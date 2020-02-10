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Kıb Tek'den borçlulara hatırlatma

Kıb Tek'den borçlulara hatırlatma
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 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), birikmiş borcu bulunan abonelerinin gecikme zamlarında indirimler öngören kararname uyarınca son başvuru tarihinin 14 Şubat Cuma olduğunu hatırlattı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, 16/2019 sayılı “Tüketicilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile İlgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücündeki Kararname” uyarınca kuruma olan birikmiş tüketim borcu ve gecikme zamlarının, kararnamede belirtilen ödeme planları gereğince tahsiline olanak sağlanması için başvuru kabul edildiği duyuruldu.

Borçluların peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden birini tercih edebileceği, peşin ödemede birikmiş gecikme zamlarının yüzde 80’inin, taksitli ödemelerde birikmiş gecikme zamlarının yüzde 65’inin tahsil edilmeyeceği açıklandı.

Duyuruda ayrıca, müracaat formunun Kıb-Tek web sayfasında yayımlandığı ve kararnameden yararlanmak isteyenlerin müracaatta bulunacakları son günün 14 Şubat mesai bitimine kadar olduğu ifade edildi.

İndirimden yararlanmak isteyen abonelerin, cumaya kadar KIB-TEK bölge amirliklerine başvurabilecekleri, bu tarihe kadar müracaat eden tüketicilerin, 28 Şubat tarihine kadar işlemlerini tamamlayabilecekleri de kaydedildi.

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