Kıb-Tek ve Bay-Sen'den 1 Mayıs mesajı

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımlanan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü özelde Kıb-Tek emekçilerinin, genelde dünya emekçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

-Bay-Sen’in mesajı

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat da mesajında, tüm dünya işçilerinin, haksızlıklara karşı birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ı birbirinden farklı görüşlerin, emeğin kutsallığı etrafında birleşebildiği özel bir gün olarak yeni bir yaklaşımla ele aldıklarını kaydetti.

Kanat, güvencesiz ve kuralsız çalışmanın yaygınlaştığı, özel sektör ve kamu çalışanları arasındaki eşitsizliğin gün geçtikçe artarak devam ettiği, sendikal örgütlenmenin önüne engeller koyulduğu bir dönemden geçildiğini kaydederek şöyle devam etti:

“Biliyoruz ki; emеk çalışanın, hak ise еmеğinin karşılığını almak için mücadеlе еdеnindir. Bugün emekçi çalışanlara verilen sözleri unutanlar, attıkları imzaya sahip çıkmayanlar, emeğinin karşılığını alamayan, alın terini akıtan ama kıymeti bilinmeyen emekçilerimiz vardır. Bizler herkesin eşit, adil ve insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için verdiğimiz mücadelemizi bugünde yükselterek özel ve kamu çalışanları arasındaki eşitsizliğin giderilmesini, asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında yok olduğunu ve tekrardan değerlendirilmesi gerektiğini, eşit iş eşit maaş politikasının benimsenmesini, kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki maaş ve çalışma saatleri farkları dolayısı ile sendikasız çalışmanın yasaklandığı günler için mücadelemizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, herkesin adil bir şekilde çalıştığı, hiçbir işçinin hakkının yenilmediği, eşit ve güzel bir dünyayı görmek, emeğimizin karşılığını almak vе mücadеlеmizе sonuna kadar dеvam еtmеk dilеğiylе..

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs'ımız kutlu olsun.”