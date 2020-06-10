Kıb Tek Araştırma Komisyonu toplandı

Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, davetlilerin görüş ve önerilerini dinledi.

Komite toplantısına Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın, KIB-TEK Eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, KIB-TEK (AR-GE) Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl ve KIB-TEK’ten mühendis Latif Yücemöz katıldı.

Sunat Atun başkanlığında toplanan komiteye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı (önerge sahibi) katıldı.