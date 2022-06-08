KGS-2 sınavı Cumartesi yapılıyor

2021-2022 Eğitim Yılı Kolej Giriş Sınavlarının 2'nci basamağı (KGS-2), KKTC genelinde 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 11 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

Sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 1870 öğrencinin katılması bekleniyor. Katılımın yüksek olmasından dolayı Kolej Giriş Sınavında, eğitim bilimlerinin, ölçme - değerlendirme ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi adına gereken tüm düzenlemelerin eksiksiz olarak planlandığı bildirildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinde aday numaralarına göre yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde yayınlanması öngörülüyor.

Öğrencilerin, Ocak ayında yapılan Kolej Giriş Sınavı birinci basamak sınavı sonuçları da dikkate alınarak hesaplanacak (P KGS-1 + P KGS-2) kolej giriş puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri de eş zamanlı olarak yayımlanacak.

Kolej Giriş Sınavı sonucunda Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Bölümü’ne 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 olmak üzere toplam 645 öğrencinin kayıt hakkı elde etmesi öngörülüyor.

Sınava katılacak öğrencilerin, Bakanlığın daha önceden açıkladığı belgelerle birlikte, sınavdan yarım saat önce sınav merkezlerinde bulunmaları önerildi.

PCR test sonuçları pozitif çıkan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına da tüm önlemler alındı. Sonuçları pozitif çıkan öğrencilerin sınav merkezinde denetmen ve gözetmenler eşliğinde sınava girecekleri belirtildi.