÖROĞLU
GAZİMAĞUSA - TUZLA MAH.
Muhtarlık Adayları
İBRAHİM UMAY
ZEKİ TAÇSOY
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ÖMER ALKAN
FATMA İLKİN BOMBOZ
CEM TÜREN
SİMAY ALKAN
KORHAN KORTAÇ
OLGUN İMSALER
GAZİMAĞUSA - ZAFER MAH.
Muhtarlık Adayları
BURHAN KARA
ALİ YEŞİL
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SERDAL ÇİN
AHMET HELLAÇ
OSMAN ŞEKER
GÖKHAN YAZLIK
ERDAL YILMAZ
GEÇİTKALE-SERDARLI - ÇAMLICA
Muhtarlık Adayları
1- HALİL DAĞSEVENLER
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
HALİDE DAĞSEVENLER
HATİCE DAĞSEVENLER
MEHMET PAKSOY
MEHMET KIRCALI
GEÇİTKALE-SERDARLI - ÇINARLI
Muhtarlık Adayları
SAMİ BAŞKAN
SERKAN POYRAZLI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
HATİCE SOYBİR GÜLALİ
ÖZLEM BAŞKAN
GÜLALİ OLTAN
LATİF ERAKSAN
HALİL EMİRALİOĞLU
GEÇİTKALE-SERDARLI - ERGENEKON
Muhtarlık Adayları
1- ÖZGÜR TEPELİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
AHMET TÜRKEŞ KANDIR
SÜLEYMAN KUTLU
BARIŞ SEMAAY
MUSTAFA KANDIR
GEÇİTKALE-SERDARLI - GEÇİTKALE
Muhtarlık Adayları
HÜSNÜ BEZİRGANOĞLU
OĞUZ GÜÇERİ
SÜLEYMAN KAMBUROĞLU
MEHMET HACIÖMER
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ SUNAL
HANDE GÜVEN
YELDA ŞAHİNSOY
HÜSEYİN ÇOBANOĞLU
GEÇİTKALE-SERDARLI - GÖNENDERE
Muhtarlık Adayları
MUSTAFA BOSTANCIOĞULLARI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CANAN ÇORBA
İSMAİL KULLE
AYSU ÖYÇÜM
İSMET PAŞA PEHLİVAN
GEÇİTKALE-SERDARLI - GÖRNEÇ
Muhtarlık Adayları
NEVZAT AKÇAGİL
MEHMET ŞAH
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CÜNEYT OYLUM
ECEVİT ŞAH
NEVZAT GÜLSEV
ZİYA MARAŞLI
HASAN BİLAL
HÜSEYİN İNCE
CANEV İNCE
ÖZGÜN İNCE
GEÇİTKALE-SERDARLI - KURUDERE
Muhtarlık Adayları
SELÇUK BAYSAL
BÜLENT ŞENGÜL
CENGİZ ABAY
SADIK TOKLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- KAMİL TOKLU
ERHAN ARAZ
ADEM ÖLMEZ
MUSTAFA ŞENGÜL
HALE BAYSAL
HÜSEYİN TAŞTEKİN
SAİM ŞENGÜL
HÜSEYİN ÖLMEZ
LEVENT DEMİROK
MARIA KUTLUEL
GEÇİTKALE-SERDARLI - MALLIDAĞ
Muhtarlık Adayları
1- AHMET BASRİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
AYSU BASRİ KOMİLİLER
TENGÜL BASRİ
GEÇİTKALE-SERDARLI - NERGİSLİ
Muhtarlık Adayları
OKAN HELVACI
KAŞİF KUSETOĞULLARI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- GENCEL BARBAROS
KAŞİF KUSETOĞULLARI
HALİL ADA
PERVİN UZUN
SEZAR GIRAÇ
GEÇİTKALE-SERDARLI - PINARLI
Muhtarlık Adayları
GÜNER KIRGIZ
AHMET ARDAĞAN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NECDET BULUT
ENGİN ÇAĞMAN
FESİH SEYİTOĞLU
İDRİS BAYRAMOĞULLARI
MUSTAFA TOKALI
MUSTAFA KANTEPER
LETİFE ARDAĞAN
HULİSİ KILIÇ
GEÇİTKALE-SERDARLI - SERDARLI
Muhtarlık Adayları
AHMET SERDAR
MEHMET YORGANCI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- GÜLTEN ÖZDİRENÇ
FERİDUN ÇORBA
AYŞE AHMETOĞLU
CEYLAN KORKMAZCAN
BEKİR KILINÇ
AHMET MULLA
ASYA ALSANCAK
SALİH KANARYA
GEÇİTKALE-SERDARLI - SÜTLÜCE
Muhtarlık Adayları 1- ALİ EREN
SAVAŞ KAVAZ
HÜSEYİN KAPTAN
HÜSEYİN MEAR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH KAPTAN
HÜSEYİN AKSU
SOYKAN ÇALTINOĞLU
HALİL HAŞİM
GEÇİTKALE-SERDARLI - TİRMEN
Muhtarlık Adayları
1- FIRAT YILDIRIMLAR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
YUSUF CAN YILDIRIMLAR
AYHAN BAYANDURSUN
AHMET SAĞIR
BÜLENT ERİK
GEÇİTKALE-SERDARLI - ULUKIŞLA
Muhtarlık Adayları 1- AYNUR İŞ
2- ERDAL ÖZATA
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EŞE KARAOĞLAN
SEHER AKYIL
SELVER CANKURT
HASAN YEŞİLADA EROL
SALİM DAYANIK
ATAKAN ÇAĞLAR
NECMİ FİDAN
HALİL AKYIL
GEÇİTKALE-SERDARLI - YAMAÇKÖY
Muhtarlık Adayları 1- İSMAİL TÜRK
AHMET TOPRAK
DURALİ TOPRAK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİHA TOPRAK
ÜMİT TOPRAK
ENVER TOPRAK
MESARYA - AKDOĞAN
Muhtarlık Adayları
İSMAİL KOZANOĞLU
EMİNE KORKMAZEL
EJMEN TOPBAŞ AVCI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
ALPAY LİMAN
GÜLİN ÖZYANAK
ALİYE AKTAŞ
MUSTAFA YÜCELEN
NEVBER AKINDERE
ÖZLEM AKTUNA
NİLGÜN AĞDAÇ
MESARYA - ASLANKÖY
Muhtarlık Adayları
ÖZEN DENİZALP
ADİL ONALT
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RAŞİT KESKİNKAYA
İNCİ GÜÇKAN
ÇETİN İLMAN
TEVFİK İLMAN
MESARYA - DÖRTYOL
Muhtarlık Adayları 1- SALİH EREL
2- İSMAİL YİĞİT
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İSMAİL ALPARSLAN
SULTAN EREL
RAMAZAN PAYAS
AHMET BEYDİLLİ
GÜLHAN GÖK
MESUT KARATOSUN
BAHADIR BUCAK
SALİH ŞENER
MESARYA - İNÖNÜ
Muhtarlık Adayları
ÖMER DEBRELİ
MEHMET DEBRELİ
MEHMET ALİ BAREKE
ÖMER EFENDİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EROL MİRALAY
DİNÇER EFENDİ
HASAN HÜSEYİN SUNUSİOĞLULARI
İLTER EFENDİ
BÜLENT ÖZYÜREKLİLER
HALİL İBRAHİM BOMBOZ
ONUR BOZCAN
HÜSEYİN PAŞA
MESARYA - KORKUTELİ
Muhtarlık Adayları
FETTAH KARAKUZU
MAHİR GÖKÇE ABİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET ACU
MURAT CİLDAN
ERDOĞAN ACU
NİHAT BEBEK
BAHRİ KARAKUŞ
MESARYA - PAŞAKÖY
Muhtarlık Adayları 1- SONAT ÖZER
ALİ GÖKTÜRK
AHMET DAL
MEDİHA TEHDİT SAVOĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ERCAN ŞENGÜL
HALİL EROL
LÜTFİYE İÇEN
FUAT TAHHUŞOĞLU
HÜSEYİN BALLI
DOĞAN BALLI
GÖKAY DUMANLI
YILMAZ EZER
KEMAL KALKANER
MESARYA - TURUNÇLU
Muhtarlık Adayları 1- SEVİL GÜLER
HÜSEYİN SAMANCIOĞLU
ECEVİT ÇELİKESMER
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EMİNE SÖNMEZ
YELİZ YAZGI
MÜSTEYDE YEŞİLBAŞ
ELİF BARDAKKO KASABOĞLU
AYŞE KORKUSUZ
ALİ SAMANCIOĞLU
KEMAL İNÖNÜLÜ
SERPİL SARI
MESARYA - VADİLİ
Muhtarlık Adayları
ORHAN ÇİMEN
TÜNER ÖKSÜZOĞLU
MURAT SAPSIZOĞLU
MUSTAFA GÜVEN
HAKAN TULU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EREN KOÇAK
ALİ GÜRTAÇ
ABDULLAH ÇELİK
HÜSEYİN TOPAL
ASİYE KENANOĞLU
AYHAN GÜNGÖR
SÜLEYMAN AĞA
TATLISU - AKTUNÇ MAH.
Muhtarlık Adayları
AHMET ÇELİK
RAMAZAN YILDIZ
ZEKERİYE YOSMA
FATMA TOSUN
HAMİT MEHMET YILDIZ
ALİ TARSUS
ŞENGÜL PALA
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HASAN MANGA
HÜSEYİN AÇIKGÖZ
ELİF ÖZCAN AÇIKGÖZ
MEHMET YILDIZ
TATLISU - KÜÇÜK ERENKÖY MAH.
Muhtarlık Adayları
BARBAROS MAHMUTOĞLU
ÜMÜT KARLANKUŞ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RAMAZAN YAVŞAN
YILDAN GÜRCEN
İBRAHİM AYGÜN
ABDULKADİR ÇAVUŞOĞLU
ALİ KARLANKUŞ
TATLISU - YALI MAH.
Muhtarlık Adayları
HASAN TOSUN
ORHAN PAMUK
MURAT KAVCI
LEYLA GÜVENLİER
MEHTAP KARGI
TEMEL LÜTFİ ALTINIŞIK
HÜLYA YALÇIN
MEHMET ÜREDİ
YENİBOĞAZİÇİ - AKOVA
Muhtarlık Adayları
OSMAN ŞİNGİRLİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HALİL ÖZÇOBAN
HAVVA AKİL CELME
MEHMET KISTI
ZEHRA ŞİNGİRLİ
YENİBOĞAZİÇİ - ALANİÇİ
Muhtarlık Adayları
CEMAL YILDIZ
ZÜLFİYE AKAR
HASAN NİZAM
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EMRAH YAŞKEÇELİ
CENNET ŞANVERDİ
SALİH DERE
DOĞAN GÜNAY
ŞEVKİ KAFALI
YENİBOĞAZİÇİ - MORMENEKŞE MAH.
