Kıb-Tek acil durumlarda aranabilecek numarayı paylaşarak, basında çıkan diğer irtibat numaralarına itibar edilmemesini istedi

Kıb-Tek acil durumlarda aranabilecek numarayı paylaşarak, basında çıkan diğer irtibat numaralarına itibar edilmemesini istedi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürlüğü, arızalarla ilgili acil durumlarda 0548 829 62 30 numaralı hattın aranabileceğini belirterek, basında çıkan diğer irtibat numaralarına itibar edilmemesini istedi.

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Kurumdan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) iş yapmama kararı nedeniyle Çağrı Merkezi’nin devre dışı kaldığını, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına acil durumlara cevap verilebilmesi amacıyla tek aktif hattın 0548 829 62 30 numaralı hat olduğunu bildirir, basında çıkan diğer irtibat numaralarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtiriz.”

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