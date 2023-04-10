Kıb-Tek Genel Müdürü Aydın: “Buhar Santrali’nde henüz nedeni tespit edilmeyen bir arıza var

Teknecik Elektrik Santrali’ndeki 60 Megawatt’lık Buhar Santrali devre dışı kaldı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dalman Aydın arızayla ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada, buhar santralinde henüz nedeni tespit edilmeyen bir arıza yaşandığını belirtti.
Kıb-Tek Müdürü Aydın, arızanın giderilmesi için teknik ekiplerin müdahale etmesinin beklendiğine dikkati çekti.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ise, eylem çerçevesinde saat 12.00 itibarıyla oluşacak arızalara bakmayacağını açıklamıştı.