Muhtarlık Adayları
MUSTAFA KAMUZ
ÜMİT KOÇERO
SAİM AYTÜRK
ERTOĞRUL GAZİ
HANIM ALMAN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DURMUŞ ERKANLI
SIDIKA ERGAZİ
İLKAY ERDOĞUŞ
ESAT BIYIKLIGİL
YENİBOĞAZİÇİ - ŞEHİTLER
Muhtarlık Adayları
AYCAN MUHTAROĞLU
OLSAN KARABARDAK
AHMET EREŞ
MEHMET EREŞ
GÜNER TAYKAN
ERGÜR ÇETİNER
YENİBOĞAZİÇİ - YENİBOĞAZİÇİ
Muhtarlık Adayları
NAZİF ONBAŞI YAVUZ
SÜLEYMAN DİNLEYİCİ
RAHME FAHLIOĞULLARI
ABDULLAH ÖZSOY
AYDIN ÖZDOĞAÇ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EMİNE KUŞAF
ÇİĞDEM ÖZMUSALAR
ALİYE YABA
YENİBOĞAZİÇİ - YILDIRIM
Muhtarlık Adayları
İSMAİL ÖZBİLEN
BÜLENT KOCABAŞOĞLU
OSMAN BİRŞEN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HÜSEYİN AKİL
SONUÇ UZUN
ALİ UZUN
MEHMET ERBULAK
OSMAN CANTAŞ
HÜSEYİN BOZKANLI
BARAN BİRŞEN
GİRNE İLÇESİ
BELEDİYELER
ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
CEYHUN KIROK (CTP Adayı)
HÜSEYİN HÖYÜK (BAĞIMSIZ)
AHMET ÖZGÜN (BAĞIMSIZ)
CEMAL ERDOĞAN (BAĞIMSIZ)
MEHMET HULUSİOĞLU (BAĞIMSIZ)
AHMET KARAL (BAĞIMSIZ)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
SEVGİN YALÇINKAYA (CTP Adayı)
BAYRAM ÖZGÜM (CTP Adayı)
ARİF SONEL (CTP Adayı)
BAŞAK TÜMKAN (CTP Adayı)
LEMAN NİHAN PEKGÜLERYÜZ (CTP Adayı)
HALİT AĞIRTAŞ (CTP Adayı)
SERDA KİM (CTP Adayı)
SALAHİ GÜNEY (CTP Adayı)
MEHMET NASİBOĞLU (CTP Adayı)
SEHER DERECİ (CTP Adayı)
OKAN AYGÜN (DP Adayı)
MÜNÜFE BEYAZLI (DP Adayı)
HACER GÜNEŞ (DP Adayı)
LEVENT GÜNALTIN (DP Adayı)
ŞAZİYE KARAL (DP Adayı)
YAŞAR BARUT (DP Adayı)
MUHAMMET ALİ ERDOĞAN (DP Adayı)
MUZAFFER BAHAR (DP Adayı)
MUSTAFA YAVUZ (DP Adayı)
FURKAN ERDOĞAN (DP Adayı)
ZEKİ SARAÇ (UBP Adayı)
ENGİN ERCENAP (UBP Adayı)
HAVVA GÖK AKBAL (UBP Adayı)
MUSA ERKANAT (UBP Adayı)
SEYMEN DEDE (UBP Adayı)
VAİT SOYTÜRK (UBP Adayı)
YEŞİM SAKALLILAR (UBP Adayı)
ZÜLEYHA EMEN (UBP Adayı)
ALİ ABANOZ (UBP Adayı)
DERVİŞ ALBAYRAK (UBP Adayı)
HÜSAME DEMİR (YDP Adayı)
ŞERİF YEŞİL (YDP Adayı)
FATMA ŞAMLIKAYA (YDP Adayı)
SEVİNÇ KARLANKUŞ (YDP Adayı)
KERİME TAY (YDP Adayı)
OKAN KİBAR (YDP Adayı)
ALİCAN KARLANKUŞ (YDP Adayı)
KADİR KARAL (YDP Adayı)
ENGİN ŞENGÜN (YDP Adayı)
DİKMEN BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
NİYAZİ ÖZTÜRK (UBP Adayı)
YÜKSEL ÇELEBİ (CTP Adayı)
SÜLEYMAN KEMİK (BAĞIMSIZ)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
FATMA EKDAL (CTP Adayı)
SALİH KANAL (CTP Adayı)
YAŞAR AYDIN KARACA (CTP Adayı)
SAMİ ENGİNDAL (CTP Adayı)
SALİH BEŞİKTAŞ (CTP Adayı)
ALİ BALBAZ (CTP Adayı)
EMİNE YAMANTÜRK (CTP Adayı)
AYGEN BARDAKKO (CTP Adayı)
OGÜN DİLAVER (CTP Adayı)
ERSOY OLKANLI (CTP Adayı)
ANIL DURAK (DP Adayı)
HÜSEYİN TOPAL (DP Adayı)
ÖZDEM DENİZKURDU (DP Adayı)
MEHMET SONER MISIRLIOĞLU (DP Adayı)
FATMA GÖLER (DP Adayı)
KADİM UĞUREL (DP Adayı)
MEHMET TÜRKEÜN (DP Adayı)
HASAN SOYUTOK (DP Adayı)
ALİ HOROZ (DP Adayı)
CEMRE AKDAĞ (DP Adayı)
OKAN AKMANDOR (UBP Adayı)
ÖNDER SEREN MUTSUZLAR (UBP Adayı)
MEHMEDALİ TALUĞ (UBP Adayı)
ÖMÜR MANGA (UBP Adayı)
ZAFER AMCA (UBP Adayı)
AHMET SANCAK (UBP Adayı)
MEHMET ÖZSEZER (UBP Adayı)
HAVVA KOÇ (UBP Adayı)
NECATİ MUHTAROĞLU (UBP Adayı)
SELVİYE AYDIN (UBP Adayı)
BURÇİN ÇANLI (YDP Adayı)
AYŞE DİLEK (YDP Adayı)
DENİZ SARI (YDP Adayı)
KONCE EVRE KILIÇOĞLU (YDP Adayı)
AHMET TOPRAK (YDP Adayı)
MEHMET YÖRÜ (YDP Adayı)
ESMA ŞİRANLI (YDP Adayı)
CİHAN AKPINAR (YDP Adayı)
FADİME ARIKLI (YDP Adayı)
MUZAFFER KÖSELER (YDP Adayı)
GİRNE BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
OSMAN ZORBA (KSP Adayı)
MURAT ŞENKUL (CTP Adayı)
ÖZDAL KEREM (BAĞIMSIZ)
NİDAİ GÜNGÖRDÜ (BAĞIMSIZ)
ZEKİ ÇELER (BAĞIMSIZ)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
EVREN GÜRTUNÇ (BY Adayı)
SELÇUK MANECİOĞLU (BY Adayı)
ZİMZER SERTEL (BY Adayı)
ENVER TİMUR GÜRZAP (BY Adayı)
ZİŞAN CÜRCANİ (BY Adayı)
HALİL İBRAHİM KELEŞZADE (BY Adayı)
AYŞE KONCA (BY Adayı)
GÜNGÖR ACAR (BY Adayı)
ŞAZEN SONAT (BY Adayı)
HAYDAR DOLMACI (BY Adayı)
EMEL KARAGÖZLÜ (BY Adayı)
HİLMİ BURUK (BY Adayı)
SEVGİ KELEŞ (BY Adayı)
İBRAHİM BULUT (BY Adayı)
CEBBAR KURTBEY (BY Adayı)
AHMET KARAMAN (BY Adayı)
BURAK GÜLER (CTP Adayı)
BAHAR ÇAĞAN (CTP Adayı)
ÖZLEM KARADENİZ (CTP Adayı)
HAŞİM YÜCEL (CTP Adayı)
KANİ ÇAĞLA (CTP Adayı)
TOLGAY YILMAZ (CTP Adayı)
SADİ ERDENDOĞ (CTP Adayı)
NURAY BARKAN (CTP Adayı)
AYŞE KARALIGİL (CTP Adayı)
SÜLEYMAN YALIN (CTP Adayı)
KHALED EL HAJ (CTP Adayı)
ALİ PİRO (CTP Adayı)
HALİL OKTUNÇ (CTP Adayı)
ANIL BAŞARCAN (CTP Adayı)
BURAK ANILDI (CTP Adayı)
BENGÜL ENVERGİL (CTP Adayı)
METE ÜNAL GİRGEN (DP Adayı)
ABDURRAHMAN ŞANVERDİ (DP Adayı)
ELMAS DURAL (DP Adayı)
MEHMET BAYRAM (DP Adayı)
TAHİR SOYDAN (DP Adayı)
İBRAHİM UÇAK (DP Adayı)
ZERRİN UZUN (DP Adayı)
SİBEL AÇIKALIN (DP Adayı)
HAKAN TİTİZ (DP Adayı)
BAHAR IŞIK ÇOBAN (DP Adayı)
NEŞE FELLAHOĞLU (DP Adayı)
MUSTAFA EMİN ATEŞ (DP Adayı)
NACİYE ARAT (DP Adayı)
ORHAN BİNGÖL (DP Adayı)
DEMET AVCI (DP Adayı)
KADER ATEŞ (DP Adayı)
DERYA HOCA (HP Adayı)
NEŞE ANİBAL (HP Adayı)
ÇAĞIN ÇAĞATAY (HP Adayı)
İHSAN YALDIZSAL (HP Adayı)
BAHAR AKPINAR (HP Adayı)
İSMET KAAN İSKENDER (HP Adayı)
BAHADIR ÜNLÜ (HP Adayı)
ARDA KALFAOĞLU (HP Adayı)
MEVLİT GÜL (HP Adayı)
ÖZGÜL EZGİN (HP Adayı)
YETER İSKENDER (HP Adayı)
RAHMİ ÖZKARATAN (HP Adayı)
HALİT DUR (HP Adayı)
EROL ÇULHA (HP Adayı)
MUSTAFA TEKER (HP Adayı)
MEHMET ATAŞ (HP Adayı)
ÖZER KAAN (TDP Adayı)
YAĞMUR ALİYE TERMİYECİ (TDP Adayı)
SEVDA MELEK BULUT (TDP Adayı)
YILMAZ AVCU (TDP Adayı)
SİBEL KARACA (TDP Adayı)
ZİYA EGEMEN SENCER (TDP Adayı)
TOLGA ATAMER (TDP Adayı)
FATİH ÇEVİK (TDP Adayı)
MUHAMMET GÖZAY (TDP Adayı)
SUAT BAĞSEVEN (TDP Adayı)
EBRU YASAL ÖZMEN (TDP Adayı)
HALİL DARENDELİ (TDP Adayı)
ASIM DEMİRCAN (TDP Adayı)
SERAL ÇETİNDAL (TDP Adayı)
TEVHİDE ŞENAY ŞEN (TDP Adayı)
HÜSEYİN HAKANSOY (TDP Adayı)
HÜSEYİN AYRILMAZKARDEŞLER (UBP Adayı)
BURCU KARAKAYA (UBP Adayı)
ANIL ÜSTÜN (UBP Adayı)
PERVİN GÜNEYHAN (UBP Adayı)
ALİ TEKTAN (UBP Adayı)
ERSİN AYAN (UBP Adayı)
FIRAT GÜÇLÜSOY (UBP Adayı)
ÖZBEN KALFA (UBP Adayı)
ALİ BENLİ (UBP Adayı)
SELÇUK ERGENGİL (UBP Adayı)
DİLARA AKA (UBP Adayı)
MUSTAFA SAĞIR (UBP Adayı)
MURAT BORUCU (UBP Adayı)
HATİCE AŞIK (UBP Adayı)
