Kıb-Tek gecikme zamlarının yapılandırılması için müracaat kabul ediyor

Kıb-Tek gecikme zamlarının yapılandırılması için müracaat kabul ediyor
banner94
banner90

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), gecikme zamlarının yapılandırılması için 26 Haziran’a kadar müracaat kabul ediyor.

banner91
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun aldığı ve 25 Mayıs’ta Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yasa gücünde kararname doğrultusunda, elektrik tüketiminden kaynaklanan borçların gecikme zamları, proje, mukavele borçlarının gecikme zamları, ihtilaflı borçlar ve tahsili mümkün olmayan, iflas aşamasında olan tüketici borçlarının gecikme zamlarının yapılandırılması için müracaat kabul edilecek.

Yasa gücünde kararnameden faydalanmak isteyen tüketicilerin, yapılandırmak istedikleri sayacın kayıtlı bulunduğu bölge amirliklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dövizde son durum
Dövizde son durum
  1. Kıbrıs
﻿