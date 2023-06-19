Kıbrıs Genç Tv, İngiltere' de yeniden yapılanıyor

İngiltere’de ilklere imza atarak yıllarca Kıbrıs Türk halkını uyduda buluşturan ilk televizyon kanalı olan Kıbrıs Genç Tv ,İngiltere de de yeniden yapılanıyor .

Londra’daki yayınlarına yeniden başlayacak olan Kıbrıs Genç TV UK yayınları sorumluluğuna Serdar Sarı getirildi.

Kıbrıs Genç TV UK Londra ve diğer İngiltere’deki şehirlerden canlı programların yanı sıra band yayınlar ile ve stüdyodan önemli konular ve konuklar izleyici ile buluşacak.

Uyduya 2005 yılında çıkan Kıbrıs’taki ilk özel Televizyon kanalı olan Kıbrıs Genç TV 2007 yılında da Londra da temsilcilik açmış stüdyolar kurmuştu.

Böylelikle 2018 de ara verilen İngiltere yayınları yeniden başlamış olacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023, 18:05