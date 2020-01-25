banner22

KGS 1. basamak sınavı bugün yapılıyor

KGS 1. basamak sınavı bugün yapılıyor
banner32

Kolej Giriş Sınavları’nın (KGS), 2019-2020 öğretim yılı 1. basamağı bugün gerçekleştiriliyor.

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

Sınava, kayıt işlemlerini tamamlayan toplam bin 964 öğrencinin katılması beklenirken, sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak.

Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının  akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Kolej Giriş Sınavları’nın 2’nci basamak sınavı (KGS-2) 6 Haziran Cumartesi yapılacak. Öğrenciler, bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na  ve oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2020-2021 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
İkametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını...
İkametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını...
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