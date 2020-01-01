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"KIBRIS GENÇ TV" Mutlu yıllar diler... 2020  bugün başladı

"KIBRIS GENÇ TV" Mutlu yıllar diler... 2020  bugün başladı
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Bugün yeni bir yılın ilk günü.Yeni yılda yeni umutlar ve inançlarla...

Yılın bu ilk günü için en güzel kararlar vermeniz dileklerimizle... Yeni, akılcı ve ulaşılabilir ilk hedeflerinizi koymak, onlara ulaşma yollarını düşünmek için en doğru gün. 2020  bugün başladı. Yapacak çok şey var. Herkese sağlıklı, başarılı, geçen yılın yanlışlarını düzelten ve mutlu bir yıl diliyoruz.

Kıbrıs Genç TV ekibi olarak, Kıbrıs’ta barışın, mutluluğun, sevginin ve hoşgörünün eksilmemesi dileği ile nice nice mutlu yıllar

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