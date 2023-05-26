Kıbrıs Genç Tv'ye 2 ödül geldi...

Kıbrıs Genç Tv'ye 2 ödül geldi...
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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), tarafından her yıl verilen Kutlu Adalı Basın Ödülleri düzenlenen tören ile takdim edildi. 

Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığında toplanan jürinin belirlediği basın emekçilerine ödülleri, Merkez Lefkoşa’da saat 20.00’da düzenlenen ödül töreniyle verildi. 

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 22’ncisi verilen ödüllerden Kıbrıs Genç Tv’ye iki ödül verildi.

Yılın TV Yayıncısı Ödülünü Bugüne Dair programıyla Nazar Erişkin, Spor Basınına Hizmet Ödülü’nü ise Genç Tv’de Vizyon Futbol programını hazırlayıp sunan Hüseyin Kıral aldı. 

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023, 07:06
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