Kıbrıs Edebiyat Derneğinden tepki

Kıbrıs Edebiyat Derneği, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Derneklere Yardım Tüzüğü’ne 2004 yılından beridir tamamen demokratik bir seçimle atanan Kültür Sanat Danışma Kurulu üyelerinin katılımının iptal edildiğini savunarak, bunu UBP-DP-YDP hükümeti tarafından alınan skandal bir karar olarak değerlendirdi.

Dernek Başkanı Yıltan Taşçı yazılı açıklamasında, bu kararla Kurul’un demokratik yapısının ortadan kaldırılacağını kaydetti ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan bu karardan dönülmesini istedi.

Taşçı, “Uzman beş sanatçıdan oluşturulan Kültür Sanat Danışma Kurulu üyelerinin katılımının iptal edilmesi, Derneklere Yardım Tüzüğü’nün işleyişinde tarafsızlık ve eşitsizlik yaratmasının yanında, sanata ve sanatçıya verilecek olan desteklerin dengesinin bozulacağı anlamını da taşımaktadır” dedi.

Hiçbir gerekçe gösterilmeden yapılan bu değişiklik ile Kültür Dairesi bütçesi için ayrılan maddi olanakların Kültür Dairesi müdürünün rızasına bırakıldığını ve bir çok endişeyi beraberinde getirdiğini savunan Taşçı, demokratik teamüllere dayalı seçilmiş kişilerin bulunmayacağı bir kurulun alacağı kararlara güven duymadıklarını vurguladı.

Taşçı kurul tarafından alınan her bir kararın “partizanca” ve “siyasi çıkarlara dayalı” olarak alınan kararlar olarak şaibeye açık olacağını da ileri sürdü.