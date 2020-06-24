KHYD Başkanı Kocaismail, Derneğin kıyafet bankalarına giysi bırakılabileceğini açıkladı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, pandemi sürecinde ara verilen kıyafet bankalarına giysi bırakılması işlemini yeniden başlattıklarını açıkladı

Kocaismail konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“Kanser Hastalarına Yardım Derneği olarak, vatandaşın evlerine kapanmak zorunda kaldığı koronavirüs sürecinde; Derneğe ait, giysi bankalarına, kıyafet bırakılmaması çağrısında bulunmuştuk.

Fakat bugün, en güzel gelir kaynağımız olan giysileri yeniden toplamaya başladık. Dileyen vatandaşlarımız giysi bankalarımıza bırakabilir ya da 22 89 807- 22 70 585 – 0542 853 11 21 no’lu telefonlardan, evden almamız için doğrudan bize ulaşabilir”

Kocaismal, bugüne kadar derneği ayakta tutan ve kanser hastalarına yardım edebilmelerine vesile olan tüm bağışçılara kanser hastaları adına teşekkür etti.