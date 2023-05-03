Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği başkanlığına Öksüzali seçildi

Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği’nin (KARK) 28 Nisan’da yapılan ilk Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Muhammet Öksüzali seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’da Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri oy birliği ile kabul edildi.

Öksüzali genel kuruldaki konuşmasında, derneğin kuruluşu ve hedefleriyle ilgili bilgi vererek, yapılan bağışlara teşekkür etti.

2023 - 2025 Dönemi Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği görev dağılımı şöyle:

“Yönetim Kurulu: Başkan Muhammet Öksüzali, Başkan Yardımcısı Göker Reşat Özdemir, Sekreter Mercan Selçuk Arslan, Sayman Okan Erdemsiz, Faal Üye (Arama ve Kurtarma Sorumlusu) Özgür Eroğlu, Faal Üye (Köpek Arama Sorumlusu) Murat Çetin, Faal Üye (Lojistik ve İkmal Sorumlusu) Özgür Yalçın, Faal Üye (Sağlık Sorumlusu) Ayşe Doğan, Faal Üye (Halka İlişkiler) Banu Balık, Faal Üye (Basın Yayın Sorumlusu) Mustafa Kutruza

Yönetim Yedek Üyeler: Ertuğrul Poyrazlı, Turan Şahin, Yaşar Soykan, Yahya Kaplan, Mahmut Altuntaş

Denetleme Kurulu: Başkan Cenk Çakmak, Asil Üyeler: Soydan Canbazoğulları ve Erdinç Emir

Yedek Üye: Yusuf Topal

Disiplin Kurul Başkanı: Songül Tosunoğlu, Asil Üyeler: Ece Balcı ve Ulaş Ozar, Yedek Üye: Hakan Özdal”