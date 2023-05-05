Kıbrıs Genç Tv yeni frekansında uydu yayınına devam edecek

1 Mayıs’tan itibaren dijital yayınlarını güçlendiren Kıbrıs Genç TV, uydu frekansından da yayınlarına devam ediyor.

MPEG 4 formatında Türksat 4A uydusundan yeni frekansından da yayına başlayan Kıbrıs Genç TV’nin mevcut frekansı da 15 Mayıs’a kadar yayına devam edecek.

Konuyla ilgili Ankara’da temaslarda bulunan Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, beraberinde Kıbrıs Genç TV Genel Müdürü Yavuz Apaydın ile birlikte Türksat yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdi.

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile oldukça yapıcı bir görüşme gerçekleştiren Birinci ve Apaydın, Türksat Yöneticileri Selman Demirel , Kazım Efendioğlu, Akif Yüksel ve Abdurrahman Çelik ile de bir araya geldi.

Kıbrıs Genç TV, Türksat ile imzalamış olduğu sözleşme gereğince yayınını dijital olarak Türksat’ın Ankara’daki merkezinde direkt olarak aktaracak ve uydu üzerinden Kıbrıs Genç TV yayınları yeni frekansında MPEG4 teknoloji ile izlenebilecek.

KKTC’de ilklerin televizyonu olan Kıbrıs Genç Tv, yeni MPEG4 yayını ile bu teknolojiyi kullanan ilk televizyon olmuş oldu.



Kıbrıs Genç TV’nin yeni uydu frekansı ise şöyle:Türksat 4AFrekans: 11837Polarizasyon: Vertikal ( dikey )Symbol Rate: 30000Fec : 2/3