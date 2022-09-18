Kıbrıs Genç Tv’ye 3 ödül birden…

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından Alsancak Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen 4. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali’nde kısa film ve belgesel etkinliğinde ödüller verildi.

Bu yıl ilk kez verilen “Sinemacı Nafi” televizyon ödülleri için halk oylaması Kıbrıs Amerikan Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden yapıldı ve halk oylaması sonucunda Kıbrıs Genç Tv'den Didem Gürses, Burhan Canbaz ve Hüseyin Kral halk oylamasında kendi kategorelerinde en çok oyu alarak ödüle layık görüldü.

Alsancak Milli Park içerisinde gerçekleşen etkinlik konuşmalarla başladı.

Daha sonra ödül törenine geçildi.33 ülkeden 167 filmin başvurduğu festivalde, en iyi kısa film Türkiye’den Utku Çırak’ın “Gaz” isimli filmi olurken, en iyi belgesel ise yine Türkiye’den Sedat Benek’in “Harran School: El battani” seçildi.

Gecede En İyi Kadın Haber Sunucusu dalında Kıbrıs Genç TV’den Didem Gürses ödülünü Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’den aldı.

En İyi Erkek Haber Sunucusu dalında en çok oyu alarak seçilen Burhan Canbaz ödülünü Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’den alırken, ödülünü rahmetli babasına armağan ettiğini söyledi.

Gecede En İyi Spor Programı Sunucusu dalında Hüseyin Kıral ödüle layık görülürken Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser verdi.