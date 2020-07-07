Kıbrıs Genç Tv'ye 2 ödül

Basın Emekçileri Sendikası’nın (BASIN-SEN) “19. Kutlu Adalı Basın Ödülleri” dün akşam düzenlenen törenle verildi.

Törende Kıbrıs Genç Tv Haber Müdürü fatma Kişmir'e Mesleğe Emek Verenler Ödülü, Editörümüz Afet İlban'a ise Basın Emekçisi Ödülü verildi.

Bu yıl pandemi süreci nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleştirilen ödül töreni gazeteci Kutlu Adalı’nın katledildiği tarihin 24’üncü yıl dönümü̈ olan dün akşam saat 19.30’da Büyük Han’da yer aldı.

Basın kuruluşlarını ve basın emekçilerini teşvik etmenin amaçlandığı ödül törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gecede Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı, Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak, Sendikal Platform adına Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ödüller verildi.

KİŞMİR: “BİLİŞİM YASASI’YLA BİRLİKTE ENDİŞELERİMİZ ARTTI”

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir konuşmasında organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve törene katılamayıp mesaj gönderenlerin sevgi ve selamlarını iletti.

Kutlu Adalı’nın 24 yıl önceki son yazısında Türkiye-KKTC arasındaki ana yavru ilişkisine değindiğini, bunun ne kadar tehlikeli olduğunu ve kendilerini ne kadar yanlış yönlere götüreceğini ifade ettiğini belirten Kişmir, geçen süre zarfından bu ilişkinin getirdikleri ve götürdükleriyle beraber pek bir şey değişmediğini kaydetti.

Türkiye’nin yanı başlarında bir ülke ve derin ilişkilerin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Kişmir, Türkiye ile ilişkilerin kardeş seviyesine çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’den doğru örnekleri alıp yanlış örnekleri almamaları gerektiğini de belirten Kişmir, Meclis’ten geçen hafta geçen Bilişim Yasası’yla birlikte endişelerinin arttığını dile getirdi.

Basın-Sen için ifade özgürlüğünün kaçınılmaz olduğunu belirten Kişmir, “Biz emeğin, barışın, ifade özgürlüğünün tarafıyız” dedi.

ADALI: “SELAMSIZ KALMADIĞINA TANIK OLDUK”

Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı eşinin, “Gideyim buralardan diyorum, selamsız kalmaktan korkuyorum” cümlesini hatırlattı ve eşinin anısına toplandıklarını ve selamsız kalmadığına tanık olduklarını söyledi.

İlkay Adalı, daha Kıbrıs bilinci aşılayacakları binlerce gencin de Kutlu Adalı’nın yanında olduğunu kaydetti.

ÇAKMAK: “GURUR DUYUYORUM”

Hakan Çakmak’in eşi İlknur Çakmak, törende olmaktan gurur duyduğunu kaydetti ve herkese teşekkürlerini iletti.

BIÇAKLI: “BU TÜR DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”

Sendikal Platform adına konuşma yapan Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da konuşmasında Adalı’yı ve bıraktığı değerleri saygıyla andığını kaydetti ve “Bizim ülkemizde bu tür değerlere sahip çıkmak zorundayız, bu tür değerler fiziki olarak aramızdan ayrılır; birikimleri, bıraktıkları değerler söylemleri unutulmaz” diye konuştu.

Ülkedeki herkesin bir değeri olduğunu ancak özgür basın ve özgür basın emekçilerinin bir adım önde değeri olduğunu söyleyen Bıçaklı, “Özgür basının bir değeri vardır, kontrol altına alınmış, önü kilitlenmiş basın esas görevini yapamaz, insanlar bilgi alamaz” dedi.

ÖZYİĞİT: “AZİZ NESİNLİK BİR TİYATRO”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de ülkede Aziz Nesinlik bir tiyatro oynandığını savundu ve “Öyle bir yönetim anlayışıyla yönetiliyor ki ülke, evlere şenlik. Böyle bir ülkede ne kadar demokratik ve insanca yaşanabiliyor, bu da ayrı bir mesele” diye konuştu.

İfade özgürlüğünün önemine işaret eden Özyiğit, “Kimsenin kişilik haklarına saldırı olmaksızın özgür düşünceyi inandığımız doğrultuda yazacağız, ne patronlara ne sermayeye kalemlerimizi, irademizi teslim etmeden yazacağız. Böylesi bir ülke istiyoruz, bunun için uğraşıyoruz. Bunun için uluslararası hukukun içine girmekten başka bir seçeneğimiz yoktur diyoruz” dedi.

