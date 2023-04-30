Kıbrıs Genç Tv'nin uydu yayınları ile ilgili Ertan Birinci'den açıklama

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, Kıbrıs Genç Tv'nin uydu yayınları ile ilgili açıklama yaptı.

Birinci açıklamasında şunları kaydetti:

"Dijital yayın platformlarımızı herseyi ile hazır hale getirdik .. Bizleri dijital Platformlarda 01 Mayıs tan itibaren 24 saat aralıksız izleyebileceksiniz .

Ancak izleyicilerimizden ve Kıbrıs genç tv yi seven insanlarımızdan o kadar yoğun baskı aldık ki Türksat uydusunun da teknik zamana ihtiyacı olmasını da değerlendirerek uydu da ki varlığımızı 10 Mayıs a kadar aynen sürdürme kararını aldık.Bu karar bizim için ekonomik olarak ağır bir yük olsa dahi tarafsız özel yayıncılığımızın Kamu yayıncılığı ilkelerine bağlılığımız ve Kıbrıs genç tv ye olan bu büyük ilgi karşısında 26 yıllık yayıncılığımızın getirdiği sorumluluk gereği alınmalıydı ve gereğini yaptık.

Şimdi dijital Platforum yanında uydu yayıncılığını da sürdürebilmek ve 15 Mayıs da devletin hazır edeceği normal anten ile izlenebilir hale getirmek.

Yani dijital karasal sistem hayata geçirilene kadar halkımızla tam bir dayanışma içinde elimizden gelenin fazlasını yapacağız

Ayrıca Türksat ile görüşmelerimizde devam ediyor .. Bu nokta da da önemli adımlar atmak için yoğunlaştık .

Kıbrıs genç tv halkın televizyonu olduğunun bilinci ile bu süreç de de gösterilen dayanışma ve güvene müteşekkirdir ... Ve buna Layik olmak için tüm ekip arkadaşlarımız ile çalışmaya devam edecektir…

Her platformu san sizler ulaşmaya halkın televizyonu olmanın sorumluluğu ile devam ediyoruz