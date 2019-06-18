Kıb-Tek zanlıları teminatla serbest bırakıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nde yapılan yolsuzlukla ilgili tutuklanan zanlılar Deniz Gürmanoğlu ve Toner Tanözü tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından mahkemeye çıkarıldı…

Mahkemede Gazimağusa Polis Karakolu’nda görevli soruşturma memuru Osman Üreten, olayla ilgili yaşanan gelişmeleri anlattı…

Zanlıların, yolsuzluk iddiasıyla tutuklandığını, Kıb-Tek abonelerinin ödeme cihazlarına yatırdığı 592 Bin 675 TL’yi zimmetine geçirmekle suçlandığını dile getiren Üreten, zanlıların gelinen aşamada soruşturmaya etkide bulunamayacağını bu nedenle uygun teminata bağlanmalarını talep etti.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan da zanlıların yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 10’ar bin TL’lik nakit kefalet yatırmalarına, KKTC vatandaşı ikişer kefilin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada 1 polis karakoluna ispatı vücutta bulunmalarına karara verdi…

(BRT)