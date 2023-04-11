KIB-TEK yönetiminden personele eylemi sona erdirme çağrısı.. "İşten durdurma ve yeni istihdama gidilebilir"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, "sivil itaatsizlik" adı altına işbaşı yapmayan personele, eylemlerini sona erdirmemeleri halinde uzaklaştırma ve geçici veya sürekli olarak işten durdurma kararı alacağı uyarısında bulundu.

Halkın mağdur edilmemesi için gerekirse santral ve tüm yerlerde verilmeyen hizmetlerle ilgili olarak ilk aşamada hizmet alımına, uzun vadede de yeni personel istihdamına gidileceği belirtildi.

Elektrik konusunda son günlerde yaşanan gelişmelere değinilen KIB-TEK Yönetim Kurulu açıklamasında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-SEN), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısının gündeme gelip Meclis’te çalışılmaya başlandığı 31 Mart'ta greve başlama kararı aldığına işaret edilerek, Bakanlar Kurulu’nun aynı tarihte halkın mağdur olmaması için Resmi Gazete’de de yayımlanan emirname ile grev yasağı getirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu doğrultuda Bakanlar Kurulu’nun grev yasağı getirmesine rağmen El-Sen üyesi KIB-TEK çalışanları ‘sivil itaatsizlik’ adı altında işbaşı yapmamış, görev yerlerine gitmemiş, halkın alması gereken elzem hizmetleri dahi aksatacak şekilde eylem yapmaya devam etmişlerdir. Eylem adı altında yapılan bu gayrı yasal hareketlerin ev yangınına sebep olmasına, vatandaşın buzdolabında muhafaza etmesi gereken ilaçlarının kullanılamayacak hale gelmesine, hastane elektriğinin kesilmesine varan kesintiler yapılması üzüntü vericidir. Tüm halkımız mağdur edilmiştir.

KIB-TEK çalışanlarının kendi Toplu İş Sözleşmesi’nde var olan ‘grev hakkı’ başlığı altında düzenlenen maddede askeri bölge, hastane, havaalanı gibi elzem servislere hizmet verilmesi şartı ile grev yapılabileceği düzenlenmiş olmasına karşılık bu kurumların hepsi mağdur edilmiştir.

Bugün buradan tüm kamuoyuna bildirmek isteriz ki, ‘sivil itaatsizlik’ adı altında yapılan işbu hareketin toplum menfaatini ciddi şekilde etkilediği, tüm işlerin aksadığı aşikardır.

Günlerdir işbaşı yapmayan tüm KIB-TEK çalışanlarını sağduyuya davet eder, halkımızın daha fazla mağdur edilmeden işbu eyleme son vermeleri gerektiğini, bugüne değin grev yasağına rağmen işe gelmemeleri ve grev yasağına uymamaları ile ilgili aleyhlerinde polis şikayeti yapıldığını ve disiplin işlemi başlatılacağını; yapılan sivil itaatsizliğin devam etmesi halinde ise ayrım yapılmaksızın işten uzaklaştırma ve geçici veya sürekli olarak işten durdurma kararı alınacağını, halkımızın daha çok mağdur edilmemesi için gerekirse santral ve gerekli tüm yerlerde verilmeyen hizmetlerle ilgili olarak ilk aşamada hizmet alımına gidileceğini ve uzun vadede de yeni personel istihdamına gidileceğini ve halkın mağduriyetinin minimum seviyeye getirilmesi için tüm çalışmaların yapılacağını değerli personelimize ve kamuoyuna saygı ile bildiririz.”