KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi 4 kişi istifa etti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda, Yönetim Kurulu'ndun 4 üyesi istifasını açıkladı. Üyelerin üç tanesi yazılı dilekçe verirken bir tanesi de sözlü olarak istifasını belirtti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda hareketli günler yaşanıyor...

Akaryakıt tedariğinde yaşanan sıkıntılar ve elektrik kesintileri sonrası kamuoyu baskısını gerekçe gösteren dört Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu Başkanı’na yazılı istifasını sundu.

Üyelerin üç tanesi yazılı dileçe verirken bir tanesi de istifasını sözlü olarak belirtti.

Üyelerin ismi şu şekilde:

-Ersan Karataş

-Samet Biricik

-Erman Faydalı

-Ramazan Kartal