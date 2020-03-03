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Kıb Tek Araştırma Komitesi toplandı

Kıb Tek Araştırma Komitesi toplandı
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Cumhuriyet Meclisi, KIB- TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığında, toplandı. 
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ile Mesut Genç ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.
Komite toplantısında, KIB - TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın, KIB-TEK (AR – GE) Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl, KIB-TEK Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen ve Gürcan Erdoğan  hazır bulundu. 
Komite toplantısında, davetlilerin görüş ve önerileri dinlendi.

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