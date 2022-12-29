Kıbrıs Amerikan Üniversitesi kampüsünü genişletiyor

Surlariçi yerleşkesinde eğitim faaliyetlerine devam eden Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminde Alayköy Kampüsü’nün de açılışını yapacağını bildirdi.

Üniversite’den yapılan açıklamada, yeni açılan bölümler ve artan öğrenci sayısı nedeniyle, kampüsü genişletme kararı alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Alayköy Kampüsü’nün Sağlık Meslek Yüksekokulu’na ait fizyoterapi, podoloji laboratuvarları, yeni teknolojiye uygun Anestezi ve Eczane Hizmetleri bölümlerine ait laboratuvarlar, son teknolojiye göre donatılan Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümüne ait endüstriyel mutfak gereksinimleri, öğrenciler için sosyal alanlar, modern kafeterya ve yemekhane hizmetleri ile spor merkezlerinin yer aldığı 3510 m2 kapalı alan ve 26929 m2 açık alana sahip olacağı belirtildi.

Üniversitenin, Surlariçi yerleşkesinde “KAÜ Güzel Sanatlar Kampüsü” adı altında Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinin eğitim faaliyetlerine ve Sürekli Eğitim Merkezi kurslarının eğitim programlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, iki farklı yerleşkede çalışmaların sürdürüleceğine işaret edildi.

Açıklamada, “Büyük üniversite olma yolunda hızla ilerleyen Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak eğitim faaliyetlerini sürdürürken, modern kampüs anlayışı ile geçmiş ve gelecek arasında bir köprü olacak atılımlar yapmaya devam edeceği” vurgulandı.