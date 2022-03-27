Kıbrıs Genç Tv stüdyolarında Dünya Tiyatro Gününde muhteşem organizasyon

27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesi İle Kıbrıs Genç Tv stüdyolarında önemli bir organizasyona imza atıldı.

Türkiye'li ünlü tiyatro oyuncusu Tamer Levent'in de katıldığı Birinci sanat İle İpek Denizli Sanat Atölyesinin organizasyonunda gerşekleşen etkinlik Meral Tekin Birinci salonunda yer aldı ve Kıbrıs Genç Tv den canlı yayınlandı. Etkinlikte 3 duayen isme Yaşam Boyu Meslek Hizmet Ödülü verildi.

Koordinatörlüğünü Feyzan Korur’un yaptığı etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,Meclis Başşkanı Zorlu Töre ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yanısıra bir çok sanatsever katıldı.

Programın başında Kıbrıs Sanat Okulu öğrencileri müzik dinletisi sundu.

"Sanata evet" sloganıyla gerçekleşen etkinliğin sunuculuğunu ülkemizin ünlü sanatçılarından Turgay Hilmi yaptı. Hilmi programın açılışında geçmişten Kıbrıs'a dair sanat faaliyetleri hakkında anılarını izleyicilerle paylaştı.

Daha sonra ünlü tiyatro oyuncusu Tamer Levent sahneye çıktı ve sanatseverlerle söyleşisi başladı.

Levent Atatürk’ün sanatla ilgili söylediği sözleri söyleşi sırasında değerlendirdi.

Levent, sözlerine Atatürk’ün “Beyler milletvekili olabilirsiniz bakan olabilirsiniz başbakan olabilirsiniz hatta reis-i cumhur bile olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız” sözüyle başladı.

Söyleşi sırasında konuklarla soru cevap gerçekleştirildi.

Ardından Organizasyomu gerçekleştiren Birinci Sanat ve İpek Denizli Sanat atölyesi adına Ertan Birinci ve İpek Denizli ödülleri vermek üzere sahneye davet edildi.

Konuşma yapan Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci “27 Mart dünya tiyatro gününde Kıbrıs türk halkına tiyatroyu sevdiren Ayla Haşmet Hilmi Özen Çetin Özen Yaşar Ersoy Ertaç Hazer gibi değerlerle bir arada olmak bizi çok mutlu etti” dedi.

Ardından KKTC’nin ilk kadın tiyatro sanatçısı Ankara Devlet Konservatuarı mezunu Ayla Haşmet’e ödülünü Başbakan Faiz Sucuoğlu verdi.

Daha sonra Devlet tiyatrosunun kurucularından ülkenin duayen tiyatro oyuncusu Hilmi Özen’e de meclis başkanı Zorlu Töre takdim etti.

Türk tiyatrosunun türk sinemasının türk televizyonunun “sanata evet diyen” ünlü tiyatro oyuncu Tamer Levent’e yaşam boyu meslek hizmet onur ödülü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi...

Daha sonra diğer ödüllerde sahiplerine takdim edildi...

Program kısa bir müzik dinletisinin ardından gerçekleşen koktely ile son buldu...