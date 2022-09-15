KIB-TEK’in askıya alınan akaryakıt ihalesi yapıldı, 4 firmadan teklifler alındı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) askıya alınan akaryakıt ihalesi yapıldı, 4 firmadan teklifler alındı. Ton başına verilen taban fiyat 19 Dolar, tavan fiyatsa 45 Dolar oldu.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) 200 bin ton akaryakıt temini ve taşınmasıyla ilgili ihale sonucunun bugün ya da yarın açıklanacağını kaydetti.

Üresin, ikinci tekliflerin teknik heyet ve komisyon üyeleri tarafından değerlendirileceğini ve nihai kararın verileceğini söyledi.

Kıb-Tek’e 200 bin ton metrik ton akaryakıt (Max yüzde 1 kükürt içerikli Fuel-Oil) temini ve taşınması için yapılan pazarlık usulü ihale tamamlandı.

Merkezi İhale Komisyonu’nda yapılan ve BRT’den de canlı yayınlanan ihaleye 7 firma katıldı ancak teknik heyet ve komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucu şartnamedeki koşulları taşımadığı nedeniyle 3 firmanın teklifi kabul edilmedi.

Üresin, başvurusu geçersin olan şirket yetkilileriyle teknik heyet ve komisyon üyelerinin kısa bir değerlendirme yapmasına da olanak verdi.

Yarım saatlik aranın ardından 4 firmadan ikinci teklifler alındı.

Buna göre, Sidereal Lines Ltd 45 Dolar 95 Cent, Sülem Sistem Elektrik Ltd 19 Dolar 80 Cent, İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık 45 Dolar 9376 Cent ve Gulf Banker Petrol ise 30 Dolar teklif verdi.

İlk oturumda ton başına verilen teklifler 45 Dolarla 60 Dolar arasında değişmiş, Gulf Banker Petrol 45 Dolar 95 Cent, İçkale 58 Dolar, Sülem Sistem 49 Dolar, Sidereal 60. 88 Dolar teklif vermişti.

Gerekli değerlendirmelerin ardından ihaleyi kazanan firma bugün ya da yarın kamuoyuna açıklanacak.