HAKAN ONURLU (UBP Adayı)
SEDEF ÖZZAFER TİLKİ (UBP Adayı)
HALİL İREY (YDP Adayı)
ÖMER TEKİN (YDP Adayı)
MELİHA DENİZER (YDP Adayı)
BURAK DOĞUKAN (YDP Adayı)
HÜSEYİN KAYIŞKANAT (YDP Adayı)
ELİF GÜLCE (YDP Adayı)
HÜSEYİN ÇAKIR (YDP Adayı)
HÜSEYİN ÜNLÜ (YDP Adayı)
AHMET TURAN ALICI (YDP Adayı)
HACI MEHMET DOĞAN (YDP Adayı)
RECAİ ÇELİK (YDP Adayı)
ŞÜKRÜYE TOPRAK (YDP Adayı)
ALEV TURAN (YDP Adayı)
REYHAN AYDIN (YDP Adayı)
ERCAN YILMAZ (YDP Adayı)
NECMİ YALÇIN (YDP Adayı)
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
EMRE EFENDİ (CTP Adayı)
MEHMET YULAF (BAĞIMSIZ)
SALAHİ TÜREL UÇKAN (BAĞIMSIZ)
FUAT NAMSOY (BAĞIMSIZ)
FIRAT ATASER (BAĞIMSIZ)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
MÜNÜR ÇAĞANAĞA (CTP Adayı)
MÜRÜDE BEŞOK (CTP Adayı)
NAZİM ARSLAN (CTP Adayı)
ADAN RESMİ (CTP Adayı)
HALİL ERDOĞUŞ (CTP Adayı)
EDİP BARBAROS (CTP Adayı)
EMRAH EDİZER (CTP Adayı)
AYGÜL SERMETOĞLU (CTP Adayı)
DAĞDOĞAN SADRAZAM (CTP Adayı)
ZAFER HÜRAY (CTP Adayı)
AYŞE KAYA (CTP Adayı)
HALİT ERGÖREN (CTP Adayı)
HATİCE GÜREL (CTP Adayı)
AYTEN SAFEL (CTP Adayı)
OĞUZ KARAÇAY (DP Adayı)
ŞAHİN UĞURLU (DP Adayı)
SALİH CUMHUR (DP Adayı)
KURTULUŞ ÇAMLIBELLİ (DP Adayı)
ADIGÜZEL AKDENİZ (DP Adayı)
AHMET TAŞKIN DÜZDABAN (DP Adayı)
FATMA VERESE (DP Adayı)
ERTAN DERYA (DP Adayı)
FERDİ KAÇAKOĞLU (DP Adayı)
İSMAİL TARANCI (DP Adayı)
PEMBE PINAR BÖLÜK (DP Adayı)
CANSU AKAGÜN (DP Adayı)
GÜLTEN SEVİŞ (DP Adayı)
CENNET ANAY (DP Adayı)
BERNA DEVECİ (UBP Adayı)
FAYIK AKMANDOR (UBP Adayı)
DOĞAN BORANSEL (UBP Adayı)
SONAY AKGÜNEY (UBP Adayı)
AHMET TÜRK (UBP Adayı)
TURGUT ÖZBİRİM (UBP Adayı)
BÜŞRA YALDIZSAL (UBP Adayı)
MURAT KARALAR (UBP Adayı)
SİNEM KARDANA (UBP Adayı)
İNCİ KELEŞ (UBP Adayı)
AYŞE BORAT SARAÇ (UBP Adayı)
NİHAT REYHAN (UBP Adayı)
KORAY EMİRHOCA (UBP Adayı)
YUSUF SONAY (UBP Adayı)
REFİK ÇAĞDAŞ (YDP Adayı)
ALİ ÇAĞLAYAN (YDP Adayı)
SERDAR DUMAN (YDP Adayı)
HÜSEYİN FARİS (YDP Adayı)
HARUN ATEŞ (YDP Adayı)
ASENA TOFTA (YDP Adayı)
MEHMET YAVUZ EKMEKCİ (YDP Adayı)
SEVDA KARATAŞ (YDP Adayı)
GÜLCAHAN ARIKLI (YDP Adayı)
MÜGE GÜNAY (YDP Adayı)
ŞENOL TÜRÜT (YDP Adayı)
HALİL İBRAHİM ALAT (YDP Adayı)
SEDA KURT (YDP Adayı)
KEMAL BAYRAKTAR (YDP Adayı)
KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
ÇATALKÖY-ESENTEPE - ARAPKÖY
Muhtarlık Adayları
MEHMET SAKALLILAR
TUNCAY BALKAYA
ALİ AVCISOYU
BİRSEN TÜFEKÇİ
MUHAMMED KURTOĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- GÖKHAN GÜNEY
HALİL YILDIRIM
MEHMET SALİH KÜRTOĞLU
FATMA ERSOY
CEVDET TOMBUL
SALİH KARABULUT
ABDURRAHMAN SÜNBÜL
ÇATALKÖY-ESENTEPE - BAHÇELİ
Muhtarlık Adayları 1- İLYAS BULUT
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
MURAT ŞENGÜN
EYÜP ŞENGÜN
SONER SOYTÜRK
HÜSEYİN AYGÜN
ÇATALKÖY-ESENTEPE - BEŞPARMAK
Muhtarlık Adayları
HÜSEYİN GÜNALTIN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HÜSEYİN ÇETİNKAYA
CİHAN GÜNALTIN
HANIM GÜNALTIN SÜNNETÇİOĞLU
AHMET ÖZTEKİN
ÇATALKÖY-ESENTEPE - ÇATALKÖY
Muhtarlık Adayları
HÜSEYİN AKIŞ
MEHMET ONAT
YUSUF SİPAHİ
MEHMET ÖMER FARİS
SERKAN ZEYİN
UMUT NUMAN
ULAŞ AYSU
SİNAN DEDE
BURAK BAĞLAŞ
AHMET SÖKER
MUSTAFA BOZYEL
GAZİ ÖNDER ORANOĞLU
HASAN BULDUK
ÇATALKÖY-ESENTEPE - ESENTEPE
Muhtarlık Adayları 1- ESER KAN
GÜNAY TAKATUKA
CEMALETTİN KARAL
ERCAN GÜRBÜZ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MECİT ERMEMİŞ
AHMET FATİH FEVZİ ÇAKMAK ERDOĞAN
AHMET TEKOL
TAHSİN GENÇ
NEDİME ARIKAN
NERSİN OSMAN
AHMET ERDOĞAN
ÇATALKÖY-ESENTEPE - KARAAĞAÇ
Muhtarlık Adayları
YILMAZ UZMANER
ERDEM MEŞELİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BİRAY KORKUSUZCAN
KAAN SEZGİN
HASAN SEZGİN
VELİ MUTLUEL
DİKMEN - AĞIRDAĞ
Muhtarlık Adayları
HASAN OKTAY PİRO
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ DAYI
ÖMER SERTSÖZ
ÖZKAY ERTAYFUR
ALİ KANİ SUCUOĞLU
DİKMEN - AKÇİÇEK
Muhtarlık Adayları 1- ALİ KİNSİZ
ELMAZİYE TOSBIYIK
ECE KİNSİZ
DİKMEN - AŞAĞI DİKMEN MAH.
Muhtarlık Adayları
MUSTAFA CUMHUR
EYYUP KOÇÇAT
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İSMAİL İNKAYA
DUDU KURT
SERDAR GÜRBÜZ
VELİ ÖZKOÇÇATLI
ÖZCAN KARA
KAAN GÜÇSAV
BATUHAN ORBAY
DİKMEN - AŞAĞI TAŞKENT
Muhtarlık Adayları
MEHMET ARİF YAVUZ
DURMUŞ BARIŞKAN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AYŞEGÜL ŞÖFÖREL
ÖMER KALANİZ
BEHÇET ERİŞKEN
İSA TUNÇ
METE TALUĞ
BEHZAT AKKOYUN
SAMİ YEDİYILDIZ
SÜLEYMAN ULÇAY
DİKMEN - BOĞAZKÖY
Muhtarlık Adayları
YÜKSEL ÇAĞLAR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HASAN HÜSEYİN DAYI
PEMBE ABOHORLU
MELİS GÜLBEŞ
MEHMET BAYSAL
DİKMEN - DAĞYOLU
Muhtarlık Adayları
1- MUSTAFA ARAP
CEMAL TOMBUL
ALİ DURAKOĞLU
ŞÜKRÜ BOZOĞLU
MUSTAFA SESSİZ
DİKMEN - GÖÇERİ
Muhtarlık Adayları
HÜSEYİN KÖROĞLU
MUSTAFA GÖÇERİLİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET KANAT
MURAT GÜZOĞLU
METİN YALINKAYA
YAKUP SÜMER ARSEVEN
DİKMEN - GÜNGÖR
Muhtarlık Adayları
AYHAN DEMİRTAŞ
NİHAT YILDIRIM
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SAFİYE FENER
PINAR DEMİRTAŞ
MUHSİNE YILDIRIM
DİKMEN - KÖMÜRCÜ
Muhtarlık Adayları
İLGENÇ BOZKURT
BURAK ELİGÖN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ZÜHRE İZMİRLİ
MÜMÜNE IMGÜL ALTAN
GÜNER ALTAN
DİKMEN - PINARBAŞI
Muhtarlık Adayları
KEMAL HACIYARIM
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- FATMA BAĞZIBAĞLI
HALİL BOŞNAK
İZZET TATLICALI
MESUT KEÇECİ
Muhtarlık Adayları
SERKAN PİLLİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MURAT AKBULUT
CEMAL MANGA
MEHMET AMCA
DİKMEN - YENİ MAH.
Muhtarlık Adayları
MUSTAFA MERAL
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MURAT AYDIN
EMİNE MERAL
PERTEV KALKANER
DİKMEN - YUKARI DİKMEN MAH.
Muhtarlık Adayları
ŞEVKET DUYAR
HÜSEYİN BARBET
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BİLAL GÜLERYÜZ
HÜSEYİN ÖZÇAKA
SEVİLAY DUYAR
ALİ İNKAYA
ASYE YILDIRIM
NEJLA BARBET
MERT ÖZSEZER
ALİ GÜLAKDENİZ
DİKMEN - YUKARI TAŞKENT
Muhtarlık Adayları
DURMUŞ AŞANDIR
İRFAN YALÇICI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH ÖZMAN
TÜNSER TAYFUNER
KAŞİF KAŞİFOĞULLARI
AHMET ATEŞSÖNMEZ
NİYAZİ AKÇAER
FATOŞ RADO
SİNAN MUSTAFA KOKULU
BESİM FARUKCAN
GİRNE - AŞAĞI GİRNE MAH.