ERHÜRMAN: “EZBERLER VE ALGI OPERASYONLARI TEHLİKELİ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da basın özgürlüğünün sadece kendini ifade eden kişinin özgürlüğü olmadığını, bu özgürlüklerin aynı zamanda toplumun özgürlüğü olduğunu kaydetti.

“Erhürman, “Çünkü bu insanlar kendilerini özgürce ifade edebildiği oranda toplum doğru bilgiye, doğru yola ulaşabilir, insanların doğru bilgiye ihtiyacı vardır” dedi.

Günümüzde basın ve ifade özgürlüğünün Adalı’yı kaybettikleri günlerdekinden daha farklı tehlikelerle karşı karşıya olduğunu kaydeden Erhürman, o zamanlar basın özgürlüğünü devletin ihlal etmemesi gereken bir özgürlük olarak algıladıklarını belirtti.

Günümüzde başka birtakım risklerle de karşı karşıya oldukları gerçeğiyle yüzleşmeleri gerektiğini belirten Erhürman, gazetecilerin ezberlerden ve algı operasyonlarından kendi kendilerini korumaları gerektiğini vurguladı.

Erhürman, bunun yeni yeni konuşmaları gereken bir şey olduğunu dile getirerek, “Çünkü ezberler ve algı operasyonları kendinizi ifade ederken özgür sanmanıza rağmen ifade ettiklerinizi özgürce ifade etmenizi engellemektedir. Gazetecilerin daha çok okumak, sorgulamak, öğrenmek ve ezberlerden algı operasyonlarından kendilerini ayrı tutmaları, kendilerini sermayeden özgür kılmaları gerekiyor, bu topluma karşı sorumlukları” diye konuştu.

AKINCI: “TOPLUM OLARAK GEÇMİŞİMİZLE HESAPLAŞMA DÜZEYİNE BİR TÜRLÜ GELEMEDİK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da törende yaptığı konuşmada, gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs Türk toplumunun aydınlık yüzlerinden biri olduğunu kaydetti.

Adalı’nın, 24 yıl önce bir gece vakti evinin önünde karanlık güçler tarafından tuzağa düşürülerek katledildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kutlu Adalı’yı rahmet ve saygıyla anmanın herkesin boynunun borcu olduğuna işaret etti.

Toplum olarak geçmişleriyle hesaplaşma düzeyine bir türlü gelemediklerini dile getiren Akıncı, şöyle konuştu:

“Karanlık güçler diyoruz, ama hepimiz aşağı yukarı ne olduğunu biliyoruz. 1990’lı yıllarda Türkiye’de de epey faili meçhul cinayetler vardı, o dalgının içerisinde 1996 yılında burada da bu cinayet işlendi. Elinizde yeterli deliller olmadan adını koyamıyorsunuz ama hepimiz yüreğimizde ne olduğunu tahmin edebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Bunu kendi aramızda konuşabiliyoruz… İşte toplumumuz ne zaman ki bunların açık hesaplaşmasını da yapabilecek bir düzeye gelebilecek işte o zaman bu topraklarda onurumuzla yaşamayı hep birlikte daha çok hak etmiş olacağız diye düşünüyorum…”

Konuşmaların ardından, ödül alanlara plaketleri takdim edildi.

ÖDÜLLER

Ödüle layık görülen gazeteciler şöyle:

“Kutlu Adalı Onur Ödülü: İsmail Kemal

Basın-Sen Özel Ödülü: Serhat İncirli ve “Özel Jet Krizi” haberinin altına imza atan Yenidüzen Haber Merkezi

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Senih Çavuşoğlu

Yeni Medya Ödülü: Haber Kıbrıs

Genç Basın Çalışanı Ödülü: Meyil Avcan

En İyi Haber Ödülü: Dila Şimşek (İzinsiz Kayıtsız Yatılı Din Kursu)

Yılın Videolu Haberi: Ertuğrul Senova (Geri dönmemek şartıyla Güney’e geçtiler)

Basın Emekçisi Ödülü: Afet İlban, Emine Uysal, İsmet Oyal, Onur Evrensel

Yılın En İyi Spor Emekçisi Ödülü: İbrahim Özsoy.

Mesleğe Emek Verenler Ödülü: Fatma Tahsin Keleş, Erten Kasımoğlu, Fatma Oya Kişmir, Rasıh Reşat.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 11:59