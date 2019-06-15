Kıb-Tek: "Halkın parasının çalınmasına müsamaha göstermeyeceğiz"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliği’nde tespit edilen yolsuzlukla ilgili açıklama yaptı.

Mağusa Polis Müdürlüğüne, Kurum adına gerekli şikâyette bulunulduğu ve konuyla ilgili tüm belgelerin polise teslim edildiği belirtilen açıklamada, halkın tek bir kuruşunun çalınmasına asla müsamaha gösterilmediği ve gösterilmeyeceği vurgulandı.

“Kimsenin haksız yere zan altında kalmaması ve haksız yere bir suçlama yapılmaması için belgeler titizlikle ve dikkatle incelenmiş ve durumdan emin olununca Mağusa Polis Müdürlüğüne, Kurum adına gerekli şikâyette bulunulmuştur “ ifadelerine yer verilen açıklamada kamuoyuna yansıyan 5 bin 90 TL’lik tutarın, polisin ilk etapta işlem başlatabilmesi için talep ettiği örnek bir belge olduğu belirtilerek, konuyla ilgili tüm belgelerin polise teslim edildiği kaydedildi.

Kıb-TEK olarak bu aşamada daha fazla bilgi vermenin soruşturmanın selameti açısından yanlış olacağı belirtilen açıklamada, Kurumun zararının karşılanması ve bu olayın sorumlularının gerekli cezayı almasının takipçisi olunacağı ifade edildi.