Muhtarlık Adayları
GÖNÜL YAVŞAN
ERKAN DEDE
KAMİL ÖZAYMAN
FERDİ YILDIRIM
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MURAT HAZIRLAR
ESENGÜL ŞAHİN
DENİZ OĞUZ
ARZU GÜZ
MERT PİROĞLU
GİRNE - BEYLERBEYİ
Muhtarlık Adayları
NİYAZİ ENGİN
MAHMUT PULYACI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- OSMAN KÜÇÜK
MİTHAT KARANFİLLER
RAMADAN PERÇİN
DOĞAY AYRILMAZKARDEŞLER
GİRNE - ÇİFTLİKLER MAH.
Muhtarlık Adayları
BETÜL BEDEL
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEVLANA KIRDAĞ
MUSTAFA EGEMEN ERDENDOĞ
GİRNE - DEĞİRMENTAŞI MAH.
Muhtarlık Adayları
SÜBEL SOLAK
ANDAÇ ÖZAYDINLIK
CELİL AKARPINAR
SALİH ODAY
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CELAL BARIŞ ÖZKAYIM
MUSTAFA ÖZAYDINLIK
SENEM ANCIN ÖZAYDINLIK
BUDAK OKCU
GAYE EKER
AKIN AKI
RADİYE ODAY
ABDULLAH KORKMAZ
ZULFIYA AKARPINAR
GİRNE - DOĞANKÖY MAH.
Muhtarlık Adayları
SERTAÇ SERDAR
NİYAZİ BEDEL
İNCİLAY FELL
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DURMUŞ ŞAHİN
RAMADAN ÇAĞLA
SALİH SOYDAM KALAYCIOĞLU
AYER TAŞELOĞLU
GİRNE - EDREMİT MAH.
Muhtarlık Adayları
HASAN GÜLBAL
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH GÜLBAL
OXANA GÜLBAL
NAİLE GÜLBAL
GİRNE - ESKİ TÜRK MAH.
Muhtarlık Adayları 1- TUĞÇE ÖREN
ZEKİ YILMAZ
ADİL GÖRÜŞ
EDİZ BERÇ
MERİÇ BAHADİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BESİM BESİMLER
MUSTAFA SUNAR
GÜLÜMSER AKINCI
ALİBAZ SEÇKİN
FATMA AYAN
FATMA HÜRDENİZ
ALİ FAHRİ
GİRNE - KARAKUM MAH.
Muhtarlık Adayları
AHMET AĞAOĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BURAK EMİNGİL
ADEM ŞAFAK
ALİRİZA EREN
GİRNE - KARAMAN MAH.
Muhtarlık Adayları
SAADET CİBO
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HİLAL ŞENOL
IŞIK CİBO
GİRNE - KARAOĞLANOĞLU MAH.
Muhtarlık Adayları
HÜDAVERDİ TUTKU
MUSTAFA ŞÖFÖRLER
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
OSMAN RAHVANCIOĞLU
MEHMET ALİ ONAÇ
OLGUN TAN
HÜSEYİN DURAL
FATMA İNAN
SEVİLAY GİLANLIOĞULLARI
ATİLLA GENÇAYLI
ARİF UZUNALİ
OSMAN KORKMAZLAR
GİRNE - OZANKÖY
Muhtarlık Adayları
ERSOY KARAAZİZ
GÜLHAN KARAAZİZ
ERBAY KAŞİFOĞLU
RAMADAN UZUN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SEVGÜL YANAROĞLU
CELİL KÖKER
BEHSAT ERHAN KORDAĞ
KERİME UZUN
GÜLTEKİN KAŞİFOĞLU
ÖMER BALCIOĞLU
PEMBE KARAAZİZ
HACI MUSTAFA ÇOBAN
HAKKI YEŞİLLEME
GİRNE - ZEYTİNLİK KESİMİ MAH
Muhtarlık Adayları 1- ESAT ATIŞ
2- PERVİN ŞİŞMAN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
GÜLTEN ATIŞ
KURTULUŞ ATIŞ
GİRNE - ZEYTİNLİK KÖY MAH.
Muhtarlık Adayları
OZAN GÜNALTAY
HATİCE AYDIN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NİHAN EĞİLMEZ
SERİM ADANUR
FATMA GEYLAN
HAKAN RÜŞLÜ
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ADATEPE MAH.
Muhtarlık Adayları
KURBAN DOĞRUYOL
ÜMİT KARDEŞLER
ZÜHRE KARİP
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
BUSE ZEYCAN DOĞRUYOL
MURAT ÖZKOÇ
GÜLCAN KARDEŞLER
BAHAR KARDEŞLER
M ALİ PARLAR
FERİDE DEMİR
ŞERİF APAÇİ
FATMA GÜNER
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - AKDENİZ
Muhtarlık Adayları 1- MURAT CED
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
TURHAN BOZALAN
ÖZBAY DAĞCIL
HASAN SADRAZAM
GÜRSEL ARAP
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ALEMDAĞ
Muhtarlık Adayları
ÖMER TABUR
ENVER KONAR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET KARAMAN
2- RAGIP TOSBIYIK
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - BAŞPINAR MAH.
Muhtarlık Adayları
AYFER YILMAZ
REMZİ KARADAĞ
İBRAHİM YAMAN
COŞKUN YILMAZ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- FATMA CANBOLAT
ERSİN ÇAKIR
GÜNAY YILDIRIM
AYSEL YAMAN
REYHAN ÖZDİL
ÖZCAN ATILKAN
ERKİN DAĞAŞTI
GÜLDEN BÜLBÜL
CEFERİYE DAĞAŞTI
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ÇAĞLAYAN MAH. ALS.
Muhtarlık Adayları
NUREDDİN SALCI
GÜLPERİ BATIK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH PALABIYIK
AHMET YURT
OSMAN AKİNER
KEMAL MERTKOL
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ÇAMLIBEL
Muhtarlık Adayları 1- OSMAN NURİ
2- OSMAN MISIRLISOY
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İNANÇ BEYİTLER
AYKUT ÇELİK
HALİL OSMANLI
HASAN KARALAR
TANER ÖZBİLGİLİ
KEMAL ÖZBEYİT
MURAT ÖZBEYİT
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - GEÇİTKÖY
Muhtarlık Adayları
BAYRAM AVCI
TUNCAY ÇAKIR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
OSMAN KILIÇ
HALİL KILIÇ
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - HİSARKÖY
Muhtarlık Adayları
CANPOLAT ŞEMİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- YUSUF İNSEL
AHMET TOPCUOĞLU
HÜSEYİN ÇOBANCIK
MEHMET EMİN AYKEN
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ILGAZ
Muhtarlık Adayları
KIYMET SARIOĞLU
ATİLA KAYA
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BİLHAN KAYA
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KARŞIYAKA
Muhtarlık Adayları
ZEYNEP DAĞGÜL
AHMET PELİT
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CEMAL DÜZDABAN
HASAN ÖZSÖNMEZER
BAYRAM DAĞGÜL
ÖZBEY PAŞAOĞLULARI
MUSTAFA SERTDEMİR
ÖMER PAŞAOĞLULARI
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KAYALAR
Muhtarlık Adayları
NİZAMETDİN ÇAĞLAYAN
MÜRSEL KURT
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BASRİ ÇAĞLAYAN
HAVVA ÇAKIR
MAHMUT TAŞDEMİR
METİN ÖZTÜRK
ABDURRAHMAN AYDEMİR
MAHMUT KESKİN
SABRİ DALDAL
GÜRSEL KARADAŞ
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KOCATEPE MAH.
Muhtarlık Adayları
MEHMET ALİ ELLİDÖRT
ÇAĞDAŞ GÖÇMEN
İHSAN TANIK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RÜSTEM SUCUOĞLU
TİJEN ELLİDÖRT
REMZİ TANIK
ETEM UĞURLU
HAMİT GÜNECE
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KOZAN
Muhtarlık Adayları
CEMAL ÜSTÜNSOY
SERKAN ALKANAT
HATİCE BEŞİKTEPELİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET ÜSTÜNSOY
HALİT TERKAN
MUSTAFA ŞERİFOĞLU
MEHMET ŞERİFOĞLU
KAYA KASTANBOLLU
MERAL UĞURLU
BEYİT TABUR
TUĞKAN TERALI
TURAN ÖZDEVİR
YILMAZ TÜZEL
ÇAĞDA İSMAİL BİLMEZ
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - MALATYA/İNCESU
Muhtarlık Adayları
ZEHRA BEYDOLA
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ERTAN BORAT
ABDURRAZAK İŞÇİ
MUSTAFA KARABULUT
HALİT İŞÇİ
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - SADRAZAMKÖY
Muhtarlık Adayları 1- YAKUP DİLEK
2- MEHMET ÇAKIR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
MURTAZ TÜRÜT
ÖMER ÇAKIR
ADEM ERTÜRK
İBRAHİM ASLANTÜRK
MURAT AYGÜN
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - SAKARYA MAH. LAPTA
Muhtarlık Adayları
SELDA DURUSULAR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH KARDEŞLER
NERGÜL TEZKOL
ZARİF KELEŞ
CRISTINA BALOĞLU
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - TEPEBAŞI
Muhtarlık Adayları
SERHAT KEYFİALA
ÖZCAN BARTU BIÇAKLI
NÖĞBER KIRMIZILAR DOĞU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MURAT ARSLAN
BÜLENT EMİNOĞLU
NECATİ KARARLI
HÜSEYİN ÇELİK
FATMA ÇAKIR
MERVE KANAK
SALAHİ SAĞOL
İNCİLAY OZAN
MELİN KEYFİALA KONYA
VAHİDE ÇELİK
EMİNE ERPAK
ZAFER TOP
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - TINAZTEPE MAH.
Muhtarlık Adayları 1- EMİNE TEK
DENİZ TUNÇELLİ
HALİL KARALAR
YUSUF TOSUN
AYER SÜERMAN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
SADİYE AYPER ÇALIKAN
SAİME DERYA
SERHAN İSAOĞULLARI
MERYEM SEBEP
AHMET KONUT
İSMAİL AHİSKAL
ALAADDİN KARALAR
DOĞUŞ ÇATALOĞLU
AKAY DENİZLİ
CAN GÜNER
REFET ÖZGÜRT
YILMAZ GÖZGEN
ŞANER SİNAR
MUSTAFA KELEŞ
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - TÜRK MAH.
Muhtarlık Adayları
İBRAHİM SESSİZ
HÜSEYİN EKİNCİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET SESSİZ
BEHİYE ŞENGÜL SESSİZ
FİLİZ EKİNCİ
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YAVUZ MAH.
Muhtarlık Adayları
HALİL GÜLERMAN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HÜSEYİN GÜLERMAN
HEDİYE GÜLERMAN
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YAYLA MAH.
