KIBRIS GAZETESİNİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs gazetesinin kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir tarafından yayımlanan mesajda, “Basın sektörümüzün önde gelen kuruluşlarından biri olan ve kurulduğu günden itibaren birçok basın emekçisini sektörümüze kazandıran Kıbrıs Medya Kurumu, ülkemizdeki çok sesliğe önemli derecede katkılar sağlamıştır” denildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Böylesine anlamlı bir gün olan basın gününde çok sayıda insanımıza ekmek kapısı olan ve gazetecilik ilkelerine her daim önem veren Kıbrıs Medya Kurumu’nun basın sektöründe 28 yılı geride bırakıp 29’uncu yılına girmesi bizler adına çok önemli gelişmedir.

Bu bağlamda başta Sayın Asil Nadir olmak üzere, bugüne kadar bu değerli medya kuruluşumuzda emeği geçen tüm yönetici ve tüm emekçi kardeşlerimizi kutluyor, yayın hayatlarının devamında kendilerine başarılar diliyoruz.”