KHYD Kurban Bayramı öncesinde kurban bağışı kabul ettiğini duyurdu

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips; Kurban Bayramı öncesinde, hastaların elzem ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına kurban kabul ettiğini duyurdu.
Ortaköy’de bulunan ikinci el satış dükkanının da, aynı gün ve saatlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların alışveriş yapabilmesi için hizmet vereceğini kaydeden Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, kKurban bağışları için kendilerine 0542 853 1121 – 22 89 807 – 22 70 585 numaralı telefonlardan ulaşılabileceğini belirtti.
Kocaismail, halkın ve tüm İslam dünyasının bayramını kutladı.