Muhtarlık Adayları
ALİ PALABIYIK
ŞEREF ÖZBİRİM
AZİZ CİCİBABA
ZALİHE ŞAFAK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NAİM TİLKİOĞLU
RECEP KARAGÖL
SERKAN OVALI
YUSUF ÇAKARTAŞ
ŞAKİRE ÜNLÜSOYER
SELİM SONAY
NEVZAT KAPTAN
TAYFUN KARABEY
ABDULRAHİM DÜNDAR
CENK YILMAZ
İMREN GÜRLER
ÖMER ENGİN GÜL
PINAR ERKÖSE
İBRAHİM ŞAFAK
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YEŞİLOVA MAH.
Muhtarlık Adayları
BESİM TARANCI
SELDAL BOZYİĞİTBAŞI
CAVİT DERELİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
İSMAİL EMİRHOCA
İBRAHİM GEVHER
İBRAHİM KÖLE
MERYEM CİDDİ
HASAN AVLAR
HATİCE AVLAR
AŞKIN DERELİ
İSLAM SÜREK
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YEŞİLTEPE
Muhtarlık Adayları 1- YALÇIN KAYA
2- YELDA DİLEK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- GINA ŞANVERDİ
HACER SARIOĞLU
İLTER SARIOĞLU
ELA AKIN ÇEÇEN
ZELİHA TEZKOL
BEHİÇ ÖZER
MEHMET AVCI
ERDOĞAN DİLEK
MERTKAN UÇAN
GÜZELYURT İLÇESİ
BELEDİYELER
GÜZELYURT BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
OSMAN BİCAN (CTP Adayı)
MAHMUT ÖZÇINAR (UBP Adayı)
REŞAT KANSOY (BAĞIMSIZ)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
SERGÜLEN RÜSTEMOĞLU (CTP Adayı)
NURİYE ERTÜRK (CTP Adayı)
AHMET YORULMAZ (CTP Adayı)
UĞUR SAYGILI (CTP Adayı)
KEMAL AKEL (CTP Adayı)
MÜNEVVER UYSAL TUNÇBEL (CTP Adayı)
HASAN ALTINMAKAS (CTP Adayı)
REMZİYE SİHAM (CTP Adayı)
HASAN ÖZÜORÇUN (CTP Adayı)
TURAN TARZAN (CTP Adayı)
VELEDDİN TAŞKENT (CTP Adayı)
ALİYE GİLANLIOĞULLARI (CTP Adayı)
KADRİYE PİRE (CTP Adayı)
OSMAN BULUN (CTP Adayı)
KEMAL SAYGILI (DP Adayı)
HALİDE SELDEN (DP Adayı)
GÜL AKKUŞ (DP Adayı)
KORAL SAYGINER (DP Adayı)
SALAHİDDİN İSKİFOĞLU (DP Adayı)
DERYA SADRAZAM (DP Adayı)
BEKİR ERBEKİR (DP Adayı)
ALİ KOCAMAN (DP Adayı)
FATMA KIZILYÜREK (DP Adayı)
SAVAŞ AYDIN (DP Adayı)
NECİP ÜNALAN (DP Adayı)
DUYGU KIZILKAYA (DP Adayı)
GÖKHAN GAZCIOĞLU (DP Adayı)
OSMAN GEZER (DP Adayı)
CEMAL DARBAZ (TDP Adayı)
YAHYA ÇUKUROVALI (TDP Adayı)
DİLEK ÖTÜN SAY (TDP Adayı)
KORAY GÜRKAYA (TDP Adayı)
YILMAZ ÖZTÜRK (TDP Adayı)
GÜRKAN TAÇKIRAN (TDP Adayı)
GÜLSEN ÜNLÜYOL (TDP Adayı)
FATİH ÇABUK (TDP Adayı)
EROL AKACAN (TDP Adayı)
KEREM KEREMOĞLU (TDP Adayı)
SONGÜL ÇAKIR (TDP Adayı)
EVREN DEMİRBİLEK (TDP Adayı)
NİL ÇUKUROVALI ÖZKIZAN (TDP Adayı)
FİLİZ KÜPELİOĞLU (TDP Adayı)
SALİH SALDAM (UBP Adayı)
ÖZTAŞ TÜM (UBP Adayı)
CEMAL İNECİ (UBP Adayı)
COŞKUN TALİHSİZ (UBP Adayı)
BERNA ADATAŞ (UBP Adayı)
HASAN KALKANLI (UBP Adayı)
MUSTAFA ALTUN (UBP Adayı)
EMRE SAĞANAK (UBP Adayı)
FERGÜL TATLISES (UBP Adayı)
MERYEM GÖKEN TANAYDIN (UBP Adayı)
AYŞE BÜYÜKOĞLU (UBP Adayı)
BUĞRA SADIK (UBP Adayı)
OSMAN KASABOĞLU (UBP Adayı)
SABRİYE ÖZEN SAYIM (UBP Adayı)
ALİ ERDEM (YDP Adayı)
RAMAZAN YILDIZ (YDP Adayı)
KADİR AZTEKİN (YDP Adayı)
MUSTAFA GÖKÇEOĞLU (YDP Adayı)
CENNET YASAK (YDP Adayı)
HASAN BARAN (YDP Adayı)
NUMAN SADIK KILIÇ (YDP Adayı)
ABDULLAH BAYBURT (YDP Adayı)
MUHİTTİN SÜZGEN (YDP Adayı)
MERYEM KÜPELİ (YDP Adayı)
EBRU BOZKURT (YDP Adayı)
HATİCE AVUNÇ (YDP Adayı)
POLAT URUK (YDP Adayı)
ELİF GÖKDENİZ (YDP Adayı)
KÖY İHTİYAR HEYETLERİ 1- GÜZELYURT - AKÇAY
Muhtarlık Adayları
UĞUR DERELİKÖYLÜ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HALİL ŞABAN
ATEŞ AYKEN
NAZIM AYKEN
ALİ DOĞTAŞ
GÜZELYURT - AŞAĞI BOSTANCI MAH.
Muhtarlık Adayları
ÖZKAN ÖZKAN
VİJDAN OKALPOĞLU
FIRAT ARKIN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RAMADAN KAVALCI
GÖKHAN ABAKAN
NİYAZİ BETERİ
HÜSEYİN SÖNMEZ
GÜZELYURT - AYDINKÖY
Muhtarlık Adayları
RAMADAN CANER
TAMER TAYANÇ
YILMAZ FIRAT
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İBRAHİM EKBİÇ
ASIM METTİ
AKILE ÇİZER
AVNİ PORTOCU
MERYEM ALKAN
GÜZELYURT - GAYRETKÖY
Muhtarlık Adayları
SERDAR UNAL
SADIK AKAN
İSA AVUNÇ
MEHMET KAPLAN
ERHAN YEŞİLYAYLA
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
FATİH AZTEKİN
FATMA DOĞAN
OKAN DAĞA
UĞUR TURHAN
ARZU GÜL
HALİL YILMAZ
GÜZELYURT - GÜNEŞKÖY MAH.
Muhtarlık Adayları
AKAY DARBAZ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RAĞIP ÇEKO
HASAN DAĞCIOĞLU
AHMET HAS
CEM ADIMLI
GÜZELYURT - İSMET PAŞA MAH.
Muhtarlık Adayları
AŞIK HÜSEYİN MAVİDENİZ
AHMET KOLCU
AHMET BALTACI
HÜSEYİN EĞİTMEN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- POLAT MERTBİLEK
KIVANÇ KARAMANOĞLU
SÜLEYMAN KAVAKLI
KURTULUŞ GAMLA
BÜLENT KİBAR
GÜLER CENKCİLER TERZİOĞLU
HASAN ASOVA ERDENAY
ALİ ERSES
KERİM AKGÜN
GÜZELYURT - KALKANLI
Muhtarlık Adayları
AYKUT ERİŞİR
ŞERİF AVCIOĞULLARI
KEMAL KISAOĞLU
ALPER SERİN
SEZEN HİLKAT
KAĞAN KOVANCI
MEHMET SALİH TOMBUL
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BERK ÖZAŞIK
NESİME ASKAYA DİREKCİ
NESRİN KISAOĞLU
HAZAR KAPISIZ
TÖZEN BAFLI
ALİ AVCIOĞULLARI
FUNDA GİLANLIOĞULLARI
VEDİA KOVANCI
HÜSEYİN EMİNEL
AYGÜL BENEKLİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH BENEKLİ
CEMAL AKEL
DÜRÜ ALTINMAKAS
POLAT KORŞAN
GÜZELYURT - MEVLEVİ
Muhtarlık Adayları
İSMAİL AYYILDIZ
TURGAY YILDIZ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SELMA TAÇKIRAN
AHMET ÖZMÜEZZİN
FİRUZE ŞİMŞEK
İLYAS ÖRENTEPE
OSMAN GÖÇMEN
ALİ DİNÇER
BAHAR AYDIN
PERİN İZMİR
GÜZELYURT - PİYALE PAŞA MAH. GÜZ
Muhtarlık Adayları
EMİRZADE SİPERCİ
OSMAN BİNATLILI
FIRAT PAŞAOĞLU
SALİH KARAPAŞA
YAVUZ YARKIN
ZİHNİ GÜLBEŞ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İBRAHİM GÜLER
NİYAZİ ERGÜLEN
ALPER ÖZKUL
ALİ AVARE
SAFİYE ÖZTEMEL
ERHAN KİBAR
HATİCE YAŞİNSES
SALİH GÜLMEZ
SEVİLAY PAYTONCULAR
MAHMUT ERSES
GÜRSEL YEŞİLADA
ÖMER AMCALAR
BERGUN KIZILER
CEMİLE SİPERCİ
HANİFE İZEL
SEVGİ GÜLBEŞ
ERKAN BALÇIK
1- CAVİT SEKMEN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
CEMALİYE BAĞCIOĞLULARI
ÇAĞIN ŞERİFALİ
NİYAZİ BETERİ
DENKTAŞ ÖMER ŞAHİNSOY
GÜZELYURT - ŞAHİNLER
Muhtarlık Adayları
HALİL YANGIN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DİLEK ŞERİFALİ
HAVVA YURDAL
HASAN DAYICIK
SERHAN GENCE
GÜZELYURT - YAYLA MAH. GÜZELYURT
Muhtarlık Adayları
MURAT RÜSTEMOĞLU
ÇETİN KUŞCU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NURETTİN AYVACI
ÇİSE ÖZGÖREN
MUSTAFA KAHVECİOĞLU
FIRAT ÖZTRAK
MEHMET SOLMAN
YONCA KURBANCI
AHMET SÖNMEZAY
NURETTİN TALAŞ
SALİH YILSAY
GÜZELYURT - YUKARI BOSTANCI MAH.
