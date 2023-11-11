Kıbrıs Genç Tv'ye ödül...

Halkın Televizyonu Kıbrıs Genç TV’ye yeni bir gurur ödülü daha geldi.

Türk Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Vakfı, her yıl geleneksel olarak Kasım ayının 2. Haftasıda verdiği 29. Atatürk Hizmet ödülünü, Kıbrıs Genç TV Ana haber spikeri Burhan Canbaz’a layık gördü.

Türk Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Vakfı Başkanı Hasan Zafer Acar, törenin açılışında yaptığı konuşmada, basın mensuplarına, özellikle pandemi döneminde verdikleri emekleri için şükranlarını sundu.

Türk Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Vakfı Başkanı Hasan Zafer Acar konuşmasında, Kıbrıs Genç TV’nin ülkenin gündemini belirlemesindeki rolüne değindi.

En iyi televizyonculu ödülüne layık görülen Kıbrıs Genç TV ana haber spikeri Burhan Canbaz, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, Türk Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Vakfı Başkanı Hasan Zafer Acar’ın da bahsettiği pandemi dönemine değinerek, ödülü coronavirüs nedeniyle kaybettiği babasına ithaf ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki özel knalların ayakta durmak için verdiği mücadeleye dikkat çekti.