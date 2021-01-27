Kıbrıs Genç Tv, pandemi önlemlerine devam ediyor

Halkın Televizyonu Kıbrıs Genç Tv, Covid 19’a karşı kendi tedbirlerini almaya devam ediyor.

Pandeminin başladığı ilk günlerden bu yana düzenli olarak stüdyolar başta olmak üzere, tüm televizyon üniteleri ve ofisleri dezenfekte eden Kıbrıs Genç Tv yönetimi, kapanmanın başladığı bugünlerde de yine kendi imkanları ile dezenfekte işlemlerini sürdürdü.

Stüdyoya gelen konukların ve personelin sağlığını daima ön planda tutan Kıbrıs Genç Tv, kapanma döneminde bazı birimlerinde çalışan personelini de evde çalışmaya yönlendirdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 17:25