Muhtarlık Adayları
BÜLENT KARAHAN
CEMAL YABANER
TAŞER GÜRDAL
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ERTAÇ YILDIRIM
YÜKSEL İŞKEY
ŞEMİSTAN İNECİ
MUZAFFER KORKMAZ
MEHMET KOLOŞLU
EMİRZADE TERZİOĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NEŞE CENKSOY
ÖZEL KOCAMAN
SİBEL FABRİKACI
ADEM ÇIKIKCIOĞLU
GÜZELYURT - ZÜMRÜTKÖY
Muhtarlık Adayları
FATMA SİBEL GARANTİ
ERHAN CELALLER
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BEKLEM ÖZTUĞ
ALPER AKYAY
HÜSEYİN KOÇAK
ALİ EMİN
İSKELE İLÇESİ
BELEDİYELER
ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
HAMİT BAKIRCI (UBP Adayı)
SUPHİ COŞKUN (CTP Adayı)
BEKİR BOLATCAN (BAĞIMSIZ)
METİN OSMANLILAR (BAĞIMSIZ)
KÜFİ TULGA (BAĞIMSIZ)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
DENİZ OCAK (CTP Adayı)
EVREN DAĞ (CTP Adayı)
ZEHRA KABA (CTP Adayı)
LİSANİ Kİ (CTP Adayı)
ENGİN KAR (CTP Adayı)
ESMA ETYEMEZ (CTP Adayı)
TURGAY ÖYKÜN (CTP Adayı)
MUSTAFA YÜZGEÇ (CTP Adayı)
MERAL SERTSOY (CTP Adayı)
BAYRAM TEMEL (CTP Adayı)
ŞÜKÜR GÜREŞ (DP Adayı)
ÇAĞLAR YERLİYİĞİT (DP Adayı)
AYŞE BULUT (DP Adayı)
GÜLDEN GÜLER (DP Adayı)
ÇAĞLA EROĞLU (DP Adayı)
ALİ NALBANT (DP Adayı)
AHMET FATİH AĞCAKOCA (DP Adayı)
MURAT YILDIZ (DP Adayı)
KURTULUŞ MİHMAT (DP Adayı)
MURAT BAYRAKTAROĞLU (DP Adayı)
HASAN HASANBULLİ (HP Adayı)
MURAT KIRMIZIYÜZ (HP Adayı)
NURHAY GÖÇEKLİOĞLU (HP Adayı)
YÜKSEL GÜZEL (HP Adayı)
NURTEN İBRAHİM (HP Adayı)
ZEYNEP DÜZEN (HP Adayı)
PERİHAN ARSLAN (HP Adayı)
SUAT HÜSEYİNOĞLULARI (HP Adayı)
DURSUN COŞKUN (HP Adayı)
MUSTAFA KORKMAZ (HP Adayı)
MURAT AYDENK (UBP Adayı)
EKREM AKIN (UBP Adayı)
NAİM KAYEOĞLU (UBP Adayı)
OSMAN GÜNGÖR (UBP Adayı)
HÜSEYİN ALEVKAYALI (UBP Adayı)
KEMAL SOYBİR (UBP Adayı)
EMİNE YILDIZLI (UBP Adayı)
CANAN MİMAR (UBP Adayı)
NURAY KARAKUŞ (UBP Adayı)
ERTAN NURÇİN (UBP Adayı)
SEDAT GÜLEVİ (YDP Adayı)
EREN BULDU (YDP Adayı)
MUTALİP KORKMAZ (YDP Adayı)
İDRİS KOÇ (YDP Adayı)
GÖNÜL ABAT (YDP Adayı)
YAKUP PUSA (YDP Adayı)
DÖNE ECE BEYZADE (YDP Adayı)
YAŞAR TEMEL ÇEBİ (YDP Adayı)
PINAR KÖRÜK (YDP Adayı)
RAİF ZAHTEROĞULLARI (YDP Adayı)
İSKELE BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
HASAN SADIKOĞLU (UBP Adayı)
MEHMET ŞENOL (BAĞIMSIZ)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
ABDULLAH ALTINDAĞ (CTP Adayı)
OSMAN ÖZYÖRE (CTP Adayı)
ZEKİYE GECE (CTP Adayı)
GÜLŞAH DEMİR (CTP Adayı)
DOĞAN GÜNEŞ (CTP Adayı)
AHMET GÖKHAN GÜRER (CTP Adayı)
HALİL DERİCİOĞLU (CTP Adayı)
ÇAĞAN COŞKUNER (CTP Adayı)
MERYEM MUHTARONBAŞI (CTP Adayı)
FİLİZ AYKAN (CTP Adayı)
AKİLE OSUM (CTP Adayı)
AHMET YANMAZ (CTP Adayı)
YAŞAR GENÇ (DP Adayı)
MEHMETALİ YENİGÜN (DP Adayı)
HANİFE DEMİR (DP Adayı)
ÖVGÜ TAYFUN (DP Adayı)
OKŞAN ŞAHAN (DP Adayı)
ÖZLEM YENİGÜN (DP Adayı)
CANSU SAKALLI (DP Adayı)
İSMAİL SÖNMEZ (DP Adayı)
HÜSEYİN ONAÇ (DP Adayı)
AHMET DİNÇ (DP Adayı)
İSMAİL ÖZKURT (DP Adayı)
YAŞAR ŞİMŞEK (DP Adayı)
SİNAN ERHAN GECE (HP Adayı)
ERSİN ŞEMİ (HP Adayı)
MUSTAFA HASLIEL (HP Adayı)
AYÇA ERTUNALILAR (HP Adayı)
ÜMİT ÜREL ÜZGÜNER (HP Adayı)
FIRYUZA DERİCİ (HP Adayı)
YAKUP ÜSTÜNKAYA (HP Adayı)
FATİH AVCILAR (HP Adayı)
MOHAMAD ABOU RAJAB (HP Adayı)
ARZU KILIÇEL (HP Adayı)
HATİCE KAYA (HP Adayı)
NASUH GÜNDOĞAN (HP Adayı)
HEDİYE PEKRİ (TDP Adayı)
ECEVİT ASPRİ (TDP Adayı)
ERSİN HÜRDOĞANOĞLU (TDP Adayı)
İSMAİL OSUM (TDP Adayı)
TEKİN KIZIL (TDP Adayı)
TÜLAY ALPLER (TDP Adayı)
TORGUT ERYILDIZ (TDP Adayı)
ÖCAL MUSAOĞULLARI (TDP Adayı)
ERCAN YÜZÜAK (TDP Adayı)
ELİF ÖZYİĞİT CENGİZ (TDP Adayı)
ZÜHRE BALCIOĞLU (TDP Adayı)
NEJDET GÜL (TDP Adayı)
KUBİLAY AŞIK (UBP Adayı)
ERAY GÖKSAN (UBP Adayı)
İLDENİZ ELBASAN (UBP Adayı)
MÜRSEL ALTUNTAŞ (UBP Adayı)
SULTAN DEMİR ERSALAN (UBP Adayı)
HAMZA BAŞ (UBP Adayı)
SEYMEN YILMAZ (UBP Adayı)
AHMET ORUN (UBP Adayı)
İSMAİL OSUM (UBP Adayı)
SÖZEN ÖZANLAR (UBP Adayı)
ÇAĞLAR KARADAĞ (UBP Adayı)
GÜLSEREN BAHRİYELİ (UBP Adayı)
SEFA KURUKAFA (YDP Adayı)
SONER GENÇ (YDP Adayı)
BURHAN VURAL (YDP Adayı)
GÜLŞEN KIRMIZIYÜZ (YDP Adayı)
MUSTAFA SEVİN (YDP Adayı)
ZEHRA BATTAL (YDP Adayı)
BUSE SARGIN (YDP Adayı)
ENGİN ÇAKIR (YDP Adayı)
AYNUR YILDIZ (YDP Adayı)
ŞENOL KARAKAŞ (YDP Adayı)
KEMAL KUMAŞ (YDP Adayı)
TAYFUN KÖKSAL (YDP Adayı)
MEHMETÇİK-B.KONUK BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
FATMA ÇİMEN TUĞLU (UBP Adayı)
CEMİL SARIÇİZMELİ (CTP Adayı)
MEHMET ÇELEBİ (BAĞIMSIZ)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
MEHMET BULDUK (CTP Adayı)
ALPARSLAN KILIÇ (CTP Adayı)
LOIS IRENE CEMAL (CTP Adayı)
YUSUF KANDİLİ (CTP Adayı)
ZALİHE SEVİL MÜDERRİS (CTP Adayı)
ADNAN MİLLİ (CTP Adayı)
ALİ BOZTUNA (CTP Adayı)
AZMİ AYDOĞDU (CTP Adayı)
HÜSEYİN OLGUN KAHYAOĞLU (CTP Adayı)
TERASA DEĞİRMENCİOĞLU (CTP Adayı)
METİN ER (DP Adayı)
EMRE ÇETİNKAYALI (DP Adayı)
ÖZLEM PARS ÇAMKIRAN (DP Adayı)
SONGÜL KOÇ (DP Adayı)
AYDAN TÜRE (DP Adayı)
CEMİL AYAZ (DP Adayı)
ABDULKADİR YİĞİT (DP Adayı)
ALİ EVREN (DP Adayı)
MUSTAFA ARIOĞLU (DP Adayı)
HÜSEYİN ÖZÜLKÜ (DP Adayı)
ERBAY ÇOBAN (TDP Adayı)
CELAL NEFESOĞLU (TDP Adayı)
NAİM ZORALİ (TDP Adayı)
NİYAZİ AYGAN (TDP Adayı)
NEVİN VAROL (TDP Adayı)
YAŞAR BAKÇA (TDP Adayı)
BAYRAM BAĞRIKARALI (TDP Adayı)
İLKNUR IŞIL TÜRKMEN (TDP Adayı)
ALİ RİZA ARIOĞLU (TDP Adayı)
FUNDA ERENYURT (TDP Adayı)
EMRAH ÖZTÜRK (UBP Adayı)
FATMA KAVAZ (UBP Adayı)
RÜSTEM EVREN (UBP Adayı)
HÜSEYİN GÜRYAY (UBP Adayı)
ASLI ÜTENOĞLU AVŞAR (UBP Adayı)
DAVUT KÖSE (UBP Adayı)
AZİZ ARAS (UBP Adayı)
ALİ BULUT (UBP Adayı)
BELMA ZORNACI (UBP Adayı)
CEMAL AYDINTAN (UBP Adayı)
ADEM YEL (YDP Adayı)
HANİFİ GÜNAY (YDP Adayı)
MEHMET ALİ ŞİMŞEK (YDP Adayı)
ÖZLEM DEĞİRMENCİ (YDP Adayı)
TUNCER TARSUS (YDP Adayı)
MUSTAFA GÖKALP (YDP Adayı)
ÇİMEN BORA (YDP Adayı)
KADER SEVİNDİK (YDP Adayı)
VESİLE HATUN HALİL (YDP Adayı)
ALİ RİZA ASLAN (YDP Adayı)
KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
ERENKÖY - KARPAZ - ADAÇAY
Muhtarlık Adayları
FERDİ YILMAZ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ÖMER KORKMAZER
İBRAHİM KOÇYİĞİT
CANAN YAZICI
ERENKÖY - KARPAZ - AVTEPE
Muhtarlık Adayları
GÜRHAN MANİ
REZVAN İNLEN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA KEMAL AŞIK
HÜSEYİN MANİ
HÜDA MANİ
İSMAİL KOCA
ERENKÖY - KARPAZ - BOLTAŞLI
Muhtarlık Adayları
TURGAY ARSLAN
MUSTAFA SOYBİR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA KOÇ
HASAN ÖZHAN
HASAN YEŞİLKANAT
BÜŞRA DEMİR
MELTEM BULUT
ERENKÖY - KARPAZ - DERİNCE
Muhtarlık Adayları
OSMAN KORKMAZ
KEMAL YILDIZ
HEDİYE GÜNEŞ
MUSTAFA BALCI
SABAHATTİN DUMAN
MEHMET ALİ KORKMAZ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- VAHİT ÇELİK
2- HASAN HÜSEYİN TOZMAZ
ERENKÖY - KARPAZ - ERSİN PAŞA MAH.
