Kıbrıs Genç Tv yarından itibaren tamamen dijital platformlara dönüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilklerin televizyonu olan Kıbrıs Genç Tv, 1 Mayıs’tan itibaren tüm yayınlarını dijital medya platformlarından sürdürecek. Kıbrıs Genç Tv’yi 1 Mayıs’tan itibaren, Facebook, Youtube, kıbrısgenctv.com, karasal dijital -DVBT , kuzeykıbrıstv.kuzeykıbrıs smarttv , İOS ve Android mobil uygulamalarından kesintisiz bir şekilde takip edebileceksiniz. Konuyla ilgili Kıbrıs Genç Tv yönetiminin açıklaması şöyle:
“31 mayıs 1997 yılında yayın hayatına başlayan , KKTC’nin ilk özel televizyonu Kıbrıs Genç Tv , 2005 tarihinde uydu yayıncılığına da başlayarak Türksat’ ta yeralan ilk özel KKTC televizyonu olmuştur.
26 yıldır KKTC halkının sorunlarına mutluluklarına heyecanına ayna tutan , Kıbrıs Genctv Tv yeni bir döneme başlıyor. . Bu yeni dönemde çağımızın gerekliliği olan dijitale dönüşüm olarak tüm yayınlarını dijital platformlara taşıma kararı almıştır.
Bizde Kıbrıs Genç Tv olarak 1 mayıs 2023 tarihinden itibaren tüm yayınlarımızı:
Facebook, youtube, kıbrısgenctv.com, karasal digital -DVBT , kuzeykıbrıstv.kuzeykıbrıs smarttv , İOS ve Android mobil uygulamalarına taşıyarak kesintisiz ve 7/24 izlenmesine imkan tanıyoruz.
Bu yeni dönemde de yine halkın yanında yine halkın televizyonu olarak halkımıza hizmet etmeyi sürdürecek olmanın heyecanını yaşamaya devam edeceğiz.”