Kıb-Tek akaryakıt temini için 4 farklı bankadan borçlanıyor

Kıb-Tek akaryakıt temini için 4 farklı bankadan borçlanıyor
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) akaryakıt temini için 4 farklı bankadan borç alacak. Bakanlar Kurulu’ndan onaylanan rakam 25 milyon TL ve 7 milyon Amerikan Doları olarak açıklandı.

Resmi Gazetede de yayımlanan karara göre, kurum Yakın Doğu Bank Ltd.'den 25 milyon TL tutarında 24 ay vadeli taksitli kredi; Creditwest Bank Ltd.'den 3 milyon USD (Amerikan Doları), Capitalbank Ltd.'den 3 milyon USD ve Asbank Ltd.'den 1 milyon USD olmak üzere toplam 7 milyon USD tutarında 1 ay vadeli ve devlet kefaletine dayalı kredi alacak.

Bakanlar Kurulu kararının, Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Borç Yönetim Komitesi’nin kararı doğrultusunda, kurumun akaryakıt teminine yönelik finansmanı sağlaması amacıyla alındığı belirtildi. 

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