Muhtarlık Adayları
EMRAH DEMİRCİ
MUSTAFA ÇOBANOĞLU
EMRE CİVELEK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MURAT ALKAN
ZEHRA ÇOBANOĞLU
SELAMİ BAYRAMOĞLU
ERENKÖY - KARPAZ - ESENKÖY
Muhtarlık Adayları
LEVENT MİHMAT
CENGİZ BAYRAKTAROĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET KATIRCI
ABDULLAH COŞKUN
EMİNE MİHMAT
SONER MİHMAT
ERENKÖY - KARPAZ - GELİNCİK
Muhtarlık Adayları 1- HASAN ÖZLÜ
AHMET TALAY
SİNAN DİLMAÇ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NURETTİN NURÇİN
AHMET GÖZ
CANER ARAS
HALİL İBRAHİM TALAY
ERDAL MERCAN
ÖZKAN KIZIL
YAHYA DİLMAÇ
ERENKÖY - KARPAZ - KALEBURNU
Muhtarlık Adayları
HÜSEYİN BOYLU
MUSTAFA ŞAH
HALİL YEŞİLBULUT
MUSTAFA KAÇAR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BEHCET PEKRİ
AHMET ELKOVAN
MEHMET KEMANECİ
KORALTAY SOYBİR
CEMİLE GÜL
ERENKÖY - KARPAZ - KURUOVA
Muhtarlık Adayları 1- OSMAN GÜL
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
YAŞAR KARA
MUSTAFA KARA
ERTAN REFİK
ERENKÖY - KARPAZ - POLAT PAŞA MAH.
Muhtarlık Adayları
HAYRİ ÇUHADAR
AHMET SOLUR
ÖZGÜR AKIN
SÜLEYMAN ÇEBİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET AKIN
ERENKÖY - KARPAZ - SANCAR PAŞA MAH.
Muhtarlık Adayları 1- CEVDET DAĞ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MİMAR DAĞ
ERENKÖY - KARPAZ - SİPAHİ
Muhtarlık Adayları
MUSTAFA BEYAZYÜZ
RAMAZAN KIRMIZIYÜZ
SAVAŞ ŞAHİN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SERKAN BAKIR
MEHMET YILDIZ
YASİN SOYTÜRK
HATİCE AYDIN
HÜSEYİN GÜLAY
HASAN HACIHASANOĞLU
İSMAİL AYDENK
ERENKÖY - KARPAZ - TAŞLICA
Muhtarlık Adayları
FARUK AKKUŞ
BARIŞ AKSU
BAYRAM KARAMAN
İBRAHİM ÇELİK
HATİCE AKKUŞ
AYŞE ÇELİK
ÖZLEM AKSU
KADİR ÇELİK
ERENKÖY - KARPAZ - YENİ ERENKÖY
Muhtarlık Adayları
SAFİYE MİMAR SAYAR
MESUT ÖZBALIKCI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CEMİLE ŞENKURT
MELİHA GÜNDEŞ
MEHMET AYDENER
HARBİYE MİNE SAYAR
ERENKÖY - KARPAZ - YEŞİLKÖY
Muhtarlık Adayları
PEROL MAVİLİ
HAŞİM BAYKUT
YILMAZ GÜLER
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- KEMAL KADI
UĞUR GÜNGÖR
VEYSEL AKAR
ŞÜKRÜ GÜRLER
ERENKÖY - KARPAZ - ZİYAMET
Muhtarlık Adayları
RAMAZAN DEMİR
ERDAL CİNCİL
HACIBEY MEHMETOĞLU
İBRAHİM KARAMAN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- UĞUR AVCI
AYGÜN TÜRK
ERDAL MUTLU
NURGÜN ZATEROĞULLARI
KADER KARAMAN
DOĞAN BULDUK
İSKELE - AĞILLAR
Muhtarlık Adayları
HALİL DAĞBAŞI
RAŞİT AYLANÇ
ALİ AKKOYUN
YILMAZ ALTUNDAĞ
İSMİHAN AVCI
ECEVİT YENİGÜN
TÜNAY ALTUNDAĞ
GÜLSEN TİLKİ
MEHMETALİ YENİGÜN
MUSTAFA MEMİŞ
İZZET AYLANÇ
İSKELE - ALTINOVA
Muhtarlık Adayları
MUSTAFA DAĞBAŞI
ERBİL KARA
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İBRAHİM KARA
SULTAN KUMRAL
MURAT KASAP
GÜLSÜN KARA
ERGUN BARANİ
KEMAL KELEDİ
OZAN TİLKİ
RİFAT SELİMOĞLU
İSKELE - ARDAHAN
Muhtarlık Adayları
İSMAİL ÇAVDAR
İSMAİL ÖĞÜT
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EREN GARGI
TURAN EVRAN
BAHRİ ÖZALP
İLKAY ÖĞÜT
CELİL ÖĞÜT
İSKELE - AYGÜN
Muhtarlık Adayları 1- HAMDİ KAYA
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
AYŞE HATİP
ERDAL TÜRKSOY
HÜSEYİN GÜN
ORHAN ARIMUM
İSKELE - BOĞAZ MAH.
Muhtarlık Adayları
İSMAİL CURCUR
ÖZDEMİR KONURALP
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CANAN SORGÜN
ALPER ALTAY BABUTSALI
KAMİL PAŞA
GÜRCAN YÜZÜAK
İSKELE - BOĞAZİÇİ
Muhtarlık Adayları
ENİZ AKŞAHİN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SADIK YAZICI
ÖZTEKİN TAŞKIRANLAR
MEHMET ALTUNTAŞ
İSKELE - BOĞAZTEPE MAH.
Muhtarlık Adayları
OSMAN AKBALLI
ÇAĞIL ÇIRAKOĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA ŞENER
EMİNE ZORALİ
OKŞAN ÇALIŞIR
İSKELE - CEVİZLİ MAH.
Muhtarlık Adayları
PETEK NUSRET YARICIOĞLU
GÖKHAN ÖZTUGAY
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İBRAHİM EVLAT
SERKAN ÖZTUGAY
KAMİL ÖZTUGAY
ŞEFİKA EVLAT
İSKELE - ERGAZİ
Muhtarlık Adayları
HALİL FİKRET ÖZTÜRK
MEHMET ŞAHKIN
SUZAN HAFIZ
HALİL EFE
AYTEN EFE
YUSUF BOZAK
ORHAN SADIKLAR
METİN YAĞCIOĞLU
HÜSEYİN KEMANECİ
SADİYE ALTIN
İSKELE - İSKELE MERKEZ MAH.
Muhtarlık Adayları
SERMET NERELİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA ÖZDINAK
FAİK CEMMEDO
FERGÜN NERELİ
SALİH MERT ÇAKIRLI
İSKELE - KALECİK MAH.
Muhtarlık Adayları
MURAT ÖZER
MAHMUT GÜLDEN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET CAN
LEYLA ÖZKAN
TARIK ÇETİNKAYA
ARİF BAŞARIR
MEHMET AVCI
İSKELE - KAPLICA
Muhtarlık Adayları 1- ADEM BAŞ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
ADİL AKPINAR
FERİT ERTEM
YAKUP GENÇ
OGÜN DURSUN
İSKELE - KİLİTKAYA
Muhtarlık Adayları
HAMİDE KANİZİ KÖMÜRCÜGİL
ALKAN KİLİTKAYALI
HAŞİM KÖMÜRCÜGİL
UTKU ÖZOĞLU
MERYEM SUAN
İSMAİL KÖMÜRCÜGİL
VASIF YÜZÜAK
SELKAN ZABİTLER
PEMBE YAHAT
MUSTAFA ÖĞDÜ
İSKELE - KURTULUŞ
Muhtarlık Adayları 1- FİKRİ AKSÜT
2- ERKUT BOZDAĞ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ AKSÜT
ERDİNÇ KIRIKKALE
MERYEM ZABİTLER
MERYEM ERCEN AKSÜT
İSKELE - KUZUCUK
Muhtarlık Adayları
TÜRKEŞ ÖĞÜNÇER
AKAN HOCA
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ SEVEN
ÖZGÜR BEYAZ
ABDULLAH GİLDİR
BARIŞ BEREKETLİGİL
KEMAL YAŞAR HORDAN
İBRAHİM SALDUN
İSMAİL ÜRÜNCÜOĞLU
İSKELE - MERSİNLİK
Muhtarlık Adayları
YILMAZ ÇAKIRAL
MUTLU ŞEKER
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- YUSUF KALEM
ÖMER GARGAR
DOĞAN AYDIN
BARIŞ MAZLUM
NİYAZİ SEVİN
SABAHATTİN GÖRAL
AZİZ AYDİNCİ
İSKELE - ÖTÜKEN
Muhtarlık Adayları
TURGUT ÖZYÖRE
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HALİL KETEN
HÜSEYİN BOLEL
MEHMET ARKOÇ
MURAT BURAM
İSKELE - SINIRÜSTÜ
Muhtarlık Adayları
HALİL YENİGÜN
ALİ GÜLLET
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET SADIKEL
AMBER EKENLEROĞLU
FİKRET AKAN
ÇAYAN BULLİ
İSKELE - TOPÇUKÖY
Muhtarlık Adayları
METİN BALAN
YUSUF HACIOĞLU
PEMBE SOĞANCI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RİFAT KONT
İZZET BAHCECİ
AHMET OSUM
GÖKHAN KONYALI
MEHMET ÖZBEN
ALPAY MİRİLLO
YUSUF SOYKARA
ÖMER AŞITAŞ
İSKELE - TURNALAR
Muhtarlık Adayları
OSMAN KIRÇİÇEK
BAYRAM GÖKTAŞ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ OKUMUŞ
SİNEM AKIN
MEHMET TELLİ
SERHAT OĞUZ SEKMEN
HANIM GÖKTAŞ
CENNET DAMAR ÇAKIR
HAMDİ GÖKTAŞ
GÜRSOY GÖKTAŞ
İSKELE - TUZLUCA
Muhtarlık Adayları 1- ÖMER TIRAKİ
2- SULTAN EREN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SEDAT KORKMAZ
DURAN ASLAN
İBRAHİM SAYMAZ
NAZIM İNANDIM
FERHAT KALAY
MUSTAFA ERYÜCE
DURDU MEHMET ÇALIŞ
İSKELE - YARKÖY
Muhtarlık Adayları 1- ALİ YAKAR
2- HALİL ŞEN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HÜSEYİN TURAN
