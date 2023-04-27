Kıbrıs Genç Tv Fenerbahçe’nin efsanevi futbolcusu Cemil Turan'ı ağırladı

Kıbrıs Genç Tv Fenerbahçe’nin efsanevi futbolcusu Cemil Turan'ı ağırladı
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Kıbrıs Genç Tv Türk futbol tarihinin tartışmasız en önemli futbolcularından biri olan Fenerbahçe’nin efsanevi futbolcusu Cemil Turan’ı ağırladı...Turan genç tv ekranlarında yayınlanan Çağan Balcan’ın hazırlayıp sunduğu Unutulmayan Efsaneler programına konuk oldu...

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Türk futbol tarihinin, fenerbahçe spor klubünün unutulmayan efsanelerinden Cemil Turan, futbol hayatına nasıl başladığını anlattı.Turan, Futbol kariyerine Rumeli kavağı klubünde 13 yaşında adım attığını dile getirdi. Turan ,Türk futbol tarihinin taçsız kralı metin oktay’ın kendisini transfer etmek istediği o dönemleri anlatırken, metin oktay o dönemler bizim için ilahtı yanıma gelmesi beni çok şaşırtmıştı dedi..

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