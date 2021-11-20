Kıbrıs Genç Tv'ye iki ödül...

Basın Emekçileri Sendikası’nın her yıl geleneksel olarak verdiği ‘Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ bu yıl ‘ifade özgürlüğü’ temasıyla sahiplerini buldu.

Bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen Kutlu Adalı Basın Ödülleri, saat 14.00’te Merkez Lefkoşa’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir, etkinlik açılışında yaptığı konuşmadan, basın sektörünün Covid-19 sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu hatırlatarak, tüm ülkenin kapandığı dönemde bile sektörün çalışmaya devam ettiğini ve sektörün bu süreci kolay geçirmediğini ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2021, 19:56

Sendikal Platform adına bir konuşma yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Kubilay Özkıraç, basın sektörünün çok önemli bir sektör olduğunu ifade ederek, sömürüsüz ve barış içinde bir dünya uğruna hayatını kaybeden basın emekçilerine saygılarını sundu.Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise, ödül töreninde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yılın Kutlu Adalı’nın katledilmesine yönelik ciddi iddiaların ortaya atıldığını ancak yönetenlerin sessizliğe büründüğü bir yıl olduğunu söyleyerek, iddiaların havada kaldığını ve belirsizlik içinde yaşamaya devam edildiğini kaydetti.Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.Etkinlikte Kıbrıs Genç Tv programcılarından Muazzez Gazihan ve Kameraman Zaicenco Veaceslav basın emekçisi ödülünü aldı.