RAMAZAN DOLU
SELÇUK YAZİCİER
SEYFETTİN ŞAHAN
ZAFER DEMİR
ŞENGÜL TEKKANAT
İSMAİL DOLU
RECEP GEZER
MEHMETÇİK-B.KONUK - BAFRA
Muhtarlık Adayları 1- SEMİH AVCI
SELİM ÇETİL
MEHMET GÜLEÇ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA BALCI
MUHAMMET TÜRKOĞLU
KADİR BÖŞDÜR
ALİ GÜL
UĞUR ŞİMŞEK
KENAN EROL
MEHMETÇİK-B.KONUK - BALALAN
Muhtarlık Adayları
CAFER ÖZBALALANLI
AKİF VOLKAN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
HASAN BİRŞAN
BÜRHAN IŞIK GÜLKAYA
KEMAL ÇİFTÇİOĞLU
EMİR ALİ KORMAN
MEHMETÇİK-B.KONUK - BÜYÜKKONUK
Muhtarlık Adayları
NALAN EVREN
NURİ ÖZTEN
KAMİL SALPER
VELİ DAYANIKLI
MUSTAFA DOĞAN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- TUĞÇE AŞUT
AHMET POSTACIOĞLU
TAYFUN USBAHALI
SERHAN UZUN
MEHMETÇİK-B.KONUK - ÇAYIROVA
Muhtarlık Adayları
İRFAN SARICA
AHMET ERCÜMENT
MUSTAFA KARAHASAN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HAVVA ÇAKICI
OKTAY ABUZET
ERSİN GÜNDEĞER
GÜLAY MAHMUTLAR
MEHMETÇİK-B.KONUK - KUMYALI
Muhtarlık Adayları
YAŞAR DEMİR
GÖNÜL ERKAN
RAŞİT DOHAN
MUHLİS AĞCABAY
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İSMAİL İLHAN
MUSTAFA BANBAL
OSMAN GÜNDOĞAR
AHMET PARS
FATİH ASLAN
ASUMAN AĞCABAY
POLAT POYRAZ
MUSTAFA ASLAN
MEHMETÇİK-B.KONUK - MEHMETCİK
Muhtarlık Adayları
MURAT SOFU
GÜNEY BALLI
HASAN ONBAŞI
ÖZLEM ÖZELMAS
HAVVA KARAÇALI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MAHMUT SELVER
MUSTAFA BEHÇETOĞLU
MEHMET BAKKALOĞLU
ALİ BALETTİ
SEVİM AĞAOĞLU
SEVİM HÜRYOL
AYŞE TOLGAN
ÇAĞRI KARAÇALI
MEHMETÇİK-B.KONUK - PAMUKLU
Muhtarlık Adayları
HASAN ÇELİK
SERDAL AVŞAR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HÜSEYİN KÖKSAL
ŞAHİN YAŞAR
MEHMET HASÖZ
HÜLYA YILDIZ
CANSEV AVŞAR
MURAT BAYRAM
ADNAN KEHAN
MEHMETÇİK-B.KONUK - SAZLIKÖY
Muhtarlık Adayları
GÜNEŞ BARIŞSAL
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DERVİŞE BARIŞSAL
MEHMET ÇOBAN
ÜMİT HADIMCI
DERYA ÜRÜNCÜOĞLU
MEHMETÇİK-B.KONUK - YEDİKONUK
Muhtarlık Adayları
ALİ ÜTENOĞLU
DAVUT SEVİNDİK
AHMET KÖSE
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
CEBRAİL AKILLIOĞLU
GÖKHAN MORKAYA
MEYTİ ATEŞ
ALİ POLAT
İBRAHİM BULDUK
EMRULLAH KÖSE
MEHMETÇİK-B.KONUK - ZEYBEKKÖY
Muhtarlık Adayları 1- FEVZİ ÇAVUŞ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
SERAL TİLİM
ALİ ÇAVUŞ
GULCHEHRA YİĞİTTÜRK
MEHMET ÇAVUŞ
LEFKE İLÇESİ
BELEDİYELER
LEFKE BELEDİYESİ
Başkanlık Adayları
ADİL ÖZGEY (UBP Adayı)
AZİZ KAYA (CTP Adayı)
ADNAN ERASLAN (BAĞIMSIZ)
Belediye Meclis Üyeliği Adayları
HÜDAVERDİ BAYKARA (CTP Adayı)
MÜGE ÖREÇ (CTP Adayı)
MEFTÜNE HOCALI (CTP Adayı)
HATİCE SEVİNDİ (CTP Adayı)
HASAN ERGEL (CTP Adayı)
HASAN LEYLA İÇER (CTP Adayı)
HASAN YONCACI (CTP Adayı)
NURAN GAZİ (CTP Adayı)
İBRAHİM OYMAN (CTP Adayı)
ERDAL ERTÜRK (CTP Adayı)
FERİT KURTULAN (DP Adayı)
ALİYE BULANCAK (DP Adayı)
UĞUR KAŞER (DP Adayı)
RABİA SAYLAN (DP Adayı)
FİGEN KARAFİSTAN (DP Adayı)
ADEM TAHSİLDAROĞULLARI (DP Adayı)
SALİH ULUŞAN (DP Adayı)
CEMAL YORULMAZ (DP Adayı)
DEMET AYDIN (DP Adayı)
CAHİT SERGİL (DP Adayı)
ARİF KIZILGÖK (TDP Adayı)
KAMİL YAYICI (TDP Adayı)
HÜLYA KASAP (TDP Adayı)
TURGUT REİS KARABETÇA (TDP Adayı)
DERYA DEMİRCİ (TDP Adayı)
BEHİÇ EVLAT (TDP Adayı)
MEHMET GÖKÇEBAĞ (TDP Adayı)
DERVİŞE KARAGÖZLÜ (TDP Adayı)
HASAN MENEK (TDP Adayı)
YUSUF NİDAİ (TDP Adayı)
CEMALİYE SERGİL (UBP Adayı)
HAMİT DOĞAÇ (UBP Adayı)
EMİNE KAMÇI (UBP Adayı)
GÜRAL AĞIN (UBP Adayı)
EMİNE ÖZGENÇ (UBP Adayı)
MEHMET GÖRSEL (UBP Adayı)
AHTUNÇ ALPUN (UBP Adayı)
HASAN ERGEL (UBP Adayı)
ERCAN OYAL (UBP Adayı)
HÜSEYİN AS (UBP Adayı)
AHMET ÇOLAKOĞLU (YDP Adayı)
ADEM KÜÇÜKANDAÇ (YDP Adayı)
ELİF KARAKUŞ KAŞİF (YDP Adayı)
SİMTEN ZEYNEP YANIK (YDP Adayı)
ÜMİT UYAR (YDP Adayı)
ÖMÜR BASMACI (YDP Adayı)
FERİT YILDIRIM (YDP Adayı)
MURAT SEYHAN (YDP Adayı)
TAHİR ALŞAN (YDP Adayı)
AYŞEN AKKURT (YDP Adayı)
KÖY İHTİYAR HEYETLERİ 1- LEFKE - BADEMLİKÖY
Muhtarlık Adayları
SEDAT AŞAN
SİLVAN YAŞLI
METİN IŞIKTAŞ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ ZEHİROK
2- TÜLİN KAN
LEFKE - BAĞLIKÖY MAH.
Muhtarlık Adayları
COŞKUN ERSEV
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ARZU ERSEV
HASAN ERSEV
ERDAL TAHSİLDAROĞULLARI
HÜSEYİN SELKAR
LEFKE - CENGİZKÖY MAH.
Muhtarlık Adayları
HÜSEYİN TURAÇ
SAİM TOYCA
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
GÜRHAN HANOĞLU
SUZAN ALTINTAŞ
ERGÜN CEBECİ
CEMAL SAYLAN
ATAKAN SÖĞÜT
AHMET ŞEHİTZADE
LEFKE - ÇAMLIKÖY
Muhtarlık Adayları
ALTAY AYRANCIOĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ABBAS BUDAK
MEHMET HASDAĞ
ERKİN OMURTAK
LEFKE - DENİZLİ MAH.
Muhtarlık Adayları 1- SALİH FELEK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
KAMURAN ÖZREÇBEROĞLU
YILMAZ KOROĞLU
ÖZNUR İNANIR
ÖMER SARAÇ
LEFKE - DOĞANCI
Muhtarlık Adayları
ALİ YILMAZ ÇÖLAŞAN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RECEP TOZANLI
TEVFİK TERCAN
ÖMER ULUŞAN
MUSTAFA POLATKAN
AYŞE BALKAYA
LEFKE - GAZİVEREN
Muhtarlık Adayları 1- HASAN AKIN
MEHMET MERCAN
ZEKİYE AKARSULAR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ OKSU
EKREM BULUT
RAŞİT AKDENİZ
SAADETTİN BÜYÜKHOCA
ŞERİF SEZER SALTANAT
AFET İNİK
İBRAHİM DENEY
MUSTAFA ERALKAN
SALİH OYAL
SEVER ŞEB
ÖMER OKSU
HÜSEYİN TANRIÖVER
LEFKE - GEMİKONAĞI MAH.
Muhtarlık Adayları 1- AHMET CED
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
FADIL KUNİ
KEMAL ZAİM
SENSEVİL CED
LEFKE - LEFKE MAH.
Muhtarlık Adayları
TURGAY ÖZERSOY
SEVİLAY IŞILAY AKVAN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
ALİ DURAN DEMİRKAYA
MESUT AKKOYUN
İZZET KANLI
NURAN ÖZERSOY
HÜSEYİN NUMAN BOĞAÇ
HÜSEYİN IŞILAY
ALİ ODABAŞI
LEFKE - TAŞPINAR
Muhtarlık Adayları
İZZET ERÇAĞIL
ÖZGÜR KAÇMAZ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
MEHMET EMİN KARADAYI
İBRAHİM ÖZSANLI
AHMET GÜNALP
HÜSEYİN YILMAZ TAMER
LEFKE - YEDİDALGA MAH.
Muhtarlık Adayları
MURAT USANMAZ
GÜNER SERGİL
GÜRHAN ATALAR
ERDOĞAN ŞAHİNER
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
FİKRET ATASOY
NECAT ÖZEMRE
ZİHNİ PALABIYIKOĞLU
NEVİN ERTARKAN
LEFKE - YEŞİLIRMAK
Muhtarlık Adayları
İSMET ÖZPOLAT
ÇAĞRI KURTBİR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- UĞUR KAN
OSMAN KAZALİ
BARIŞ BAŞ
ENVER LUMAN
UYSAL ASYA
HALİL GELENGÜL
LEFKE - YEŞİLYURT MAH.
Muhtarlık Adayları
İSMAİL GÜREN
AHMET ÖZÜDOĞRU
BURAK BATMAN
SEFER TOPUZ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DANİŞ DAVUTOĞLU
FEHMİ KARADAYI
HÜSEYİN GÖKÇEN
FAİK BEŞİR
SEDAT ŞEN
MEHMET ÖZELTEKİN
İSMAİL GÜL
LEFKOŞA,
4 Aralık 2022