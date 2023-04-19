Kıbrıs Genç Tv 1 Mayıs’tan itibaren tamamen dijital platformlara dönüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilklerin televizyonu olan Kıbrıs Genç Tv, 1 Mayıs’tan itibaren tüm yayınlarını dijital medya platformlarından sürdürecek. Kıbrıs Genç Tv’yi 1 Mayıs’tan itibaren, Facebook, Youtube, kıbrısgenctv.com, karasal dijital -DVBT , kuzeykıbrıstv.kuzeykıbrıs smarttv , İOS ve Android mobil uygulamalarından kesintisiz bir şekilde takip edebileceksiniz. Konuyla ilgili Kıbrıs Genç Tv yönetiminin açıklaması şöyle:

“31 mayıs 1997 yılında yayın hayatına başlayan , KKTC’nin ilk özel televizyonu Kıbrıs Genç Tv , 2005 tarihinde uydu yayıncılığına da başlayarak Türksat’ ta yeralan ilk özel KKTC televizyonu olmuştur.

26 yıldır KKTC halkının sorunlarına mutluluklarına heyecanına ayna tutan , Kıbrıs Genctv Tv yeni bir döneme başlıyor. . Bu yeni dönemde çağımızın gerekliliği olan dijitale dönüşüm olarak tüm yayınlarını dijital platformlara taşıma kararı almıştır.

Günümüzdeki tüm medya organlarının çağın gerekliliği olarak dijital ve mobil olarak halka daha hızlı daha doğru ve daha pratik ulaşabilme yeteneğinde olan dijital medya ile bu platformlara dönüşüm yaptıkları da bir gerçektir.

Bizde Kıbrıs Genç Tv olarak 1 mayıs 2023 tarihinden itibaren tüm yayınlarımızı:

Facebook, youtube, kıbrısgenctv.com, karasal digital -DVBT , kuzeykıbrıstv.kuzeykıbrıs smarttv , İOS ve Android mobil uygulamalarına taşıyarak kesintisiz ve 7/24 izlenmesine imkan tanıyoruz.

Bu yeni dönemde de yine halkın yanında yine halkın televizyonu olarak halkımıza hizmet etmeyi sürdürecek olmanın heyecanını yaşamaya devam edeceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023, 14:03